Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Châteauneuf-les-Martigues sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteauneuf-les-Martigues.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteauneuf-les-Martigues
11:51 - Que disaient les résultats des élections municipales à Châteauneuf-les-Martigues dimanche dernier ?
Roland Mouren (Divers droite) a terminé en tête du premier round des municipales à Châteauneuf-les-Martigues la semaine dernière, avec 43,25 % des voix. Ensuite, Alain Vaccalluzzo (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 42,23 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La meilleure place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Roland Mouren, mais il a vu son électorat s'éroder de 7 points. Par ailleurs, avec 14,52 %, Laurence Jouanaud, étiquetée Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Châteauneuf-les-Martigues, le vote a vu 57,82 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châteauneuf-les-Martigues
Le deuxième tour des élections municipales à Châteauneuf-les-Martigues a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Vaccalluzzo
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS CHATEAUNEUF LA MEDE
|
|
Laurence Jouanaud
Liste d'union à gauche
POUR L'AVENIR
|
|
Roland Mouren
Liste divers droite
Ensemble pour Châteauneuf la Mède
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland MOUREN (Ballotage) Ensemble pour Châteauneuf la Mède
|3 068
|43,25%
|Alain VACCALLUZZO (Ballotage) RETROUVONS CHATEAUNEUF LA MEDE
|2 996
|42,23%
|Laurence JOUANAUD (Ballotage) POUR L'AVENIR
|1 030
|14,52%
|Participation au scrutin
|Châteauneuf-les-Martigues
|Taux de participation
|57,82%
|Taux d'abstention
|42,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|7 242
Source : ministère de l’Intérieur
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