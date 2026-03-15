Résultat municipale 2026 à Châteauvillain (52120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châteauvillain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châteauvillain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauvillain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles MASSON
Gilles MASSON (13 élus) Chateauvillain, Creancey, Essey-les-Ponts, Marmesse, Montribourg "UNISSONS NOUS" 		514 67,28%
  • Gilles MASSON
  • Vanessa PEQUITO
  • Francis TRIDON
  • Angélique COQUARD
  • Alex TREVISAN
  • Catherine TAGLIONE
  • Kévin FOURNET
  • Sabrina CHEVALLEY
  • Jean Marie YUNG
  • Fabienne RENARD
  • Vincent BOURING
  • Justine YUNG
  • Luc CONSIGNY
Jean-Marie BOUCHOT
Jean-Marie BOUCHOT (2 élus) CHATEAUVILLAIN, L'AVENIR EN CONFIANCE 		250 32,72%
  • Jean-Marie BOUCHOT
  • Sandrine SOMMER
Participation au scrutin Châteauvillain
Taux de participation 74,16%
Taux d'abstention 25,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 795

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Grand Est ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Grand Est. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Châteauvillain