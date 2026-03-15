Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaudun : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaudun [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châteaudun sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteaudun.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteaudun
12:06 - Restez informé sur les municipales à Châteaudun
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les 7 786 électeurs de Châteaudun de réagir sur les défis qui affectent leur ville. Pour mémoire, Fabien Verdier a conquis la mairie au second tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Châteaudun. Les 11 bureaux de vote de la ville de Châteaudun sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les habitants. Recevez les résultats des élections municipales à Châteaudun dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteaudun
|Tête de listeListe
|
Fabien Verdier
Liste Divers
Châteaudun Avenir
|
|
Sid-Ahmed Rouidi
Liste divers droite
NOUS SOMMES CHATEAUDUN
|
|
Florence Briand
Liste divers gauche
Unis et engagés pour Châteaudun
|
|
Philippe Vigier
Liste divers centre
Un nouveau souffle pour Châteaudun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Verdier (25 élus) Châteaudun 2020
|2 010
|51,21%
|
|Jérôme Philippot (5 élus) Ensemble redynamisons châteaudun
|1 133
|28,86%
|
|Christophe Seigneuret (3 élus) Chateaudun pour tous
|782
|19,92%
|
|Participation au scrutin
|Châteaudun
|Taux de participation
|51,51%
|Taux d'abstention
|48,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 064
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Verdier Châteaudun 2020
|1 267
|35,43%
|Jérôme Philippot Ensemble redynamisons châteaudun
|766
|21,42%
|Christophe Seigneuret Chateaudun pour tous
|734
|20,52%
|Philippe Duprieu Pour chaque dunois
|651
|18,20%
|Dominique Garcia La gauche à châteaudun pour une ville populaire, sociale et solidaire
|158
|4,41%
|Participation au scrutin
|Châteaudun
|Taux de participation
|46,84%
|Taux d'abstention
|53,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 699
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Venot (22 élus) Pour chaque dunois
|1 573
|30,12%
|
|Jérôme Philippot (4 élus) Ensemble redynamisons chateaudun
|1 476
|28,26%
|
|Fabien Verdier (4 élus) Châteaudun 2020
|1 222
|23,40%
|
|Didier Huguet (3 élus) Unis pour agir avec vous
|951
|18,21%
|
|Participation au scrutin
|Châteaudun
|Taux de participation
|65,66%
|Taux d'abstention
|34,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|5 396
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Venot Pour chaque dunois
|1 437
|28,65%
|Jérôme Philippot Ensemble redynamisons chateaudun
|1 157
|23,07%
|Didier Huguet Unis pour agir avec vous
|1 101
|21,95%
|Fabien Verdier Châteaudun 2020
|1 084
|21,61%
|Dominique Garcia Le front de gauche a chateaudun "l'humain d'abord"
|235
|4,68%
|Participation au scrutin
|Châteaudun
|Taux de participation
|62,94%
|Taux d'abstention
|37,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|5 172
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