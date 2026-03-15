Résultat municipale 2026 à Châteauneuf-Villevieille (06390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteauneuf-Villevieille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteauneuf-Villevieille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauneuf-Villevieille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BAILET
Nicolas BAILET (12 élus) NOUVEAU SOUFFLE MADONENC 		419 57,71%
  • Nicolas BAILET
  • Caroline CAMERLO
  • Julien MAÏSSA
  • Dorothée SIMON
  • Olivier LAMARRE
  • Béatrice CAMBIEN
  • Jérôme MADONNA
  • Catherine VIDAL
  • Harley BASILE
  • Léa CHARAMNAC
  • Jean-Caude GALLIANO
  • Cynthia NUCCI
Edmond MARI
Edmond MARI (3 élus) TOUS UNIS POUR CHATEAUNEUF 		307 42,29%
  • Edmond MARI
  • Julie MASSIERA
  • Jean-Sebastien LAZZARI
Participation au scrutin Châteauneuf-Villevieille
Taux de participation 84,87%
Taux d'abstention 15,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 746

Source : ministère de l’Intérieur

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