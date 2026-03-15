Résultat municipale 2026 à Châteaudun (28200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteaudun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteaudun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaudun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe VIGIER
Philippe VIGIER (26 élus) Un nouveau souffle pour Châteaudun 		2 464 56,24%
  • Philippe VIGIER
  • Géraldine BRUNET
  • Philippe TOUTAY
  • Sihame KHALIL
  • Xavier MARIN
  • Florence VILTART
  • Adem DOGAN
  • Sylvie FAGOT
  • Thierry MARTIN
  • Audrey BAZIN
  • Jérôme REBOURS
  • Alice BAUDET
  • Nicolas BELHOMME
  • Tiffany BOTINEAU
  • Hervé PLATEAU
  • Alice SEGU
  • Didier HUGUET
  • Sara EL BYAD
  • Ali YILDIZ
  • Soizick CHESNIN
  • Pascal MICHELET
  • Mina EL HAMMOUMI
  • Abdelali AYYADI
  • Leila SBAÏ
  • Hervé DUMANS
  • Marion VOGEL
Fabien VERDIER
Fabien VERDIER (4 élus) Châteaudun Avenir 		1 045 23,85%
  • Fabien VERDIER
  • Arlette LECOUSTRE
  • Sofiane SOHBI BALLAG
  • Catherine GOUIN
Sid-Ahmed ROUIDI
Sid-Ahmed ROUIDI (2 élus) NOUS SOMMES CHATEAUDUN 		551 12,58%
  • Sid-Ahmed ROUIDI
  • Elodie THOMAS
Florence BRIAND
Florence BRIAND (1 élu) Unis et engagés pour Châteaudun 		321 7,33%
  • Florence BRIAND
Participation au scrutin Châteaudun
Taux de participation 57,71%
Taux d'abstention 42,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 4 544

Source : ministère de l’Intérieur

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