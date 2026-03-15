Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues : les infos en direct

Programme de Roland Mouren à Châteauneuf-les-Martigues (Toujours Ensemble pour Châteauneuf la Mède)

Sécurité de la commune

La sécurité est considérée comme le fondement essentiel des politiques publiques mises en œuvre. Depuis 2014, une politique proactive a été adoptée pour renforcer les pouvoirs de police du maire, assurant ainsi une présence constante et efficace. Grâce à ces efforts, Châteauneuf-les-Martigues est désormais l'une des communes les plus sûres du département.

Attractivité économique

Le développement économique de Châteauneuf passe par l'implantation de nouveaux services et commerces. Des initiatives sont en cours pour attirer des médecins généralistes et d'autres spécialités médicales, ainsi que pour soutenir l'ouverture de nouveaux espaces de travail. La création d'une zone d'activités artisanales vise également à dynamiser l'économie locale.

Amélioration du cadre de vie

Des projets sont prévus pour améliorer le cadre de vie des habitants, notamment la création d'un village d'entreprises et l'aménagement d'espaces publics. Un ancien stade sera transformé en un lieu de vie convivial, intégrant des espaces verts et des aires de jeux. De plus, un nouveau cimetière et un centre médical sont en projet pour répondre aux besoins de la population.

Engagement communautaire

Le programme municipal met l'accent sur la qualité de vie et le bien-être des citoyens. Les priorités incluent la sécurité, la jeunesse et l'attractivité culturelle, tout en maîtrisant les dépenses publiques. L'engagement des élus et leur écoute des habitants sont des éléments clés pour construire une commune où il fait bon vivre.