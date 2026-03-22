Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châteaurenard

Le deuxième tour des élections municipales à Châteaurenard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Chantal Alex
Chantal Alex Liste du Rassemblement National
CHÂTEAURENARD AVEC CONVICTION
  • Chantal Alex
  • Mathias Bernal
  • Mélanie Herrera
  • Thierry Alteirac
  • Claudine Forey
  • Éric Gros
  • Sylvie Diet
  • Éric Gilot
  • Ingrid Ferretti
  • Edgar Damary
  • Cathy Bompas
  • Éric Bonjean
  • Maryse Tribo
  • Romain Gustin
  • Leïla Mahdi Goudard
  • Raffaello Barthelemy
  • Sylvie Rossi
  • Loïc Consolin
  • Fabienne Boussot-Paladel
  • Christophe Pilliard
  • Mireille Lionti
  • Barthelemy Lopez
  • Gisèle Garcia
  • Xavier Di Pasquale
  • Emilie Herrera
  • Alain Rochette
  • Silvana Guyonneau
  • Patrick Molins Martin
  • Hélène Clément
  • Alain Chaze
  • Annie Conte
  • Pierre Romera
  • Corinne Fabre
  • Joël André
  • Dominique Bernal
Marcel Martel
Marcel Martel Liste divers centre
CHÂTEAURENARD AVEC VOUS
  • Marcel Martel
  • Solange Ponchon
  • Eric Chauvet
  • Adélaïde Jarillo
  • Jean-Pierre Seisson
  • Marina Luciani
  • Cyril Amiel
  • Annie Salze
  • David Chambon
  • Isabelle Millet
  • Bernard Clareton
  • Chantal Sarrazin
  • Jean-Paul Gay
  • Lauranne Neveu
  • Régis Thiers
  • Laurence Roqueplan
  • Matthieu Forgeat
  • Aurélie Vignaud
  • Lionel Imbert
  • Jeannine Abbiateci
  • Khalid Errahmouni
  • Brigitte Chauvet
  • Louis Cervero-Beltran
  • Jocelyne Attal
  • Yazid Alili
  • Laura Paris
  • Quentin Duvernay
  • Isabelle Pons
  • Nans Radellet
  • Sylvie Combe
  • Marc Lambert
  • Célia Chauvet
  • Jean-Marie Chardès
  • Julie Meunier
  • Laurent Millet
Vincent Lescot
Vincent Lescot Liste divers droite
TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD
  • Vincent Lescot
  • Marilyne Santelli
  • Frank Almagro
  • Florence Simoncelli
  • Regis Chareyre
  • Sandrine Ameduri
  • Loic Estevan
  • Laetitia Martinier
  • Andres Ortiz
  • Sonia Bendadi
  • Jean-Yves Giry
  • Anne-Marie Perez
  • Sebastien Verdini
  • Martine Romano
  • Vincent Ouzeau
  • Aline Brezet
  • Swan Boudet
  • Amandine Buchaca
  • Guillaume Marie
  • Aurore Gontier
  • Dorian Blache
  • Juliana Mateos
  • Nicolas Charlot
  • Céline Jourdan
  • Jean-Marc Castel
  • Dominique Dumont
  • Florent Grasset
  • Jessica Viguier
  • Florian Dumont
  • Fanny Reche
  • Guillaume Emeric
  • Marie-Madeleine Duvernois
  • Raphaël Constant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel MARTEL
Marcel MARTEL (Ballotage) CHÂTEAURENARD AVEC VOUS 		2 132 30,13%
Chantal ALEX
Chantal ALEX (Ballotage) CHÂTEAURENARD AVEC CONVICTION 		2 098 29,65%
Vincent LESCOT
Vincent LESCOT (Ballotage) TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD 		1 143 16,15%
Christophe DIJON
Christophe DIJON (Ballotage) ENSEMBLE POUR LE CHATEAURENARD DE DEMAIN 		961 13,58%
Christophe THEVENON
Christophe THEVENON L'HUMAIN D'ABORD 		483 6,83%
Jean-Marc FORTANÉ
Jean-Marc FORTANÉ Les Apis 		259 3,66%
Participation au scrutin Châteaurenard
Taux de participation 61,40%
Taux d'abstention 38,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 7 210

Source : ministère de l’Intérieur

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