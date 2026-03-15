Résultat municipale 2026 à Châteaugay (63119) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteaugay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteaugay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaugay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier MALLET
Olivier MALLET (18 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR CHÂTEAUGAY 		903 52,81%
  • Olivier MALLET
  • Virginie LEHERTE
  • Christian GERVAIS
  • Élodie BRANDON
  • Jacques BELIN
  • Lise LUCCHESI
  • Pascal RAGOT
  • Marianne RAYNAUD
  • Guillaume MONIER
  • Stéphanie LASSERRE
  • Mathieu PENY
  • Zoé ERIGNOUX
  • Frédéric SAPET
  • Céline SANTIANO
  • Hervé MOREAU
  • Alice TEISSIER
  • Clément MARTET
  • Carole LABOIRY
Géraud GOIGOUX
Géraud GOIGOUX (3 élus) ENSEMBLE POUR CHATEAUGAY 		488 28,54%
  • Géraud GOIGOUX
  • Sophie GIORDANO
  • Luc GENETE
Christophe MALFREYT
Christophe MALFREYT (2 élus) Châteaugay, l'avenir en confiance 		319 18,65%
  • Christophe MALFREYT
  • Christine DE FARIA
Participation au scrutin Châteaugay
Taux de participation 66,24%
Taux d'abstention 33,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 744

Source : ministère de l’Intérieur

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