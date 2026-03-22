Résultat municipale 2026 à Châteaulin (29150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteaulin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteaulin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteaulin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre JUGUET (22 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|1 078
|47,26%
|
|Gaël KERNEUZET (4 élus) CHATEAULIN AVANCE AVEC VOUS
|620
|27,18%
|
|Marie PERENNES (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR CHÂTEAULIN
|583
|25,56%
|
|Participation au scrutin
|Châteaulin
|Taux de participation
|61,88%
|Taux d'abstention
|38,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|2 338
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Châteaulin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre JUGUET (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|986
|43,61%
|Gaël KERNEUZET (Ballotage) CHATEAULIN AVANCE AVEC VOUS
|669
|29,59%
|Marie PERENNES (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR CHÂTEAULIN
|606
|26,80%
|Participation au scrutin
|Châteaulin
|Taux de participation
|61,77%
|Taux d'abstention
|38,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|2 335
Election municipale 2026 à Châteaulin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Châteaulin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteaulin.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteaulin
18:37 - Châteaulin : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Le contexte politique de Châteaulin a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Châteaulin avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,07%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,91% des suffrages. Patrick Le Fur (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Châteaulin après la dissolution de l'Assemblée avec 34,10%. Mélanie Thomin (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 32,99%. Au second tour, c'est en revanche Mélanie Thomin (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 57,25% des suffrages exprimés.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Châteaulin
Les résultats du scrutin municipal précédent à Châteaulin se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Gaëlle Nicolas (Divers droite) a fait la course en tête avec 991 voix (55,05%). Sur la seconde marche, Clarisse Réalé (Divers gauche) a capté 33,50% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Châteaulin, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - À Châteaulin, Gaël Kerneuzet, Jean-Pierre Juguet et Marie Perennes s'affrontent ce dimanche
Comme l'indique la liste des candidats au second tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le match se joue donc ce dimanche entre la liste "Chateaulin Avance Avec Vous" emmenée par Gaël Kerneuzet, la liste "Ensemble Pour L'avenir" emmenée par Jean-Pierre Juguet et Marie Perennes et sa liste "Agir Ensemble Pour Châteaulin". À 18 heures, les 4 bureaux de vote de Châteaulin ferment en prévision du dépouillement.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale à Châteaulin la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Châteaulin ont vu Jean-Pierre Juguet prendre la première place dimanche dernier avec 43,61 % des voix. Derrière, Gaël Kerneuzet a obtenu la seconde place avec 29,59 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie Perennes, étiquetée Divers gauche, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Châteaulin, le vote a enregistré un taux d'abstention de 38,23 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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