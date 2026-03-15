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19:21 - Châteaudun aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Châteaudun se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 898 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 673 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 3 119 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (67,18%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 1 698 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 082 €/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 19,92%, révélant une situation économique mitigée. Châteaudun manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Châteaudun Le parti d'extrême droite n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors de l'élection municipale à Châteaudun il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 24,92% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,62% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 16,29% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 32,61% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,27% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 30,09% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il finira avec 35,58% lors du vote final.

16:58 - À Châteaudun, 46,84 % de participation aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Châteaudun s'était stabilisée à 46,84 % à la fin du premier tour, dans la moyenne nationale. C'étaient 3 699 votants qui étaient allés voter alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé de nombreux électeurs. L'élection suprême en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 67,58 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 32,42 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 43,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 58,18 % au premier tour, contre 44,53 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se révèle visiblement comme une zone assez peu mobilisée. Dans le cadre de cette élection municipale à Châteaudun, cet élément aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - À Châteaudun, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Le panorama politique de Châteaudun a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (33,27%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Châteaudun avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Vigier (Majorité présidentielle) avec 43,90% au premier tour, devant Roger Pecout (Union de l'extrême droite) avec 30,09%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Philippe Vigier culminant à 64,42% des voix sur place.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Châteaudun reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Châteaudun s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Châteaudun plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,92% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 24,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,38% pour Emmanuel Macron, contre 41,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Châteaudun plébiscitaient Philippe Vigier (Ensemble !) avec 44,76% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,39%.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu électoral à Châteaudun ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à Châteaudun entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 25,07 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 597 800 euros environ, bien en deçà des quelque 2,71874 millions d'euros (2 718 740 € très exactement) perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Châteaudun est passé à près de 53,28 % en 2024 (contre 30,86 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Châteaudun s'est établi à 1 143 € en 2024 contre 943 euros en début de mandat.

11:59 - Fabien Verdier vainqueur des dernières élections à Châteaudun Quels enseignements retenir de l'issue des dernières élections municipales à Châteaudun ? À l'occasion du premier passage aux urnes, Fabien Verdier (Divers gauche) a surclassé ses rivaux en recueillant 1 267 bulletins (35,43%). Deuxième, Jérôme Philippot (Divers droite) a recueilli 21,42% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Christophe Seigneuret (Divers), rassemblant 734 voix (20,52%). Une différence conséquente. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Fabien Verdier l'a finalement emporté avec 2 010 bulletins (51,21%), face à Jérôme Philippot qui a obtenu 28,86% des électeurs et Christophe Seigneuret réunissant 782 votants (19,92%). Le fossé de départ s'est vérifié et encore élargi, aboutissant à une victoire nette et indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a certainement tiré parti des votes des listes éliminées, sécurisant 743 voix supplémentaires entre les deux tours.