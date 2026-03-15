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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Châteauneuf-Villevieille Quel portrait faire de Châteauneuf-Villevieille, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 985 habitants répartis dans 481 logements, cette localité présente une densité de 118 hab par km². Avec 76 entreprises, Châteauneuf-Villevieille est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (77,75%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 31,53% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 857,88 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Châteauneuf-Villevieille manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Les données clés du vote RN à Châteauneuf-Villevieille Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Châteauneuf-Villevieille il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 39,28% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,00% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 36,75% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 64,78% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 51,82% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 67,45% pour le mouvement nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandra Masson.

16:58 - Une abstention de 26,63 % à Châteauneuf-Villevieille aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales à Châteauneuf-Villevieille, l'abstention frappait 26,63 % des inscrits (une participation locale remarquable), en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 20,39 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 38,72 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,95 %, loin des 47,71 % affichés aux législatives de 2022. Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Châteauneuf-Villevieille comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour de municipale 2026 à Châteauneuf-Villevieille, cette variable sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Châteauneuf-Villevieille Les élections européennes du printemps 2024 à Châteauneuf-Villevieille avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (51,82%), devant la liste 'La France fière' de Marion Maréchal qui avait récolté 8,91% des suffrages. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Châteauneuf-Villevieille plébiscitaient ensuite Alexandra Masson (Rassemblement National) avec 67,45% au premier tour. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Châteauneuf-Villevieille ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Châteauneuf-Villevieille soutenaient en priorité Alexandra Masson (RN) avec 36,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,78%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Châteauneuf-Villevieille choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,28% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 20,03%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,00% pour Marine Le Pen, contre 36,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Châteauneuf-Villevieille une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Châteauneuf-Villevieille : la situation fiscale relevée avant les municipales Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Châteauneuf-Villevieille, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,68 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 30 820 € la même année, marquant une forte baisse face aux 192 300 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Châteauneuf-Villevieille atteint désormais environ 22,26 % en 2024 (contre 9,80 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Châteauneuf-Villevieille s'est chiffrée à environ 434 euros en 2024 contre 546 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Châteauneuf-Villevieille Observer les résultats des dernières municipales à Châteauneuf-Villevieille peut s'avérer édifiant. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée avec des candidatures à titre individuel et non de listes. Dès le premier tour, 10 conseillers ont par ailleurs été élus. Jacques Saulay a obtenu la première place avec 296 soutiens (52,57%). Juste derrière, Emmanuel Martinez a recueilli 51,86% des votes. La troisième place est revenue à Julien Maïssa, s'adjugeant 51,86% des bulletins. Un second tour a ensuite été organisé avec 20 candidats en lice. A ce deuxième tour, Olivier Lamarre a terminé en tête avec 315 bulletins (51,21%), devançant Joseph Giacalone rassemblant 50,89% des électeurs inscrits et Harley Basile avec 50,40% des électeurs inscrits. Les résultats finaux sont restés très proches. Pour les élections municipales 2026 à Châteauneuf-Villevieille, ces équilibres individuels si particuliers aux communes rurales vont encore peser. Il faut néanmoins rappeler que, depuis une réforme du mode d'élection, la formation de liste est requise, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures isolées.