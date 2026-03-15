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19:17 - Les enjeux locaux de Châteauneuf-sur-Isère : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Châteauneuf-sur-Isère se présente comme une commune dynamique et active. Dotée de 1 976 logements pour 4 159 habitants, la densité de la commune est de 91 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 440 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 457 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 32,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 225 € par an, la commune désire plus de prospérité. À Châteauneuf-sur-Isère, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Châteauneuf-sur-Isère ? Le mouvement lepéniste était resté en retrait lors des municipales à Châteauneuf-sur-Isère en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 29,91% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,49% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 24,83% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Châteauneuf-sur-Isère comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,47% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,99% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,67% lors du vote définitif et la victoire de Thibaut Monnier.

16:58 - Résultats électoraux à Châteauneuf-sur-Isère : le point sur l'abstention En parallèle des municipales de 2026, le score de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Châteauneuf-sur-Isère. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 41,84 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 58,16 %) alors que le Covid faisait planer une ombre sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 16,56 % localement. Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche en enseignements. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,40 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,81 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît donc sensiblement comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Châteauneuf-sur-Isère ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Châteauneuf-sur-Isère avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,47%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 12,67% des votes. Thibaut Monnier (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Châteauneuf-sur-Isère près d'un mois plus tard avec 45,99%. Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 22,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thibaut Monnier culminant à 50,67% des voix sur place.

14:57 - Pour les élections 2026, Châteauneuf-sur-Isère reste un territoire tourné vers la droite radicale En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Châteauneuf-sur-Isère tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,51% pour Emmanuel Macron, contre 49,49% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Châteauneuf-sur-Isère accordaient leurs suffrages à Véronique Stin (RN) avec 24,83% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) en première position avec 66,86% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Châteauneuf-sur-Isère comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la pression fiscale à Châteauneuf-sur-Isère Du côté de la fiscalité de Châteauneuf-sur-Isère, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 934 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 677 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 29,70 % en 2024 (contre près de 14,19 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 27 200 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 467 300 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 8,76 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Frédéric Vassy vainqueur des dernières municipales à Châteauneuf-sur-Isère À Châteauneuf-sur-Isère, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été très éclairants sur le paysage politique local. À l'occasion du premier vote, Frédéric Vassy (Divers) a fait la course en tête en obtenant 80,93% des voix. Deuxième, Luc Troullier (Divers) a capté 19,06% des votes. Ce succès d'emblée de Frédéric Vassy a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Châteauneuf-sur-Isère, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.