Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues : les résultats du 2e tour

Programme de Roland Mouren à Châteauneuf-les-Martigues (Toujours Ensemble pour Châteauneuf la Mède)

Sécurité de la commune

La sécurité est considérée comme le fondement essentiel de toutes les politiques publiques mises en œuvre. Depuis 2014, une politique proactive a été adoptée pour assurer la sécurité des habitants, avec une présence policière constante. Châteauneuf-les-Martigues est désormais reconnue comme l'une des communes les plus sûres du département.

Attractivité économique

Le développement économique de la commune est une priorité, avec des initiatives visant à attirer des professionnels de santé et des commerces. Des projets tels que l'implantation d'un magasin de bricolage et d'un espace coworking sont en cours pour dynamiser l'économie locale. La création d'une zone d'activités artisanale est également envisagée pour soutenir les entrepreneurs.

Amélioration du cadre de vie

Des efforts sont déployés pour améliorer le cadre de vie des habitants, notamment par la création d'espaces verts et de lieux de vie. Un projet de réaménagement de l'ancien stade est prévu, incluant des aires de jeux et des espaces de stationnement. De plus, un centre médical est en projet pour renforcer l'accès aux soins dans la commune.

Engagement citoyen

La participation des citoyens est encouragée à travers des consultations pour les projets d'aménagement. L'engagement de la municipalité se traduit par une volonté de rester à l'écoute des besoins des habitants. Mobiliser les électeurs pour le vote est essentiel pour garantir un avenir serein à la commune.