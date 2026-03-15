Résultat municipale 2026 à Châteaubriant (44110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteaubriant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteaubriant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaubriant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain HUNAULT
Alain HUNAULT (28 élus) TOUS POUR CHATEAUBRIANT 		3 154 67,55%
  • Alain HUNAULT
  • Catherine CIRON
  • Jean-Luc MARSOLLIER
  • Jacqueline BOMBRAY
  • Elias AMIOUNI
  • Christine BOURDEL
  • Rudy BOISSEAU
  • Sophie BOURDAIS
  • Georges-Henri NOMARI
  • Elisabeth RICHET
  • Jean-Louis ARQUIER
  • Julie COTTINEAU
  • Jérôme MONNERIE
  • Colette DEGRÉ
  • Gregory BÉASSE
  • Ilona HEBERT
  • Gaëtan BOULAY
  • Brigitte PALIERNE
  • Matthieu SINENBERG
  • Emilie GOTHIER
  • Kénan CAYMAZ
  • Camille LEMAITRE
  • David EMERIAU
  • Marilou GABÉ
  • Dominique FLATET
  • Isabelle LEDIG
  • Yvon GICQUEL
  • Sara MENDONÇA
Maxime HUPEL
Maxime HUPEL (5 élus) CHATEAUBRIANT, PARLONS-EN ! 		1 515 32,45%
  • Maxime HUPEL
  • Anne LEGRAIS-OZBERK
  • Patrick BARON
  • Stéphanie BOUVET
  • Pierrick EVENO
Participation au scrutin Châteaubriant
Taux de participation 54,80%
Taux d'abstention 45,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 4 850

Source : ministère de l’Intérieur

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