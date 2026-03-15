Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaubriant : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteaubriant

Tête de listeListe
Alain Hunault
Alain Hunault Liste divers droite
TOUS POUR CHATEAUBRIANT
  • Alain Hunault
  • Catherine Ciron
  • Jean-Luc Marsollier
  • Jacqueline Bombray
  • Elias Amiouni
  • Christine Bourdel
  • Rudy Boisseau
  • Sophie Bourdais
  • Georges-Henri Nomari
  • Elisabeth Richet
  • Jean-Louis Arquier
  • Julie Cottineau
  • Jérôme Monnerie
  • Colette Degré
  • Gregory Béasse
  • Ilona Hebert
  • Gaëtan Boulay
  • Brigitte Palierne
  • Matthieu Sinenberg
  • Emilie Gothier
  • Kénan Caymaz
  • Camille Lemaitre
  • David Emeriau
  • Marilou Gabé
  • Dominique Flatet
  • Isabelle Ledig
  • Yvon Gicquel
  • Sara Mendonça
  • Anthony Roussel
  • Karine Garcia
  • Jérémy Fustec
  • Sabrina Latouche
  • Michaël Gisselere
  • Claudie Sonnet
  • Loïc Guillemot
Maxime Hupel
Maxime Hupel Liste divers gauche
CHATEAUBRIANT, PARLONS-EN !
  • Maxime Hupel
  • Anne Legrais-Ozberk
  • Patrick Baron
  • Stéphanie Bouvet
  • Pierrick Eveno
  • Laureline Colin
  • Thomas Chedeville
  • Adeline Orain
  • Alexandre Constant
  • Marine Galisson
  • Frédéric Dugué
  • Isabelle Denis
  • Jean-Pierre Mevel
  • Fanny Savy
  • Tristan Le Guern
  • Chloé Duperrin
  • Quentin Martinet
  • Sandrine Fallet
  • Jean-Charles Haumont
  • Sylvaine Feuillet
  • Dylan Dargent-Danilet
  • Lisa Ermine
  • Aimeric Imbert
  • Patricia Aillet
  • Noël Vendé
  • Fabienne Lallemand
  • Nikita Tessier
  • Régine Pilette
  • Clément Hourst
  • Marie Fremond
  • David Provost
  • Marie-Noëlle Bizeul
  • Serge Adry
  • Aline Amand
  • Jules Eveno

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Hunault
Alain Hunault (27 élus) Chateaubriant, ensemble continuons 		2 362 61,71%
  • Alain Hunault
  • Catherine Ciron
  • Georges-Henri Nomari
  • Jacqueline Bombray
  • Rudy Boisseau
  • Claudie Sonnet
  • Christian Le Moel
  • Celine Galland
  • Elias Amiouni
  • Christine Bourdel
  • Jean-Luc Marsollier
  • Simone Giteau
  • Yvon Gicquel
  • Colette Degre
  • Philippe Padioleau
  • Sophie Bourdais
  • Matthieu Sinenberg
  • Gullu Dogan
  • Pierrick Trimaud
  • Fabienne Jarret
  • Gregory Beasse
  • Alice Chauvin
  • Dominique Flatet
  • Celine Payet
  • Rayif Keskin
  • Ilona Hebert
  • David Emeriau
Bernard Gaudin
Bernard Gaudin (4 élus) Châteaubriant écologiste et solidaire 		884 23,09%
  • Bernard Gaudin
  • Anne Legrais-Ozberk
  • Patrick Baron
  • Adeline Orain
Francois-Xavier Le Hécho
Francois-Xavier Le Hécho (2 élus) Renaissance pour chateaubriant 		581 15,18%
  • Francois-Xavier Le Hécho
  • Brigitte Palierne
Participation au scrutin Châteaubriant
Taux de participation 44,67%
Taux d'abstention 55,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 977

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Hunault
Alain Hunault (27 élus) Tous pour chateaubriant, avec vous poursuivons l'action 		3 567 60,68%
  • Alain Hunault
  • Catherine Ciron
  • Georges-Henri Nomari
  • Marie-Jo Havard
  • Rudy Boisseau
  • Jacqueline Bombray
  • Arnaud Laverne
  • Adeline Gaigeard
  • Yvon Gicquel
  • Valérie Godiot
  • Matthieu Sinenberg
  • Monique Bigot
  • Damien Carette
  • Claudie Sonnet
  • Dominique Flatet
  • Elisabeth Richet
  • Mauricio Barrera
  • Simone Giteau
  • Pierrick Trimaud
  • Marie-Amélie Rouxel
  • François Laurent
  • Danielle Boulay
  • Olivier Bahuet
  • Isabelle Elin
  • Rayif Keskin
  • Jacqueline Durand
  • Christian Le Moel
Bernard Gaudin
Bernard Gaudin (3 élus) Châteaubriant 2014-2020 la voie citoyenne 		1 186 20,17%
  • Bernard Gaudin
  • Marie Humeau
  • Denis Prodhomme
Maxime Lelievre
Maxime Lelievre (3 élus) Châteaubriant au coeur 		1 125 19,13%
  • Maxime Lelievre
  • Valérie Hamon
  • Jean-Patrick Guyon
Participation au scrutin Châteaubriant
Taux de participation 67,57%
Taux d'abstention 32,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,78%
Nombre de votants 6 046

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