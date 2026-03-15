Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtellerault : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtellerault [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châtellerault sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châtellerault.
L'actu des élections municipales 2026 à Châtellerault
12:07 - Les municipales à Châtellerault, c'est aujourd'hui
Les 24 bureaux de vote de la ville de Châtellerault sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars, les votants de Châtellerault sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. À titre de rappel, le 1er tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du covid, suscitant de nombreuses controverses. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des prétendants à Châtellerault. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châtellerault
|Tête de listeListe
|
Patrice Villeret
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Thomas Baudin
Liste divers centre
NOUS SOMMES CHATELLERAULT
|
|
Manuel Costa Nobre
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
AGIR POUR VOUS
|
|
Hager Jacquemin
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR AGIR
|
|
David Simon
Liste Mouvement démocrate (MoDem)
AVEC VOUS CHATELLERAULT EN GRAND
|
|
Anne-Florence Bourat
Liste divers droite
ASSURONS VOTRE AVENIR
|
|
Dominique Pasquet
Liste d'union à gauche
CHANGER D'ÈRE
|
|
Maxime Noirot
Liste de La France insoumise
Fier(e)s de Châtellerault
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Abelin (31 élus) L'efficacite avec vous !
|3 715
|50,27%
|
|Françoise Méry (3 élus) Ma ville, solidaire et écologique
|1 156
|15,64%
|
|Didier Simonet (2 élus) Unis pour vivre heureux
|853
|11,54%
|
|Marion Latus (2 élus) Rassembler châtellerault
|726
|9,82%
|
|David Simon (1 élu) Une nouvelle dynamique pour chatellerault
|609
|8,24%
|
|Patrice Villeret Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|230
|3,11%
|Fabrice Auger Agir pour ne plus subir
|101
|1,36%
|Participation au scrutin
|Châtellerault
|Taux de participation
|33,48%
|Taux d'abstention
|66,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 555
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Abelin (29 élus) L'important c'est vous
|6 353
|47,38%
|
|Michel Guerin (8 élus) Rassembler les énergies pour chatellerault
|5 259
|39,22%
|
|Eric Audebert (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chatellerault
|1 796
|13,39%
|
|Participation au scrutin
|Châtellerault
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|13 769
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Abelin L'important c'est vous
|5 393
|42,16%
|Michel Guerin Rassembler les énergies pour chatellerault
|4 545
|35,53%
|Eric Audebert Rassemblement bleu marine pour chatellerault
|2 235
|17,47%
|Patrice Villeret Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|618
|4,83%
|Participation au scrutin
|Châtellerault
|Taux de participation
|55,24%
|Taux d'abstention
|44,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,13%
|Nombre de votants
|13 204
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