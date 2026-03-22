Résultat municipale 2026 à Châteaulin (29150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteaulin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteaulin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteaulin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre JUGUET
Jean-Pierre JUGUET (22 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		1 078 47,26%
  • Jean-Pierre JUGUET
  • Vinciane PERON
  • Jean-Christophe LE DOARÉ
  • Fabienne SENNEVILLE
  • Aurélien GARO
  • Valérie SCOARNEC KEROULLAS
  • Gabriel MAOT
  • Morgane LE GOUILL
  • Stéphane SUPIOT
  • Odile BOZEC
  • Gwenaël MERER
  • Virginie STÉPHAN
  • Nicolas DURET
  • Hélène NICOLAS
  • Christian RANNOU
  • Sophie SAINT-JALMES
  • Michel JACQ
  • Marianne CHESSÉ-SALAUN
  • Simon CAUGANT
  • Virginie FEUNTEUN
  • Tristan MOREL
  • Nathalie GOURMELON
Gaël KERNEUZET
Gaël KERNEUZET (4 élus) CHATEAULIN AVANCE AVEC VOUS 		620 27,18%
  • Gaël KERNEUZET
  • Ingrid KERMARREC
  • Paul-Etienne FOUQUÉ
  • Margareth CUSSON-DUARTE
Marie PERENNES
Marie PERENNES (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR CHÂTEAULIN 		583 25,56%
  • Marie PERENNES
  • Gwenaël BATHANY
  • Julie LE DUFF
Participation au scrutin Châteaulin
Taux de participation 61,88%
Taux d'abstention 38,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 2 338

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Châteaulin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre JUGUET
Jean-Pierre JUGUET (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		986 43,61%
Gaël KERNEUZET
Gaël KERNEUZET (Ballotage) CHATEAULIN AVANCE AVEC VOUS 		669 29,59%
Marie PERENNES
Marie PERENNES (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR CHÂTEAULIN 		606 26,80%
Participation au scrutin Châteaulin
Taux de participation 61,77%
Taux d'abstention 38,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 2 335

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