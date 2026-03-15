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19:21 - Élections municipales à Châteaurenard : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les habitants de Châteaurenard sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 477 hab par km² et un taux de chômage de 11,47%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (79,79%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 8029 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,77% et d'une population immigrée de 11,62% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Châteaurenard mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,17% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel poids pour le RN à Châteaurenard lors des dernières élections ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Châteaurenard en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 33,60% des suffrages lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,11% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 28,60% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 56,50% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 45,99% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,69% pour le RN. Ce dernier s'imposera avec 66,85% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Romain Baubry.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Châteaurenard avant 2026 Dans le cadre de ces municipales 2026 à Châteaurenard, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle pivot sur les résultats locaux. La mobilisation atteignait 52,41 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 8 848 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 80,08 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 56,90 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,85 %, contre seulement 50,72 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se positionne donc sensiblement comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Châteaurenard : retour sur le dernier verdict politique en date Lors des législatives de juin 2024, les votants de Châteaurenard accordaient leurs suffrages à Romain Baubry (Rassemblement National) avec 50,69% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Baubry culminant à 66,85% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,99%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Châteaurenard restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, confortant son ancrage.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Châteaurenard reste un territoire orienté vers le Rassemblement national La synthèse des votes de 2022 dépeint Châteaurenard comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Châteaurenard était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 33,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,21%. Lors de la finale de l'élection à Châteaurenard, les électeurs accordaient 57,11% pour Marine Le Pen, contre 42,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Châteaurenard portaient leur choix sur Romain Baubry (RN) avec 28,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,50% des suffrages.

12:58 - Les impôts à Châteaurenard : une tendance stable ces dernières années Avec la montée des prélèvements locaux à Châteaurenard, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,53 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 402 270 €. Une somme bien en-dessous des quelque 3,3344 millions d'euros (3 334 400 € très exactement) engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Châteaurenard est passé à environ 37,77 % en 2024 (contre 22,72 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Châteaurenard a atteint 866 € en 2024 contre 796 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Châteaurenard : une élection pliée dès le premier round Lors des élections municipales il y a six ans à Châteaurenard, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Marcel Martel (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 53,63% des soutiens. Sur la seconde marche, Bernard Reynès (Divers droite) a rassemblé 2 004 voix (35,63%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Châteaurenard, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La minorité devra redoubler d'efforts ce dimanche pour contester cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.