Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtellerault : les infos en direct

Programme de David Simon à Châtellerault (AVEC VOUS CHATELLERAULT EN GRAND)

Qualité de vie

Nous voulons une ville conviviale, animée, propre et revégétalisée. Nous nous engageons à créer des espaces de convivialité et à soutenir les propositions d’animation des associations. La préservation de l'environnement est essentielle, avec des initiatives pour limiter l'artificialisation des sols et favoriser les zones humides.

Économie – Attractivité

Nous voulons une ville connectée et active, avec une économie dynamique et claire pour attirer les investissements. La création d’un conseil d’alliance stratégique permettra de coordonner nos actions avec les entreprises locales. Un agent dédié aux commerçants et TPE sera implanté au cœur du centre-ville pour garantir une réactivité optimale.

Santé - Bien vieillir

Nous voulons un parcours de soins efficace pour ceux qui en ont besoin, notamment nos aînés. Nous nous engageons à améliorer les solutions pour permettre à ces personnes de rester chez elles le plus longtemps possible. De plus, nous soutiendrons les aidants et expérimenterons de nouvelles formules de prise en charge pour les professionnels de santé.

Sécurité

Nous voulons une ville apaisée, avec une présence renforcée et une vigilance constante. La création d'une maison de la justice aidera à coordonner les dispositifs de prévention et de gestion de la sécurité. Nous serons fermes dans la lutte contre les points de deal et veillerons à protéger les victimes de violences.