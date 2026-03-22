Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Châteaurenard sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteaurenard.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteaurenard
11:52 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Châteaurenard ?
Il y a une semaine à Châteaurenard, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 61,40 % localement. C'est Marcel Martel (Divers centre) qui a dominé avec 30,13 % des voix. Ensuite, Chantal Alex (Rassemblement National) a pris la position de dauphine avec 29,65 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Comme il y a six ans, Marcel Martel est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 23 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 16,15 %, Vincent Lescot, étiqueté Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Christophe Dijon, portant la nuance Divers droite, a obtenu 13,58 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châteaurenard
Le deuxième tour des élections municipales à Châteaurenard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Chantal Alex
Liste du Rassemblement National
CHÂTEAURENARD AVEC CONVICTION
|
|
Marcel Martel
Liste divers centre
CHÂTEAURENARD AVEC VOUS
|
|
Vincent Lescot
Liste divers droite
TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel MARTEL (Ballotage) CHÂTEAURENARD AVEC VOUS
|2 132
|30,13%
|Chantal ALEX (Ballotage) CHÂTEAURENARD AVEC CONVICTION
|2 098
|29,65%
|Vincent LESCOT (Ballotage) TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD
|1 143
|16,15%
|Christophe DIJON (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE CHATEAURENARD DE DEMAIN
|961
|13,58%
|Christophe THEVENON L'HUMAIN D'ABORD
|483
|6,83%
|Jean-Marc FORTANÉ Les Apis
|259
|3,66%
|Participation au scrutin
|Châteaurenard
|Taux de participation
|61,40%
|Taux d'abstention
|38,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|7 210
Source : ministère de l’Intérieur
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