Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaubriant : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaubriant [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châteaubriant sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteaubriant.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteaubriant
12:05 - À quelle heure ferment les 6 bureaux de vote à Châteaubriant ?
En 2026, les électeurs de Châteaubriant sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Pour voter, les citoyens de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Châteaubriant. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteaubriant
|Tête de listeListe
|
Alain Hunault
Liste divers droite
TOUS POUR CHATEAUBRIANT
|
|
Maxime Hupel
Liste divers gauche
CHATEAUBRIANT, PARLONS-EN !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Hunault (27 élus) Chateaubriant, ensemble continuons
|2 362
|61,71%
|
|Bernard Gaudin (4 élus) Châteaubriant écologiste et solidaire
|884
|23,09%
|
|Francois-Xavier Le Hécho (2 élus) Renaissance pour chateaubriant
|581
|15,18%
|
|Participation au scrutin
|Châteaubriant
|Taux de participation
|44,67%
|Taux d'abstention
|55,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 977
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Hunault (27 élus) Tous pour chateaubriant, avec vous poursuivons l'action
|3 567
|60,68%
|
|Bernard Gaudin (3 élus) Châteaubriant 2014-2020 la voie citoyenne
|1 186
|20,17%
|
|Maxime Lelievre (3 élus) Châteaubriant au coeur
|1 125
|19,13%
|
|Participation au scrutin
|Châteaubriant
|Taux de participation
|67,57%
|Taux d'abstention
|32,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,78%
|Nombre de votants
|6 046
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