Résultat municipale 2026 à Châteauroux-les-Alpes (05380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteauroux-les-Alpes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteauroux-les-Alpes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteauroux-les-Alpes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lydie RIGNON (12 élus) CHÂTEAUROUX AVEC VOUS
|458
|52,58%
|
|Jean-Michel FORTOUL (3 élus) UNISSONS NOS DIFFERENCES
|413
|47,42%
|
|Participation au scrutin
|Châteauroux-les-Alpes
|Taux de participation
|85,71%
|Taux d'abstention
|14,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|900
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Châteauroux-les-Alpes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lydie RIGNON (Ballotage) CHÂTEAUROUX AVEC VOUS
|326
|36,55%
|Jean-Michel FORTOUL (Ballotage) UNISSONS NOS DIFFERENCES
|324
|36,32%
|Jean-Marie BARRAL (Ballotage) AGIR AUJOURD'HUI, ENGAGÉS POUR DEMAIN
|242
|27,13%
|Participation au scrutin
|Châteauroux-les-Alpes
|Taux de participation
|86,10%
|Taux d'abstention
|13,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|904
Election municipale 2026 à Châteauroux-les-Alpes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Châteauroux-les-Alpes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châteauroux-les-Alpes.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteauroux-les-Alpes
18:35 - Comment Châteauroux-les-Alpes a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Louis Albrand (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des élections législatives à Châteauroux-les-Alpes en 2024 avec 39,32%. Valérie Rossi (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 37,57%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Valérie Rossi (Union de la gauche), avec 53,96%. Le rendez-vous électoral des Européennes près d'un mois plus tôt à Châteauroux-les-Alpes avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (28,00%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,08% des voix. La situation politique de Châteauroux-les-Alpes a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Les résultats de la dernière municipale à Châteauroux-les-Alpes
Dans la ville de Châteauroux-les-Alpes, les équilibres politiques locaux sont encore à l'heure actuelle conditionnés par le verdict des dernières municipales en date. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Marie Barral a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 365 bulletins (50,06%). À ses trousses, Véronique Gensul a capté 212 voix (29,08%). Une troisième force s'est dégagée derrière Thomas Beth, obtenant 20,85% des bulletins. Cette victoire au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Châteauroux-les-Alpes, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra soulever des montagnes, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Châteauroux-les-Alpes, un duel tendu
Comme le montrent les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Jean-Michel Fortoul et Lydie Rignon. À noter que Jean-Marie Barral, qui était en mesure de concourir grâce à son score du premier tour, n'est pas présent à ce second tour. Les 1 050 inscrits de la commune sont en mesure de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Châteauroux-les-Alpes, pour accomplir leur devoir électoral.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Châteauroux-les-Alpes pour l'élection
Les élections municipales 2026 à Châteauroux-les-Alpes ont vu Lydie Rignon s'imposer dimanche dernier avec 36,55 % des voix. Jean-Michel Fortoul s'est classé deuxième avec 36,32 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marie Barral est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Châteauroux-les-Alpes, le vote a enregistré une participation de 86,10 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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