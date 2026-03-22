Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard : les résultats du 2e tour

Programme de Vincent Lescot à Châteaurenard (TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD)

Équipe Indépendante

La liste "TOUS UNIS POUR CHÂTEAURENARD" est composée de candidats totalement indépendants. Ces femmes et ces hommes d’expérience sont issus de la société civile, prêts à servir la ville. Leur objectif est de représenter les intérêts locaux sans être liés à un parti national.

Sécurité et Tranquillité

La sécurité et la tranquillité des habitants sont des priorités pour la future équipe municipale. Ils s'engagent à garantir ces droits au quotidien dans chaque quartier. Cela passe par une gestion responsable et rigoureuse, sans augmentation d’impôts.

Solidarité et Inclusion

La ville doit être un lieu solidaire qui protège les plus fragiles et valorise toutes les générations. L’objectif est de créer une communauté où chaque habitant trouve sa place et se sente soutenu. Cela inclut des services publics performants et accessibles à tous.

Transition Écologique

La liste s'engage à préparer les transitions écologiques et énergétiques de manière responsable. L'écologie choisie et non subie est au cœur de leur programme pour préserver l’habitabilité du territoire. Ils souhaitent également faciliter l’accès au logement adapté aux besoins des habitants.