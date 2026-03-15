Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaubriant : les infos en direct

Programme de Alain Hunault à Châteaubriant (TOUS POUR CHATEAUBRIANT)

Projets pour Châteaubriant

La liste « Tous pour Châteaubriant » présente divers projets visant à améliorer la ville. Parmi eux, le développement économique et l'emploi sont prioritaires, avec un accent sur l'accompagnement des entrepreneurs locaux. De plus, l'enseignement et la formation sont également mis en avant, avec des objectifs d'augmentation du nombre d'étudiants et de nouvelles formations.

Santé et Sécurité

Le renforcement des services de santé est un enjeu majeur, avec des initiatives pour attirer de nouveaux médecins et améliorer les infrastructures hospitalières. En parallèle, la sécurité est également une priorité, avec des mesures pour accroître la présence de la police municipale et améliorer la vidéoprotection. Ces efforts visent à garantir un cadre de vie serein pour les habitants.

Mobilités et Environnement

Les projets de mobilité incluent l'amélioration des transports en commun et le développement de pistes cyclables pour favoriser des déplacements durables. Parallèlement, une attention particulière est portée à l'environnement, avec des initiatives pour planter des arbres et promouvoir les énergies renouvelables. Ces actions visent à rendre Châteaubriant plus attrayante et respectueuse de l'environnement.

Culture et Vie associative

La culture et la vie associative sont au cœur des préoccupations, avec des projets pour dynamiser les événements locaux et soutenir les associations. La création d'un Comité de participation citoyenne permettra aux habitants de s'impliquer davantage dans la vie de leur ville. Ces initiatives visent à renforcer le lien social et à promouvoir la culture à Châteaubriant.