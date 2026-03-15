Résultat municipale 2026 à Châtel-Saint-Germain (57160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtel-Saint-Germain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtel-Saint-Germain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtel-Saint-Germain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire ANCEL
Claire ANCEL (15 élus) AGIR ENSEMBLE 		463 55,99%
  • Claire ANCEL
  • Gilles MARCHAL
  • Judith FARINE
  • Claude DELAGRANGE
  • Aline JUNGELS
  • Philippe COMBAS
  • Claire PALLAS
  • Jean-Marc DEVIN
  • Rachel ANSEL
  • Thierry VILLEMIN
  • Aurélie HELMBOLD
  • Vincent SCHOSSELER
  • Françoise CHAYNES
  • Pierre MAUBON
  • Aurelie BAZELAIRE
Thierry NONNON
Thierry NONNON (4 élus) ALTERNATIVE CHATEL 		364 44,01%
  • Thierry NONNON
  • Julie LARDÉ
  • Mario LOIRE
  • Elodie DUCHEMIN
Participation au scrutin Châtel-Saint-Germain
Taux de participation 60,27%
Taux d'abstention 39,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 877

Source : ministère de l’Intérieur

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