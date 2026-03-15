Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard : les infos en direct

Programme de Vincent Lescot à Châteaurenard (TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD)

Équipe indépendante

La liste "TOUS UNIS POUR CHÂTEAURENARD" se présente comme totalement indépendante, sans lien avec un parti national. Elle est composée de femmes et d'hommes d'expérience issus de la société civile. L'objectif principal de cette équipe est de servir la commune et ses habitants.

Sécurité et tranquillité

La sécurité et la tranquillité des habitants sont des priorités affirmées par le candidat. Ces aspects ne sont pas considérés comme de simples promesses, mais comme des engagements concrets. L'équipe vise à garantir un quotidien serein pour chaque quartier de Châteaurenard.

Engagement écologique

Une attention particulière est portée à l'écologie, avec un engagement pour une écologie choisie et non subie. Cela inclut la préservation de l'habitabilité du territoire et l'accès au logement adapté aux besoins des habitants. L'équipe souhaite également protéger l'environnement et l'histoire locale de Châteaurenard.

Solidarité et inclusion

La liste met en avant une ville plus solidaire qui protège les plus fragiles et valorise toutes les générations. L'objectif est de créer un environnement où chaque habitant se sent inclus et soutenu. Cela passe par des services publics performants et une attention particulière à la jeunesse.