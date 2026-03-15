Résultat municipale 2026 à Châteauneuf (42800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteauneuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteauneuf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard LAGET
Bernard LAGET (17 élus) ENSEMBLE POUR CHÂTEAUNEUF 		583 73,15%
  • Bernard LAGET
  • Marie Jose MAKAREINIS
  • Jacques PERRIER
  • Gisèle ARCURI
  • Gérard GUERIN
  • Evelyne CHATAIGNON
  • Rémi VILLENEUVE
  • Elodie GARCIA
  • Cedric COLOMBET
  • Sophie CELLE
  • Bernard POULETTE
  • Isabelle DESSEIGNE
  • Alexis TERRAT
  • Sandrine VASSEL
  • Lousif KASSOURI
  • Julie TERRAT
  • Hervé GANDILHON
Agnès EDEL
Agnès EDEL (2 élus) CHATEAUNEUF 2026 		214 26,85%
  • Agnès EDEL
  • Luc EDEL
Participation au scrutin Châteauneuf
Taux de participation 60,51%
Taux d'abstention 39,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 812

Source : ministère de l’Intérieur

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