Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues
- Résultat municipale 2020 Châteauneuf-les-Martigues
- Résultat municipale 2014 Châteauneuf-les-Martigues
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châteauneuf-les-Martigues sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteauneuf-les-Martigues.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteauneuf-les-Martigues
12:08 - Premier tour des municipales à Châteauneuf-les-Martigues : horaires des 11 bureaux de vote
Les 11 bureaux de vote de la commune de Châteauneuf-les-Martigues seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. Les municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Châteauneuf-les-Martigues de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la commune. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Châteauneuf-les-Martigues. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues
|Tête de listeListe
|
Alain Vaccalluzzo
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS CHATEAUNEUF LA MEDE
|
|
Laurence Jouanaud
Liste d'union à gauche
POUR L'AVENIR
|
|
Roland Mouren
Liste divers droite
Ensemble pour Châteauneuf la Mède
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Mouren (26 élus) Ensemble, continuons pour chateauneuf la mede
|2 465
|50,62%
|
|Claude Ribiere (3 élus) Liste de rassemblement citoyenne républicaine de progrès
|904
|18,56%
|
|Corinne Roux (2 élus) Construire un futur pour châteauneuf-les-martigues
|616
|12,65%
|
|Sauveur Visconti (1 élu) Rassemblement chateauneuf la mede
|467
|9,59%
|
|Didier Gidde (1 élu) Chateauneuf la mede notre seul parti c'est vous
|417
|8,56%
|
|Participation au scrutin
|Châteauneuf-les-Martigues
|Taux de participation
|44,35%
|Taux d'abstention
|55,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 015
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Mouren (26 élus) Ensemble et autrement pour chateauneuf - la mede
|3 672
|53,79%
|
|Vincent Burroni (6 élus) Liste de rassemblement des forces républicaines et de progrès pour la défense des intérêts communaux
|2 385
|34,93%
|
|Didier Gidde (1 élu) Un homme, une équipe pour une campagne de bon sens
|769
|11,26%
|
|Participation au scrutin
|Châteauneuf-les-Martigues
|Taux de participation
|71,11%
|Taux d'abstention
|28,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,89%
|Nombre de votants
|7 102
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