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19:18 - Analyse démographique des élections municipales à Châteauvillain Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Châteauvillain, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 864 logements pour 1 512 habitants, la densité de la commune est de 14 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 900 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,44%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 32,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 45,48% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 205,50 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Châteauvillain, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Châteauvillain Le mouvement lepéniste était absent au moment de la dernière municipale à Châteauvillain en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 42,54% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 61,87% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 36,38% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 60,39% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 55,00% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 57,87% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 63,48% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Christophe Bentz.

16:58 - Châteauvillain classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Châteauvillain avait été marqué par une abstention de 35,66 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 64,34 %) alors que la pandémie du Covid-19 frappait la population. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été marquée par une abstention à 21,89 % dans la ville (participation de 78,11 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 47,16 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,76 %, loin des 48,12 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. En marge de ces élections municipales 2026, cette particularité pèsera en définitive sur les résultats de Châteauvillain.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Châteauvillain Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Châteauvillain avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 55,00% des bulletins. Christophe Bentz (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Châteauvillain après la dissolution de l'Assemblée avec 57,87%. Bérangère Abba (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 23,62%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christophe Bentz culminant à 63,48% des voix dans la localité.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Châteauvillain ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Châteauvillain accordaient leurs suffrages à Christophe Bentz (RN) avec 36,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,39%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Châteauvillain qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 42,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 19,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,87% pour Marine Le Pen, contre 38,13% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité en hausse à Châteauvillain : un effet sur les élections municipales Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Châteauvillain, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 18,02 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 39 500 euros environ. Une somme loin des 234 200 € perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Châteauvillain atteint désormais un peu moins de 43,55 % en 2024 (contre 19,61 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne du pays, qui approche les 40 %, en augmentation de 1,2 point depuis 2020. Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Châteauvillain a représenté 715 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 540 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Châteauvillain ? Les résultats des dernières municipales à Châteauvillain ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Marie-Claude Lavocat a terminé en tête avec 385 bulletins (55,55%). À sa poursuite, Alain Roguet a rassemblé 308 votes (44,44%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Châteauvillain, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.