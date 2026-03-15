Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues

Tête de listeListe
Alain Vaccalluzzo
Alain Vaccalluzzo Liste du Rassemblement National
RETROUVONS CHATEAUNEUF LA MEDE
  • Alain Vaccalluzzo
  • Delphine Beaulieu
  • Valentin Rebuffat
  • Vivette Manent
  • Serge Garcia
  • Christine Sanchez
  • Anthony Cortes
  • Corinne Garcia
  • Serge Portellano
  • Laurie Ferrus
  • Cyril Monguzzi
  • Marguerite Raineri
  • Thierry Arche
  • Carmen Santiago
  • Cyril Salas
  • Catherine Della-Monica
  • Thomas Kersuzan
  • Susana Fernandes-Mendonça
  • Jérémy Linares Rodriguez
  • Michelle Saulnier
  • Benjamin Escales
  • Julie Dunand
  • Jacques Delgado
  • Lindsay Creton
  • Jean-Michel Moretti
  • Maryse Conan
  • Jean-Antoine Santiago
  • Marie-Carmen Poncet
  • Antoine Raineri
  • Nadine Villecroze
  • Dominique Lescot
  • Deborah Bailleux
  • Dany Berger
  • Rosette Visconti
  • Claude Scarfo
Laurence Jouanaud
Laurence Jouanaud Liste d'union à gauche
POUR L'AVENIR
  • Laurence Jouanaud
  • Alexandre Ilic
  • Halima Boucetta
  • Guy Defrance
  • Élodie Thiebaut
  • Marc Lopez
  • Marine Chapuis
  • Regis Gilardi
  • Marie Rochedix
  • José Gois Rodrigues
  • Sandrine Argenson
  • Serge Deledda
  • Jocelyne Patruno
  • Mamoudou Alpha Diallo
  • Nathalie Cousyn
  • Jacques Messeguer
  • Corinne Roux
  • Clemente Rossi
  • Francoise Le Maguer
  • Jean-François Bourdin
  • Sylvie Grosseau
  • Fabien Thiebaut
  • Brigitte Von Boltenstern
  • Guy Boucherat
  • Christiane Estelrich
  • Ferhat Chafaï
  • Marie-Claude Maillot
  • Cyril Mistral
  • Lucienne Gras
  • Stephane Rossi
  • Assia Raqqas
  • Maxence Henri
  • Françoise Veau
  • Vincent Escriva
  • Sabrina Chaland
Roland Mouren
Roland Mouren Liste divers droite
Ensemble pour Châteauneuf la Mède
  • Roland Mouren
  • Carole Nicco
  • Jean-Baptiste Saglietti
  • Nathalie Cali Garsia
  • Stéphane Goupil
  • Martine Mistral-Guyl
  • David Barris
  • Linda Nuez
  • Alain Masse
  • Julianne Turc
  • Cédric Urios
  • Catherine Blaise
  • Jean-Claude Santacruz
  • Jacqueline Ortiz
  • Yves Vial
  • Sandrine Guillouet
  • Cyril Balestrieri
  • Laurence Autard
  • Stéphane Agnani
  • Stacy Moulin Dos Santos
  • Fabien Barsotti
  • Ghislaine Farres
  • Cédric Audrieu
  • Marie Causse
  • Jean-Pierre Kupeyan
  • Charlotte Castella
  • Jean-Claude Sammut
  • Léa Tixier
  • Jérôme Provent
  • Christine Barragan
  • Bernard Olive
  • Sandrine Briant
  • Sylvain Goblet
  • Mireille Chastang
  • Stéphane Corachan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Mouren
Roland Mouren (26 élus) Ensemble, continuons pour chateauneuf la mede 		2 465 50,62%
  • Roland Mouren
  • Nathalie Cali-Garsia
  • Jean-Baptiste Saglietti
  • Sylvie Franceschi Ladegaillerie
  • Stéphane Goupil
  • Carole Nicco
  • David Barris
  • Martine Mistral-Guyl
  • Alain Masse
  • Linda Nuez
  • Cédric Urios
  • Brigitte Virzi
  • Sylvain Goblet
  • Catherine Blaise
  • Williams Roblet
  • Véronique Marceau
  • Frédéric Marcheix
  • Marianne Frizonnet
  • Jean-François Bugeia
  • Nathalie Gayen
  • Jean-Claude Santacruz
  • Floria Bezahaf
  • Yves Vial
  • Jacqueline Ortiz
  • Cyril Balestrieri
  • Laurence Teuma
Claude Ribiere
Claude Ribiere (3 élus) Liste de rassemblement citoyenne républicaine de progrès 		904 18,56%
  • Claude Ribiere
  • Peggy Rago
  • Marc Lopez
Corinne Roux
Corinne Roux (2 élus) Construire un futur pour châteauneuf-les-martigues 		616 12,65%
  • Corinne Roux
  • Jacques Prunet
Sauveur Visconti
Sauveur Visconti (1 élu) Rassemblement chateauneuf la mede 		467 9,59%
  • Sauveur Visconti
Didier Gidde
Didier Gidde (1 élu) Chateauneuf la mede notre seul parti c'est vous 		417 8,56%
  • Didier Gidde
Participation au scrutin Châteauneuf-les-Martigues
Taux de participation 44,35%
Taux d'abstention 55,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 015

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Mouren
Roland Mouren (26 élus) Ensemble et autrement pour chateauneuf - la mede 		3 672 53,79%
  • Roland Mouren
  • Carole Nicco
  • Jean-Baptiste Saglietti
  • Sylvie Franceschi-La Degaillerie
  • Pierre Sellier
  • Valérie Guarino
  • David Barris
  • Brigitte Virzi-Gonzalez
  • Stéphane Goupil
  • Martine Mistral-Guyl
  • Daniel Navarro
  • Valérie Gramont
  • Alaric Gayen
  • Martine Levrault
  • Pierre Missud
  • Nathalie Cali-Garsia
  • Cédric Urios
  • Marianne Garoscio
  • Alain Masse
  • Johanna Reynouard
  • Stéphan Pintus
  • Fabienne Wax
  • Serge Montarello
  • Manon Ouldier
  • Romain Blandiniere
  • Sylvie Truchet
Vincent Burroni
Vincent Burroni (6 élus) Liste de rassemblement des forces républicaines et de progrès pour la défense des intérêts communaux 		2 385 34,93%
  • Vincent Burroni
  • Jocelyne Feraud Raoux
  • Gérard Graugnard
  • Véronique Braems
  • Pascal Gillet
  • Marie-Paule Delpy
Didier Gidde
Didier Gidde (1 élu) Un homme, une équipe pour une campagne de bon sens 		769 11,26%
  • Didier Gidde
Participation au scrutin Châteauneuf-les-Martigues
Taux de participation 71,11%
Taux d'abstention 28,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,89%
Nombre de votants 7 102

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