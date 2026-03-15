Résultat municipale 2026 à Châteauneuf-sur-Isère (26300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteauneuf-sur-Isère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteauneuf-sur-Isère, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-sur-Isère [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès JAUBERT (24 élus) Un Châto Fort avec vous
|1 580
|76,00%
|
|Luc TROULLIER (3 élus) ENSEMBLE, UN FUTUR POUR CHATEAUNEUF
|499
|24,00%
|
|Participation au scrutin
|Châteauneuf-sur-Isère
|Taux de participation
|62,87%
|Taux d'abstention
|37,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|2 122
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Châteauneuf-sur-Isère [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Châteauneuf-sur-Isère en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteauneuf-sur-Isère
19:17 - Les enjeux locaux de Châteauneuf-sur-Isère : tour d'horizon démographique
Au cœur de la campagne électorale municipale, Châteauneuf-sur-Isère se présente comme une commune dynamique et active. Dotée de 1 976 logements pour 4 159 habitants, la densité de la commune est de 91 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 440 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 457 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 32,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 225 € par an, la commune désire plus de prospérité. À Châteauneuf-sur-Isère, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.
17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Châteauneuf-sur-Isère ?
Le mouvement lepéniste était resté en retrait lors des municipales à Châteauneuf-sur-Isère en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 29,91% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,49% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 24,83% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Châteauneuf-sur-Isère comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,47% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,99% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,67% lors du vote définitif et la victoire de Thibaut Monnier.
16:58 - Résultats électoraux à Châteauneuf-sur-Isère : le point sur l'abstention
En parallèle des municipales de 2026, le score de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Châteauneuf-sur-Isère. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 41,84 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 58,16 %) alors que le Covid faisait planer une ombre sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 16,56 % localement. Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche en enseignements. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,40 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,81 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît donc sensiblement comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.
15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Châteauneuf-sur-Isère ?
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Châteauneuf-sur-Isère avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,47%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 12,67% des votes. Thibaut Monnier (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Châteauneuf-sur-Isère près d'un mois plus tard avec 45,99%. Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 22,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thibaut Monnier culminant à 50,67% des voix sur place.
14:57 - Pour les élections 2026, Châteauneuf-sur-Isère reste un territoire tourné vers la droite radicale
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Châteauneuf-sur-Isère tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,51% pour Emmanuel Macron, contre 49,49% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Châteauneuf-sur-Isère accordaient leurs suffrages à Véronique Stin (RN) avec 24,83% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) en première position avec 66,86% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Châteauneuf-sur-Isère comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.
12:58 - Décryptage de l'évolution de la pression fiscale à Châteauneuf-sur-Isère
Du côté de la fiscalité de Châteauneuf-sur-Isère, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 934 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 677 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 29,70 % en 2024 (contre près de 14,19 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 27 200 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 467 300 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 8,76 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Frédéric Vassy vainqueur des dernières municipales à Châteauneuf-sur-Isère
À Châteauneuf-sur-Isère, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été très éclairants sur le paysage politique local. À l'occasion du premier vote, Frédéric Vassy (Divers) a fait la course en tête en obtenant 80,93% des voix. Deuxième, Luc Troullier (Divers) a capté 19,06% des votes. Ce succès d'emblée de Frédéric Vassy a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Châteauneuf-sur-Isère, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Châteauneuf-sur-Isère
Pour voter, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Châteauneuf-sur-Isère. Le premier tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste des prétendants en 2026 est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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