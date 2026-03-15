Résultat municipale 2026 à Châteauneuf-sur-Isère (26300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteauneuf-sur-Isère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteauneuf-sur-Isère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-sur-Isère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès JAUBERT
Agnès JAUBERT (24 élus) Un Châto Fort avec vous 		1 580 76,00%
  • Agnès JAUBERT
  • Patrick REYNAUD
  • Marie-Pierre COMBET
  • Jean-Paul PERRET
  • Ludmila AUTHER-HENRIC
  • Edouard MONTALON
  • Aurore GUERIMAND
  • Florent POUSTOLY
  • Marlène REYNAUD
  • Thomas PORRIN
  • Carole PUZIN
  • Christophe BUFFIERE
  • Sylvie BANCHET
  • Jérôme ROMAIN
  • Morgane JUNILLON
  • Lionel DAMIRON
  • Marine BENTKOWSKI
  • Thomas VALENTIN
  • Charlène FIAT
  • Yannis BERNARD
  • Sandrine CHAUVIN
  • Rémi SOUILLOL
  • Ludivine LAMBERT
  • Paul ROBIN
Luc TROULLIER
Luc TROULLIER (3 élus) ENSEMBLE, UN FUTUR POUR CHATEAUNEUF 		499 24,00%
  • Luc TROULLIER
  • Françoise TURC
  • Mathieu FERRARIS
Participation au scrutin Châteauneuf-sur-Isère
Taux de participation 62,87%
Taux d'abstention 37,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 2 122

Source : ministère de l’Intérieur

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