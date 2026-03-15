Résultat municipale 2026 à Châteaurenard (13160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteaurenard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteaurenard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteaurenard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel MARTEL
Marcel MARTEL CHÂTEAURENARD AVEC VOUS 		2 132 30,13%
Chantal ALEX
Chantal ALEX CHÂTEAURENARD AVEC CONVICTION 		2 098 29,65%
Vincent LESCOT
Vincent LESCOT TOUS UNIS POUR CHATEAURENARD 		1 143 16,15%
Christophe DIJON
Christophe DIJON ENSEMBLE POUR LE CHATEAURENARD DE DEMAIN 		961 13,58%
Christophe THEVENON
Christophe THEVENON L'HUMAIN D'ABORD 		483 6,83%
Jean-Marc FORTANÉ
Jean-Marc FORTANÉ Les Apis 		259 3,66%
Participation au scrutin Châteaurenard
Taux de participation 61,40%
Taux d'abstention 38,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 7 210

Source : ministère de l’Intérieur

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