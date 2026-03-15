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19:19 - Les enjeux locaux de Châtel-Saint-Germain : tour d'horizon démographique Dans la ville de Châtel-Saint-Germain, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 145 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,27%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (12,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1076 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,64%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,21%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,00%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Châtel-Saint-Germain, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Châtel-Saint-Germain ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Châtel-Saint-Germain il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,35% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 39,75% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 18,99% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Châtel-Saint-Germain comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 29,33% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 33,68% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 41,26% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 56,13 % à Châtel-Saint-Germain aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Châtel-Saint-Germain avait culminé à 43,87 % au premier tour (un score dans la norme). C'étaient 648 votants qui étaient allés voter, en pleine épidémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été rapporté à 78,59 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 48,77 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 71,12 %. Juste avant, le scrutin européen avait mobilisé 57,19 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative. Dans le cadre de ces élections municipales à Châtel-Saint-Germain, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Châtel-Saint-Germain a-t-elle voté ? Lors des élections européennes, le podium à Châtel-Saint-Germain s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (29,33%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,34%) et Valérie Hayer (16,63%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Châtel-Saint-Germain accordaient leurs suffrages à Marie-Claude Voincon (Rassemblement National) avec 33,68% au premier tour. C'est néanmoins Ludovic Mendes (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 58,74% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Châtel-Saint-Germain a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Châtel-Saint-Germain lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Châtel-Saint-Germain se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Châtel-Saint-Germain accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,25%, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 23,35%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,25% pour Emmanuel Macron, contre 39,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Châtel-Saint-Germain portaient leur choix sur Lisa Lahore (Nupes) avec 24,86% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Ludovic Mendes (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,88% des suffrages.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Châtel-Saint-Germain en vue des municipales ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Châtel-Saint-Germain, la recette fiscale par foyer s'est établie à 628 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 514 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 27,09 % en 2024 (contre 11,77 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 11 150 € de recettes en 2024, contre 289 800 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 10,89 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Châtel-Saint-Germain La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Châtel-Saint-Germain s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour, Claire Ancel a raflé la première place en obtenant 376 voix (59,58%). Juste derrière, Thierry Nonnon a recueilli 40,41% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Claire Ancel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Châtel-Saint-Germain, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.