Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteaurenard

Tête de listeListe
Christophe Thevenon
Christophe Thevenon Liste divers gauche
L'HUMAIN D'ABORD
  • Christophe Thevenon
  • Mara Shantala Bocksberger
  • Paul Morillas-Lopez
  • Monia Adam Mohamed
  • Boris Desfaudes
  • Hélène Fanton
  • Robin Pitras
  • Émilie Pages
  • Bernard Leblond
  • Fatima Hraifi
  • Mathis Desfaudes
  • Mandy Berniere
  • Mathis Bontoux
  • Martine Jacquot
  • Pascal Dehove
  • Claire Maffei
  • Jacques Riviere
  • Diana Bourquardez
  • Jacques Roumieux
  • Émilie Lefort
  • Francis Renaud
  • Martine Defons
  • Gilles Zeitoun
  • Marie-Paule Leguen
  • Francis Bartek
  • Clarisse Jambois
  • Denis Harduin
  • Lysa Otto
  • Georges Talon
  • Nicette Aubert
  • Pierre-Célestin Lefort
  • Rosaria Gammino
  • Luc Seignour
Chantal Alex
Chantal Alex Liste du Rassemblement National
CHÂTEAURENARD AVEC CONVICTION
  • Chantal Alex
  • Mathias Bernal
  • Mélanie Herrera
  • Thierry Alteirac
  • Claudine Forey
  • Éric Gros
  • Sylvie Diet
  • Éric Gilot
  • Ingrid Ferretti
  • Edgar Damary
  • Cathy Bompas
  • Éric Bonjean
  • Maryse Tribo
  • Romain Gustin
  • Leïla Mahdi Goudard
  • Raffaello Barthelemy
  • Sylvie Rossi
  • Loïc Consolin
  • Fabienne Boussot-Paladel
  • Christophe Pilliard
  • Mireille Lionti
  • Barthelemy Lopez
  • Gisèle Garcia
  • Xavier Di Pasquale
  • Emilie Herrera
  • Alain Rochette
  • Silvana Guyonneau
  • Patrick Molins Martin
  • Hélène Clément
  • Alain Chaze
  • Annie Conte
  • Pierre Romera
  • Corinne Fabre
  • Joël André
  • Dominique Bernal
Marcel Martel
Marcel Martel Liste divers centre
CHÂTEAURENARD AVEC VOUS
  • Marcel Martel
  • Solange Ponchon
  • Eric Chauvet
  • Adélaïde Jarillo
  • Jean-Pierre Seisson
  • Marina Luciani
  • Cyril Amiel
  • Annie Salze
  • David Chambon
  • Isabelle Millet
  • Bernard Clareton
  • Chantal Sarrazin
  • Jean-Paul Gay
  • Lauranne Neveu
  • Régis Thiers
  • Laurence Roqueplan
  • Matthieu Forgeat
  • Aurélie Vignaud
  • Lionel Imbert
  • Jeannine Abbiateci
  • Khalid Errahmouni
  • Brigitte Chauvet
  • Louis Cervero-Beltran
  • Jocelyne Attal
  • Yazid Alili
  • Laura Paris
  • Quentin Duvernay
  • Isabelle Pons
  • Nans Radellet
  • Sylvie Combe
  • Marc Lambert
  • Célia Chauvet
  • Jean-Marie Chardès
  • Julie Meunier
  • Laurent Millet
Vincent Lescot
Vincent Lescot Liste divers droite
TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD
  • Vincent Lescot
  • Marilyne Santelli
  • Frank Almagro
  • Florence Simoncelli
  • Regis Chareyre
  • Sandrine Ameduri
  • Loic Estevan
  • Laetitia Martinier
  • Andres Ortiz
  • Sonia Bendadi
  • Jean-Yves Giry
  • Anne-Marie Perez
  • Sebastien Verdini
  • Martine Romano
  • Vincent Ouzeau
  • Aline Brezet
  • Swan Boudet
  • Amandine Buchaca
  • Guillaume Marie
  • Aurore Gontier
  • Dorian Blache
  • Juliana Mateos
  • Nicolas Charlot
  • Céline Jourdan
  • Jean-Marc Castel
  • Dominique Dumont
  • Florent Grasset
  • Jessica Viguier
  • Florian Dumont
  • Fanny Reche
  • Guillaume Emeric
  • Marie-Madeleine Duvernois
  • Raphaël Constant
Christophe Dijon
Christophe Dijon Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LE CHATEAURENARD DE DEMAIN
  • Christophe Dijon
  • Marie-Danièle Pagès
  • Vincent Dato
  • Claire Barry
  • Thierry Luchesi
  • Corinne Poisson
  • Frédéric Bangil
  • Martine Joumond
  • Patrick Chabaud
  • Besma Rebouché
  • Alain Beugnet
  • Zohra Kada-Benotmane
  • Michel Genadinos
  • Sonia Luchesi
  • Patrice Guiraud
  • Jacqueline Fixemer
  • David Fesquet
  • Catherine Gros
  • Christophe Boullard
  • Virgine Savy
  • Benoit Galland
  • Romane Gales
  • Didier Establet
  • Nathalie Ginoux
  • Sabri Fassi
  • Karine Marteel
  • Frédéric Lapeyre
  • Martine Goubet
  • Claude Labarde
  • Florence Duclos Epouse Chauvin
  • Serge Dunand
  • Marie Jeanne Tron
  • Christophe Rhohmer
Jean-Marc Fortané
Jean-Marc Fortané Liste divers centre
Les Apis
  • Jean-Marc Fortané
  • Magali Demars
  • Mohamed Khdimi
  • Nacira Bouabdallah
  • Denis Leininger
  • Hanane Moussaoui
  • Franck Demars
  • Nathalie Ganem
  • José Meynard
  • Romane Ripert
  • Laurent Guesnet
  • Sylvie Tombarel
  • Maxime Schmitt
  • Catherine Paez
  • Alain Rath
  • Julie Claudette Meireles
  • Patrick Macquet
  • Estelle Sardou-Garnier
  • Thibaut Fortané
  • Pascale Dargaud
  • Rémy Roch
  • Valérie Moulard
  • Louis Tombarel
  • Wiem Kaddouri
  • Florian Bourdet
  • Michèle Favet
  • Denis Parcellier
  • Monique Castellaggi
  • Gianni Le Quere
  • Edwige Castaneda
  • Lucien Cens
  • Carmen Alonso
  • Daniel Soares Eiras
  • Sanaa Kaddouri

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Martel
Marcel Martel (26 élus) Chateaurenard avec vous 		3 016 53,63%
  • Marcel Martel
  • Solange Ponchon
  • Eric Chauvet
  • Adélaïde Darasse
  • Pierre-Hubert Martin
  • Marie-Laurence Anzalone
  • Jean-Pierre Seisson
  • Marina Luciani Ripetti
  • Cyril Amiel
  • Annie Salze
  • David Robert Chambon
  • Isabelle Millet
  • Christophe Ptak
  • Nacira Bouabdallah
  • Nicolas Manuel
  • Fanny Mouret
  • Bernard Clareton
  • Sylvie Combe
  • Lionel Imbert
  • Danièle Mahuet
  • Christian Allemany
  • Sabrina Lambert
  • Loïc Consolin
  • Célia Chauvet
  • Régis Simon
  • Laurence Roqueplan
Bernard Reynès
Bernard Reynès (6 élus) Chateaurenard toujours 		2 004 35,63%
  • Bernard Reynès
  • Sylvie Diet-Penchinat
  • Claude Labarde
  • Marie-Danièle Pagès
  • Michel Lombardo
  • Claire Barry
Nicette Aubert
Nicette Aubert (1 élu) Chateaurenard citoyenne, solidaire, écologiste 		603 10,72%
  • Nicette Aubert
Participation au scrutin Châteaurenard
Taux de participation 52,41%
Taux d'abstention 47,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 769

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Reynes
Bernard Reynes (26 élus) Chateaurenard une passion partagee 		3 515 51,00%
  • Bernard Reynes
  • Solange Ponchon
  • Marcel Martel
  • Marie-Danièle Pagès
  • Michel Lombardo
  • Sylvie Diet-Penchinat
  • Christophe Dijon
  • Marie-Laurence Pezzano
  • Jean-Pierre Seisson
  • Annie Salze
  • Claude Labarde
  • Adélaide Darasse
  • Vincent Lescot
  • Laure Picard
  • Eric Chauvet
  • Martine Sisteron Épouse Joumond
  • Nicolas Cremades
  • Zohra Kada-Benotmane
  • André Jame
  • Kathy Deroche Épouse Hirsch
  • Christophe Ptak
  • Sylvie Combe
  • Guy Allier
  • Aline Martinez
  • Michel Besson
  • Aurore Chauvet
Jean-Alexandre Mousset
Jean-Alexandre Mousset (3 élus) Chateaurenard bleu marine 		1 511 21,92%
  • Jean-Alexandre Mousset
  • Laetitia Carnoy
  • Vladislav Andric
Frédéric Nicolas
Frédéric Nicolas (2 élus) Vivre mieux notre ville 		897 13,01%
  • Frédéric Nicolas
  • Sylvie Poncet
Nicette Aubert
Nicette Aubert (2 élus) Chateaurenard autrement - l'alternative progressiste 		841 12,20%
  • Nicette Aubert
  • Christophe Thevenon
Jean Courtois
Jean Courtois Réussir châteaurenard ensemble 		128 1,85%
Participation au scrutin Châteaurenard
Taux de participation 67,70%
Taux d'abstention 32,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 7 048

Villes voisines de Châteaurenard

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