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19:19 - Les défis socio-économiques de Châteaugay et leurs implications électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Châteaugay, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 143 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 224 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 16,39% des résidents sont des enfants, et 32,20% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,42% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,54% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 598,89 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Châteaugay participe à l'histoire française.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Châteaugay ? Le Rassemblement national était absent à la dernière bataille municipale à Châteaugay en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 22,49% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 39,33% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 15,92% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Châteaugay comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 31,88% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,77% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 43,52% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 31,24 % de participation Pour cette municipale 2026, la mobilisation des votants à Châteaugay sera capitale dans l'issue du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 31,24 % à la fin du premier tour, une mobilisation modeste alors que la pandémie du Covid-19 avait fait fuir de nombreux électeurs. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,16 %. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 50,28 % au premier tour en 2022 à 71,48 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 57,68 % (51,49 % en France). Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet de ranger Châteaugay comme une zone fortement mobilisée aux urnes en comparaison de la moyenne.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Châteaugay a-t-elle voté ? Les élections des députés à Châteaugay de juin 2024, plaçaient Isabelle Dupré (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 34,77% au premier tour, devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 32,75%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) en tête avec 56,48%. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (31,88%). Le paysage politique de Châteaugay a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Châteaugay : regard sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Châteaugay voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 30,55% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 22,49%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,67% pour Emmanuel Macron, contre 39,33% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Châteaugay accordaient leurs suffrages à Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 35,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,59%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Châteaugay une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Châteaugay : les impôts s'invitent dans la campagne À Châteaugay, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 14,08 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 18 250 € la même année. Une somme bien en-dessous des 734 530 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Châteaugay a évolué pour se fixer à 39,00 % en 2024 (contre 15,15 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Châteaugay a représenté 970 euros en 2024 (contre 765 € en 2020).

11:59 - Rene Darteyre vainqueur de la dernière municipale à Châteaugay Quels enseignements retenir des résultats des dernières municipales à Châteaugay ? Seule en lice, 'Chateaugay demain' a logiquement recueilli 572 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Châteaugay, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux après ce scrutin sans réelle concurrence. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne sans aucun doute déjà un début de réponse.