Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaudun : les infos en direct

Fabien Verdier Liste Divers

Châteaudun Avenir Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabien Verdier Programme de Fabien Verdier à Châteaudun (Châteaudun Avenir) Développement économique Châteaudun a connu une dynamique de croissance significative avec la création de 350 emplois privés en 50 mois. Plus de 300 millions d'euros d'investissements privés ont été réalisés, faisant de la ville la plus dynamique de la Région Centre-Val de Loire. Cette revitalisation permet aux habitants de trouver des emplois à proximité, réduisant ainsi l'exode vers les grandes villes. Sécurité et tranquillité La sécurité des citoyens est une priorité avec l'ajout de 4 policiers municipaux et l'installation de 105 caméras de surveillance. Des patrouilles régulières dans chaque quartier visent à renforcer la présence policière et à établir un lien de confiance avec les habitants. Cette approche proactive garantit une tranquillité d'esprit pour tous les Dunois. Santé et services Le mandat met l'accent sur la protection de la santé des citoyens avec le recrutement de médecins et la réouverture de services hospitaliers essentiels. L'objectif est d'assurer un accès rapide aux soins, avec un médecin traitant disponible pour chaque habitant. Châteaudun aspire à devenir un pôle de santé où les résidents peuvent se soigner près de chez eux. Engagement pour l'avenir Le projet pour l'avenir de Châteaudun inclut des formations post-bac et des infrastructures de transport améliorées. Le développement de voies rapides vers des villes voisines et une meilleure connexion ferroviaire sont prévus pour faciliter les déplacements. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité de la ville et à améliorer la qualité de vie des Dunois.

Fabien Verdier

Arlette Lecoustre

Sofiane Sohbi Ballag

Catherine Gouin

Djalal Aberkane

Joëlle Travers

Khalid Khamlach

Isabelle Botcazou

James Belton

Catherine Busson

Jean-Marc Gaudichau

Yvelise Bouvier

Gaston Massala

Selvi ülker

Gérald Machurez

Magalie Al

Frédéric Bourgogne

Sylvie Lefevre Pontalis

Fikret Kaban

Sylvie Berge

Hicham Bentalha

Sandrine Dubois

John Saint-Mars

Dilek ünal

Patrice Duthilleul

Stéphanie Lesdema

Bruno Labelle

Cindy Le Flohic

Marc Phommarack

Laurence Lesage-Heurguier

Alain Monzat

Sandra Rodary

Damien-Christian Delbassée

Stéphanie Thomas

Tommy Marques

Sid-Ahmed Rouidi Liste divers droite

NOUS SOMMES CHATEAUDUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sid-Ahmed Rouidi Programme de Sid-Ahmed Rouidi à Châteaudun (NOUS SOMMES CHATEAUDUN) Organisation de la ville Une mairie mieux organisée est essentielle pour garantir des services accessibles et des agents reconnus dans leur travail. La gestion des finances sera rigoureuse, avec un contrôle des dépenses et une recherche de subventions pour éviter l'augmentation de la taxe foncière. La sécurité et le cadre de vie seront améliorés grâce à un renforcement de la police municipale et à un meilleur entretien des infrastructures. Rayonnement de Châteaudun Pour renforcer le rayonnement de Châteaudun, il est crucial d'améliorer les conditions d'accueil à l'école et d'offrir plus d'aide aux devoirs. Les transports seront adaptés pour mieux desservir les quartiers et les zones commerciales, avec des bus plus petits et fréquents. La ville sera animée toute l'année grâce à des événements festifs, sportifs et culturels, tout en soutenant le commerce de proximité. Vivre ensemble Améliorer le vivre ensemble implique de ne laisser personne de côté, en particulier les seniors et les personnes en situation de handicap. Un meilleur accueil sera prévu pour les aînés, avec la rénovation des structures et la création d'un nouvel EHPAD. La jeunesse aura également une place importante, avec un conseil municipal des jeunes modernisé et des initiatives de soutien. Avenir de Châteaudun Projeter Châteaudun dans l'avenir nécessite une transition écologique intégrée à toutes les décisions, comme la rénovation énergétique et le développement du tri et du compostage. Les espaces naturels seront valorisés et entretenus pour une meilleure accessibilité. Enfin, la ville sera connectée avec un site internet modernisé et des démarches en ligne simplifiées pour faciliter la vie des citoyens.

Sid-Ahmed Rouidi

Elodie Thomas

Antoine Caijo

Nadège Boissière

Hervé Gateau

Anita Bigot

Abderrahim Beggar

Valérie Luque

Ali Yurt

Laurence Guyon

Thierry Allabi

Ouahiba El Haddoudi

Saner Yildiz

Noella Sarradin

Dominique Debree

Laurie Albisson

Eric Olivier

Sandrine Martin

Romuald Nana

Annie Salaün

Stéphane Boutin

Franciane Martins

Romaric Sidaine

Karinne Zelindre

Remy Okende Djamba

Sarah Zanello

Pierre Souhait

Tiphany Paty

Nicolas Géray

Myriam Guerra

Burak Topyay

Maria Neri

Gwenaël Roualen

Florence Briand Liste divers gauche

Unis et engagés pour Châteaudun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Florence Briand Programme de Florence Briand à Châteaudun (Unis et engagés pour Châteaudun) Engagement pour Châteaudun Depuis plusieurs années, l'engagement au service de Châteaudun se manifeste à travers diverses initiatives. Cela inclut des actions au conseil municipal et des projets concrets pour améliorer la vie quotidienne des habitants. L'objectif est de créer une ville dynamique et solidaire, en lien direct avec les besoins des Dunois. Sécurité et tranquillité La sécurité des habitants est une priorité, avec des mesures pour augmenter l'effectif de la police municipale. Des dispositifs seront renforcés sur le terrain pour assurer une meilleure protection. L'optimisation de l'éclairage public et la formation des agents sont également envisagées pour améliorer la sécurité. Accès aux soins Préserver et développer l'accès aux soins est essentiel pour le bien-être des habitants. Cela inclut le maintien et l'expansion de l'offre de soins disponibles dans la ville. Une proposition de statut libéral ou salarié pour les jeunes médecins vise à attirer davantage de professionnels de santé à Châteaudun. Transition écologique La prise en compte de la transition écologique est cruciale pour l'avenir de la ville. Des initiatives pour favoriser les mobilités douces seront mises en place pour réduire l'empreinte carbone. La rénovation de l'éclairage urbain contribuera également à une ville plus respectueuse de l'environnement.

Florence Briand

Rodolphe Langlais

Céline Rodrigues

Gilles Vanoverschelde

Rosa Tandjaoui

Nazim Kuzuoglu

Evrim Kaban

Pascal Beauvillain

Marie-Christine Pautonnier

Patrick Le Cunf

Clarisse Gauthier

Ramazan Sahan

Viviane Garcia

Patrice Delgado

Marie-Ange Lucas

Hakim Aoudia

Julie Navarro

Baptiste Mâlet

Mégane Maugas

Nicolas Maillard

Sevde Akca

Alfred Lapeyre

Sonia Delaisse

Jordan Guy

Nadia Proust

Sébastien Ory

Cossette Palatin

Alexis Demange

Virginie Pautonnier

François Marchal-Hanns

Audrey Sax

Lilian Cristophe

Anaïs Le Page

Bernard Huet

Zulmira Cristophe

Philippe Vigier Liste divers centre

Un nouveau souffle pour Châteaudun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Vigier Programme de Philippe Vigier à Châteaudun (Un nouveau souffle pour Châteaudun) Sécurité pour tous La sécurité est une priorité pour la municipalité de Châteaudun. Des mesures concrètes seront mises en place, telles que la réouverture du poste de police du quartier Beuvrière et la prévention des rodéos urbains. Une redéfinition de la stratégie de vidéo-verbalisation est également prévue pour renforcer la sécurité dans toute la ville. Santé et accès aux soins La ville s'engage à améliorer l'accès aux soins pour tous les habitants. Cela inclut le renforcement du partenariat entre la Ville et l'Hôpital pour une prise en charge efficace. De plus, la santé mentale sera intégrée comme un axe transversal des politiques municipales pour garantir un soutien global. Rayonnement culturel et touristique Le développement culturel et touristique de Châteaudun est essentiel pour son attractivité. Un plan d'investissement pluriannuel sera mis en place pour mettre en lumière les sites historiques et redynamiser la saison culturelle. L'Office du tourisme sera installé au cœur du château pour améliorer l'accueil des visiteurs. Environnement et transition écologique La transition écologique est au cœur des préoccupations de la municipalité. Trois nouveaux jardins publics seront créés pour améliorer l'espace vert de la ville. De plus, un Plan Eau sera mis en place pour répondre aux risques d'inondation et un élu référent à la condition animale sera nommé pour veiller sur le bien-être animal.