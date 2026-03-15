Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châteaurenard sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteaurenard.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteaurenard
12:09 - Premier tour des municipales à Châteaurenard : horaires des bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Châteaurenard. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Châteaurenard sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En comparaison, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteaurenard
|Tête de listeListe
|
Christophe Thevenon
Liste divers gauche
L'HUMAIN D'ABORD
|
|
Chantal Alex
Liste du Rassemblement National
CHÂTEAURENARD AVEC CONVICTION
|
|
Marcel Martel
Liste divers centre
CHÂTEAURENARD AVEC VOUS
|
|
Vincent Lescot
Liste divers droite
TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD
|
|
Christophe Dijon
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LE CHATEAURENARD DE DEMAIN
|
|
Jean-Marc Fortané
Liste divers centre
Les Apis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Martel (26 élus) Chateaurenard avec vous
|3 016
|53,63%
|
|Bernard Reynès (6 élus) Chateaurenard toujours
|2 004
|35,63%
|
|Nicette Aubert (1 élu) Chateaurenard citoyenne, solidaire, écologiste
|603
|10,72%
|
|Participation au scrutin
|Châteaurenard
|Taux de participation
|52,41%
|Taux d'abstention
|47,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 769
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Reynes (26 élus) Chateaurenard une passion partagee
|3 515
|51,00%
|
|Jean-Alexandre Mousset (3 élus) Chateaurenard bleu marine
|1 511
|21,92%
|
|Frédéric Nicolas (2 élus) Vivre mieux notre ville
|897
|13,01%
|
|Nicette Aubert (2 élus) Chateaurenard autrement - l'alternative progressiste
|841
|12,20%
|
|Jean Courtois Réussir châteaurenard ensemble
|128
|1,85%
|Participation au scrutin
|Châteaurenard
|Taux de participation
|67,70%
|Taux d'abstention
|32,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|7 048
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