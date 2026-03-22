Résultat municipale 2026 à Châteauroux-les-Alpes (05380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteauroux-les-Alpes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteauroux-les-Alpes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châteauroux-les-Alpes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lydie RIGNON
Lydie RIGNON (12 élus) CHÂTEAUROUX AVEC VOUS 		458 52,58%
  • Lydie RIGNON
  • Julien BRENIERE
  • Isabelle PALMARINI
  • Hervé BAYARD
  • Lucie ANTHOINE
  • Thomas BETH
  • Mélina DAUGE
  • Pascal GOURCEAUX
  • Bénédicte ABRARD
  • Jean-Jacques DAUBERT
  • Gaëlle MATHIEU
  • Jérôme LELONG
Jean-Michel FORTOUL
Jean-Michel FORTOUL (3 élus) UNISSONS NOS DIFFERENCES 		413 47,42%
  • Jean-Michel FORTOUL
  • Delphine LORRAIN
  • Maxime SARTON
Participation au scrutin Châteauroux-les-Alpes
Taux de participation 85,71%
Taux d'abstention 14,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 900

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Châteauroux-les-Alpes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lydie RIGNON
Lydie RIGNON (Ballotage) CHÂTEAUROUX AVEC VOUS 		326 36,55%
Jean-Michel FORTOUL
Jean-Michel FORTOUL (Ballotage) UNISSONS NOS DIFFERENCES 		324 36,32%
Jean-Marie BARRAL
Jean-Marie BARRAL (Ballotage) AGIR AUJOURD'HUI, ENGAGÉS POUR DEMAIN 		242 27,13%
Participation au scrutin Châteauroux-les-Alpes
Taux de participation 86,10%
Taux d'abstention 13,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 904

Villes voisines de Châteauroux-les-Alpes

En savoir plus sur Châteauroux-les-Alpes