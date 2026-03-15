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19:21 - Châteaubriant : municipales et dynamiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Châteaubriant contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 364 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,56%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (73,61%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 5608 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,12% et d'une population étrangère de 8,49% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Châteaubriant mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,64% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN avance à Châteaubriant Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Châteaubriant il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 21,66% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,55% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 14,31% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Châteaubriant comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 28,46% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 25,31% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,34% lors du vote final.

16:58 - Châteaubriant classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Au soir de ces élections municipales 2026, la valeur de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Châteaubriant. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 55,33 % des électeurs (un score dans la norme) alors que la pandémie du coronavirus faisait douter le pays. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 29,48 % dans la ville (70,52 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,40 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 36,63 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 53,42 % d'abstention. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Châteaubriant a-t-elle voté ? L'orientation des électeurs de Châteaubriant a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,46%). Les élections des députés à Châteaubriant quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Alain Hunault (Divers droite) à l'avant de la course avec 42,48% au premier tour, devant Jean-Claude Raux (Union de la gauche) avec 29,65%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alain Hunault culminant à 36,73% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Châteaubriant, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Châteaubriant comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Châteaubriant plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 33,49% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,66%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,45% pour Emmanuel Macron, contre 34,55% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Châteaubriant accordaient leurs suffrages à Jordan Esnault (Ensemble !) avec 26,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,97% des suffrages.

12:58 - À Châteaubriant, le niveau de la fiscalité locale est en hausse Pour ce qui concerne les contributions locales à Châteaubriant, le produit fiscal par ménage s'est établi à 915 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 766 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,35 % en 2024 (contre 19,79 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 142 400 euros en 2024. Un montant loin des 2,12825 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 15,07 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Châteaubriant Les résultats des précédentes élections municipales à Châteaubriant ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Alain Hunault (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 61,71% des voix. En deuxième position, Bernard Gaudin (Divers gauche) a rassemblé 23,09% des suffrages. Francois-Xavier Le Hécho (Divers centre) a suivi, obtenant 581 bulletins (15,18%). Ce succès d'emblée de Alain Hunault a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette municipale 2026 à Châteaubriant, ce décor constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche afin de renverser cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.