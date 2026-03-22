Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châteauneuf-les-Martigues

Le deuxième tour des élections municipales à Châteauneuf-les-Martigues a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Vaccalluzzo
Alain Vaccalluzzo Liste du Rassemblement National
RETROUVONS CHATEAUNEUF LA MEDE
  • Alain Vaccalluzzo
  • Delphine Beaulieu
  • Valentin Rebuffat
  • Vivette Manent
  • Serge Garcia
  • Christine Sanchez
  • Anthony Cortes
  • Corinne Garcia
  • Serge Portellano
  • Laurie Ferrus
  • Cyril Monguzzi
  • Marguerite Raineri
  • Thierry Arche
  • Carmen Santiago
  • Cyril Salas
  • Catherine Della-Monica
  • Thomas Kersuzan
  • Susana Fernandes-Mendonça
  • Jérémy Linares Rodriguez
  • Michelle Saulnier
  • Benjamin Escales
  • Julie Dunand
  • Jacques Delgado
  • Lindsay Creton
  • Jean-Michel Moretti
  • Maryse Conan
  • Jean-Antoine Santiago
  • Marie-Carmen Poncet
  • Antoine Raineri
  • Nadine Villecroze
  • Dominique Lescot
  • Deborah Bailleux
  • Dany Berger
  • Rosette Visconti
  • Claude Scarfo
Laurence Jouanaud
Laurence Jouanaud Liste d'union à gauche
POUR L'AVENIR
  • Laurence Jouanaud
  • Alexandre Ilic
  • Halima Boucetta
  • Guy Defrance
  • Élodie Thiebaut
  • Marc Lopez
  • Marine Chapuis
  • Regis Gilardi
  • Marie Rochedix
  • José Gois Rodrigues
  • Sandrine Argenson
  • Serge Deledda
  • Jocelyne Patruno
  • Mamoudou Alpha Diallo
  • Nathalie Cousyn
  • Jacques Messeguer
  • Corinne Roux
  • Clemente Rossi
  • Francoise Le Maguer
  • Jean-François Bourdin
  • Sylvie Grosseau
  • Fabien Thiebaut
  • Brigitte Von Boltenstern
  • Guy Boucherat
  • Christiane Estelrich
  • Ferhat Chafaï
  • Marie-Claude Maillot
  • Cyril Mistral
  • Lucienne Gras
  • Stephane Rossi
  • Assia Raqqas
  • Maxence Henri
  • Françoise Veau
  • Vincent Escriva
  • Sabrina Chaland
Roland Mouren
Roland Mouren Liste divers droite
Ensemble pour Châteauneuf la Mède
  • Roland Mouren
  • Carole Nicco
  • Jean-Baptiste Saglietti
  • Nathalie Cali Garsia
  • Stéphane Goupil
  • Martine Mistral-Guyl
  • David Barris
  • Linda Nuez
  • Alain Masse
  • Julianne Turc
  • Cédric Urios
  • Catherine Blaise
  • Jean-Claude Santacruz
  • Jacqueline Ortiz
  • Yves Vial
  • Sandrine Guillouet
  • Cyril Balestrieri
  • Laurence Autard
  • Stéphane Agnani
  • Stacy Moulin Dos Santos
  • Fabien Barsotti
  • Ghislaine Farres
  • Cédric Audrieu
  • Marie Causse
  • Jean-Pierre Kupeyan
  • Charlotte Castella
  • Jean-Claude Sammut
  • Léa Tixier
  • Jérôme Provent
  • Christine Barragan
  • Bernard Olive
  • Sandrine Briant
  • Sylvain Goblet
  • Mireille Chastang
  • Stéphane Corachan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-les-Martigues

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland MOUREN
Roland MOUREN (Ballotage) Ensemble pour Châteauneuf la Mède 		3 068 43,25%
Alain VACCALLUZZO
Alain VACCALLUZZO (Ballotage) RETROUVONS CHATEAUNEUF LA MEDE 		2 996 42,23%
Laurence JOUANAUD
Laurence JOUANAUD (Ballotage) POUR L'AVENIR 		1 030 14,52%
Participation au scrutin Châteauneuf-les-Martigues
Taux de participation 57,82%
Taux d'abstention 42,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 7 242

Source : ministère de l’Intérieur

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