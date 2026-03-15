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19:18 - Châteauneuf : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Châteauneuf, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 700 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 97 entreprises, Châteauneuf est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,00% des résidents sont des enfants, et 9,00% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 38,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 815,51 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Châteauneuf affirme l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Châteauneuf Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Châteauneuf il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 31,03% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,35% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 23,95% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Châteauneuf comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,82% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 48,72% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,73% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Emmanuel Mandon.

16:58 - Aux dernières municipales, 72,39 % d'abstention à Châteauneuf Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales à Châteauneuf avait été marqué par une abstention de 72,39 %, un chiffre exceptionnellement haut (la participation se limitant à 27,61 %), de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 20,49 %. Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche d'enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 51,73 % en 2022 à seulement 24,68 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 39,63 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où l'abstention est contenue. Pour ces municipales, cette donnée à Châteauneuf sera en définitive fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Châteauneuf ? La physionomie politique de Châteauneuf a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (43,82%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Châteauneuf accordaient leurs suffrages à Angelina La Marca (Rassemblement National) avec 48,72% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Angelina La Marca culminant à 53,73% des votes dans la commune.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Châteauneuf : les résultats à comprendre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Châteauneuf plébiscitaient Emmanuel Mandon (Ensemble !) avec 24,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,97% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Châteauneuf plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,03% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,35% pour Marine Le Pen, contre 47,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Châteauneuf dessine donc un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les électeurs de Châteauneuf se prononceront-ils sur la question fiscale ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Châteauneuf entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 8,80 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 7 700 € la même année, marquant une forte baisse face aux 234 490 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Châteauneuf a évolué pour se fixer à près de 24,10 % en 2024 (contre 8,80 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Châteauneuf a représenté environ 717 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 550 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Ensemble Pour Chateauneuf" à l'élection municipale de 2020 à Châteauneuf Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Châteauneuf ? Unique liste en présence, 'Ensemble pour chateauneuf' a sans surprise rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Châteauneuf, cette géographie électorale pose les bases. Six années après cette élection sans réelle compétition, l'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.