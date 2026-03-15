Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaudun : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteaudun

Tête de listeListe
Fabien Verdier
Fabien Verdier Liste Divers
Châteaudun Avenir
  • Fabien Verdier
  • Arlette Lecoustre
  • Sofiane Sohbi Ballag
  • Catherine Gouin
  • Djalal Aberkane
  • Joëlle Travers
  • Khalid Khamlach
  • Isabelle Botcazou
  • James Belton
  • Catherine Busson
  • Jean-Marc Gaudichau
  • Yvelise Bouvier
  • Gaston Massala
  • Selvi ülker
  • Gérald Machurez
  • Magalie Al
  • Frédéric Bourgogne
  • Sylvie Lefevre Pontalis
  • Fikret Kaban
  • Sylvie Berge
  • Hicham Bentalha
  • Sandrine Dubois
  • John Saint-Mars
  • Dilek ünal
  • Patrice Duthilleul
  • Stéphanie Lesdema
  • Bruno Labelle
  • Cindy Le Flohic
  • Marc Phommarack
  • Laurence Lesage-Heurguier
  • Alain Monzat
  • Sandra Rodary
  • Damien-Christian Delbassée
  • Stéphanie Thomas
  • Tommy Marques
Sid-Ahmed Rouidi
Sid-Ahmed Rouidi Liste divers droite
NOUS SOMMES CHATEAUDUN
  • Sid-Ahmed Rouidi
  • Elodie Thomas
  • Antoine Caijo
  • Nadège Boissière
  • Hervé Gateau
  • Anita Bigot
  • Abderrahim Beggar
  • Valérie Luque
  • Ali Yurt
  • Laurence Guyon
  • Thierry Allabi
  • Ouahiba El Haddoudi
  • Saner Yildiz
  • Noella Sarradin
  • Dominique Debree
  • Laurie Albisson
  • Eric Olivier
  • Sandrine Martin
  • Romuald Nana
  • Annie Salaün
  • Stéphane Boutin
  • Franciane Martins
  • Romaric Sidaine
  • Karinne Zelindre
  • Remy Okende Djamba
  • Sarah Zanello
  • Pierre Souhait
  • Tiphany Paty
  • Nicolas Géray
  • Myriam Guerra
  • Burak Topyay
  • Maria Neri
  • Gwenaël Roualen
Florence Briand
Florence Briand Liste divers gauche
Unis et engagés pour Châteaudun
  • Florence Briand
  • Rodolphe Langlais
  • Céline Rodrigues
  • Gilles Vanoverschelde
  • Rosa Tandjaoui
  • Nazim Kuzuoglu
  • Evrim Kaban
  • Pascal Beauvillain
  • Marie-Christine Pautonnier
  • Patrick Le Cunf
  • Clarisse Gauthier
  • Ramazan Sahan
  • Viviane Garcia
  • Patrice Delgado
  • Marie-Ange Lucas
  • Hakim Aoudia
  • Julie Navarro
  • Baptiste Mâlet
  • Mégane Maugas
  • Nicolas Maillard
  • Sevde Akca
  • Alfred Lapeyre
  • Sonia Delaisse
  • Jordan Guy
  • Nadia Proust
  • Sébastien Ory
  • Cossette Palatin
  • Alexis Demange
  • Virginie Pautonnier
  • François Marchal-Hanns
  • Audrey Sax
  • Lilian Cristophe
  • Anaïs Le Page
  • Bernard Huet
  • Zulmira Cristophe
Philippe Vigier
Philippe Vigier Liste divers centre
Un nouveau souffle pour Châteaudun
  • Philippe Vigier
  • Géraldine Brunet
  • Philippe Toutay
  • Sihame Khalil
  • Xavier Marin
  • Florence Viltart
  • Adem Dogan
  • Sylvie Fagot
  • Thierry Martin
  • Audrey Bazin
  • Jérôme Rebours
  • Alice Baudet
  • Nicolas Belhomme
  • Tiffany Botineau
  • Hervé Plateau
  • Alice Segu
  • Didier Huguet
  • Sara El Byad
  • Ali Yildiz
  • Soizick Chesnin
  • Pascal Michelet
  • Mina El Hammoumi
  • Abdelali Ayyadi
  • Leila Sbaï
  • Hervé Dumans
  • Marion Vogel
  • Emmanuel Dupont
  • Valérie Corneau
  • Romain Duterde
  • Nadine Bracquemond
  • Bernard Ménager
  • Fabienne Bellot
  • Patrice Métais
  • Marcelle Maurique
  • Stéphane Martin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Verdier
Fabien Verdier (25 élus) Châteaudun 2020 		2 010 51,21%
  • Fabien Verdier
  • Arlette Lecoustre
  • Didier Huguet
  • Florence Briand
  • Sofiane Sohbi Ballag
  • Joëlle Travers
  • Frédéric Boiré
  • Julie Kaban
  • Khalid Khamlach
  • Stéphanie Thomas
  • Nazim Kuzuoglu
  • Christine Rivault
  • Jean-Marc Gaudichau
  • Amandine Oufkir
  • Nicolas Belhomme
  • Mihaela Blanloeil
  • Bruno Labelle
  • Hanane Tag
  • Rodolphe Langlais
  • Marianne Ferré
  • Didier Lemoine
  • Ghizlan Chouayb
  • Gérald Machurez
  • Céline Rodrigues
  • Pascal Beauvillain
Jérôme Philippot
Jérôme Philippot (5 élus) Ensemble redynamisons châteaudun 		1 133 28,86%
  • Jérôme Philippot
  • Elisabeth Meyblum
  • Sid-Ahmed Rouidi
  • Sihame Khalil
  • Jérôme Rebours
Christophe Seigneuret
Christophe Seigneuret (3 élus) Chateaudun pour tous 		782 19,92%
  • Christophe Seigneuret
  • Cécile Anger
  • Thierry Martin
Participation au scrutin Châteaudun
Taux de participation 51,51%
Taux d'abstention 48,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 064

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Verdier
Fabien Verdier Châteaudun 2020 		1 267 35,43%
Jérôme Philippot
Jérôme Philippot Ensemble redynamisons châteaudun 		766 21,42%
Christophe Seigneuret
Christophe Seigneuret Chateaudun pour tous 		734 20,52%
Philippe Duprieu
Philippe Duprieu Pour chaque dunois 		651 18,20%
Dominique Garcia
Dominique Garcia La gauche à châteaudun pour une ville populaire, sociale et solidaire 		158 4,41%
Participation au scrutin Châteaudun
Taux de participation 46,84%
Taux d'abstention 53,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 699

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Venot
Alain Venot (22 élus) Pour chaque dunois 		1 573 30,12%
  • Alain Venot
  • Marie Levassor
  • Sid-Amhed Rouidi
  • Nadège Boissiere
  • Philippe Duprieu
  • Alice Baudet
  • Emmanuel Biwer
  • Jeanine Villette
  • Antoine Caijo
  • Sihame Khalil
  • Serge Henault
  • Francine Badaire
  • André Galerne
  • Nicole Petit
  • Ali Yurt
  • Soizick Bertin
  • Mickaël Bertron
  • Maria Teixeira
  • Damien Beslay
  • Florence Gauthier
  • Hervé Gateau
  • Kelly Lochon
Jérôme Philippot
Jérôme Philippot (4 élus) Ensemble redynamisons chateaudun 		1 476 28,26%
  • Jérôme Philippot
  • Alice Segu
  • Daniel Guy
  • Nadine Fradet
Fabien Verdier
Fabien Verdier (4 élus) Châteaudun 2020 		1 222 23,40%
  • Fabien Verdier
  • Florence Fourmont
  • Laurent Briand
  • Claudine Badufle
Didier Huguet
Didier Huguet (3 élus) Unis pour agir avec vous 		951 18,21%
  • Didier Huguet
  • Nathalie Vasseur
  • Christophe Caplain
Participation au scrutin Châteaudun
Taux de participation 65,66%
Taux d'abstention 34,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 5 396

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Venot
Alain Venot Pour chaque dunois 		1 437 28,65%
Jérôme Philippot
Jérôme Philippot Ensemble redynamisons chateaudun 		1 157 23,07%
Didier Huguet
Didier Huguet Unis pour agir avec vous 		1 101 21,95%
Fabien Verdier
Fabien Verdier Châteaudun 2020 		1 084 21,61%
Dominique Garcia
Dominique Garcia Le front de gauche a chateaudun "l'humain d'abord" 		235 4,68%
Participation au scrutin Châteaudun
Taux de participation 62,94%
Taux d'abstention 37,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 5 172

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