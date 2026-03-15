Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtellerault : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châtellerault

Tête de listeListe
Patrice Villeret
Patrice Villeret Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Patrice Villeret
  • Micheline Leclaire
  • Thierry Pasquinet
  • Brigitte Bobiet
  • Jean-Marie Parry
  • Isabelle Tranchand
  • Yannick Guerin
  • Aicha Elaimeche
  • Cyrille Joubert
  • Myriam Gaillard
  • Pascal Jude
  • Bernadette Lucquiaud
  • Wilfrid Mercier
  • Viviane Komiha
  • Franck Bouvard
  • Régine Bernard
  • Jean-Michel Leborgne
  • Florence Pasquier
  • Philippe Boissiere
  • Oumou-Dou Sylla
  • Christophe Lebresne
  • Priscilla Demarconnay
  • Kassim Abdou
  • Nadège Moine
  • Yvon Rabier
  • Fabienne Chaulet
  • Emile Serieis
  • Patricia Doury-Desgranges
  • Lionnel Barillet
  • Chantale Blanc
  • Manuel Nunes
  • Nicole Leblanc
  • Brahim Chadli
  • Yvette Aubry
  • Yvon Chasserieau
  • Maryse Komgenovic
  • Romain Guenard
  • Elisabeth Vaucelle
  • Michel Legendre
  • Danielle Mathieu
Thomas Baudin
Thomas Baudin Liste divers centre
NOUS SOMMES CHATELLERAULT
  • Thomas Baudin
  • Marie-Astrid Rabit
  • Amine Messaoudene
  • Céline Favreau
  • Philippe Mis
  • Lucie Berroyer
  • Aïssa Kandila
  • Frédérique Colas
  • Thierry Champion
  • Sophie Gueguen
  • Pierre-Laurent Joly
  • Laura Brouard
  • Charles Myara
  • Stéphanie Bondy
  • Michel Droin
  • Gwenaelle Princet
  • Florent Marles
  • Cindy Sevestre
  • Zakaria Benguenaoui
  • Catherine Papuchon
  • Emeric Carre
  • Laura Colmagro
  • Mohamed Bourakba
  • Catherine Guenser
  • Alexandre Jeffray
  • Ludivine Saillard
  • Eric Salama
  • Claudia Moreira Mesquita
  • Jacques Grellier
  • Zobida Belaïd
  • Mamadou Diallo
  • Sylvie Terrassin
  • Claude Levesque
  • Jennifer Bergonnier
  • Emmanuel Maurin
  • Patricia Rimkus
  • Xavier Bugeaud
  • Lucie Hermann
  • Jérôme Boulay
Manuel Costa Nobre
Manuel Costa Nobre Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
AGIR POUR VOUS
  • Manuel Costa Nobre
  • Valérie Barbot
  • Stéphane Raynaud
  • Christelle Brandy
  • Eric Lenoir
  • Hortense Le Strat
  • Amaury Lacroix
  • Sandra Ferdonnet
  • Michel Fresneau
  • Sabrina Chambon
  • Saïd El Badri
  • Pascaline Brouard
  • Farid Moussouni
  • Florine Brouard
  • Antoine Zugmeyer
  • Anaîs Feuilloley
  • Hubert Preher
  • Elisabeth Phlipponneau
  • Patrice Cantinolle
  • Karine Delanney
  • Bruno Da Silva
  • Maryline Terrones Coronado
  • Jean-Michel Gregoire
  • Elvire Huber
  • Jean-Claude Baudry
  • Virginie Leroux
  • Ahmed Ben Djillali
  • Virginie Tridon-Dupouy
  • Bruno Matos Da Silva
  • Martine Mourasse-Marlacq
  • Florian Dupuis
  • Dominique Chevalier Perre
  • Gilles Mauduit
  • Béatrice Roussenque
  • Jérémy Giraud
  • Corine Farineau
  • François Duchesne
  • Nadège Jamet
  • Henri Rogier
Hager Jacquemin
Hager Jacquemin Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR AGIR
  • Hager Jacquemin
  • Jean-Michel Bregeat
  • Katya Collin
  • Marc Jacquemin
  • Astrid Martins Rosa
  • Nicolas Sanch
  • Estelle Heggli
  • Louis Decube
  • Darina Cousseau
  • Frédéric Lacorre
  • Marion Latus
  • Benoît Henneuse
  • Maryvonne Tête
  • Stève Flament
  • Michèle Bloudeau
  • Cédric Venault
  • Natacha Moreau
  • Christophe Bloudeau
  • Françoise Costa
  • Dimitri Chantemargue
  • Cristelle Magnan
  • Baptiste Aubrun
  • Josiane Floch
  • Gérard Sinople
  • Vanessa Le Pape
  • Joachim Spott
  • Fabienne Atinault
  • Serge Gaudin
  • Marion Ferdoile
  • Didier André Fiot
  • Annick Leveque
  • Jérôme Epinoux
  • Marie Riviere
  • Philippe Brunet
  • Nathalie Guerin
  • Noël Latus
  • Lya Schoonbaert
  • Jean-Jacques Bancarel
  • Carole Pommier
David Simon
David Simon Liste Mouvement démocrate (MoDem)
AVEC VOUS CHATELLERAULT EN GRAND
  • David Simon
  • Julia Kurnikowski
  • Yves Trousselle
  • Monique Thiollet
  • Frédéric Schnell
  • Catherine Morisson
  • Xavier Brouard
  • Malika Berry
  • Vincent Chavanel Albira
  • Flavie Boulanger
  • Benjamin Baudry
  • Julie Wozniak
  • Steeve Pecqueur
  • Marie-France Rougier
  • Marcel Poirier
  • Magalie Rocheron
  • Hervé Guedjali
  • Anne-Lucie Dumay-Belaribi
  • Virgile Flores
  • Andréa Bernuchon
  • Mathieu Beaulieu
  • Céline Fritsch
  • Lucas Demarçay
  • Carole Blanchard
  • Mickael Guichard
  • Isabelle Daudet Perdriau
  • Yohan Epain
  • Dominique Langlais
  • Leonel de Castro
  • Dalhia Khnafo
  • Salah Eddine Benbrahim
  • Sophie Terrasson
  • Hubert Pineau
  • Camille Tranchee
  • Mathieu Lancereau
  • Laura Guerin
  • Christian Debroux
  • Brigitte Tondusson
  • Didier Simonet
Anne-Florence Bourat
Anne-Florence Bourat Liste divers droite
ASSURONS VOTRE AVENIR
  • Anne-Florence Bourat
  • Frédéric Braillard
  • Aurélie Lepage
  • Julien Lehaut
  • Claudie Melquiond
  • Nicolas Gasnier
  • Evelyne Azihari
  • David Cottereau
  • Amandine Berger
  • Didier Violet
  • Virginie Sacriste
  • Luigi Pinheiro
  • Béatrice Monot
  • Frédéric Archambault
  • Claire Dumoulin
  • Thierry Espagnet
  • Bernadette Cigala
  • Hervé Duverger
  • Stéphanie Rabot
  • Paul Taillefer
  • Catherine Masaero
  • Franck Vallet
  • Sophie Masaero
  • Denis David
  • Valérie Allain
  • Didier Redon
  • Marine Chedozeau
  • Alexandre Marleix
  • Véronique Riquin
  • Luis Da Silva Gonzalves
  • Caroline Messien
  • Bertrand Ruel
  • Emma Artault
  • Alain Malivert
  • Martine Dadillon
  • Christian Ferreira Barbosa
  • Rébecca Montout
  • Guillaume Leloup
  • Elsa Farhat
Dominique Pasquet
Dominique Pasquet Liste d'union à gauche
CHANGER D'ÈRE
  • Dominique Pasquet
  • Françoise Mery
  • Valentin Cognard
  • Patricia Bazin
  • Abdurrahman Capraz
  • Evelyne Bonnifait
  • Aurélien Longe-Letang
  • Christelle Dechereux
  • Bruno Longe-Letang
  • Dominique Casari
  • Pascal Le Reun
  • Christiane Clement
  • Jean-Michel Sucher
  • Alexia Tresorier
  • Mounir Bousbaa
  • Marianna Daplex
  • Jean-Pierre Parisot
  • Myriam Riahi
  • Gilles Robin
  • Frédérique Ledoux
  • Jean-Claude Etienne
  • Sylvie Rene
  • Alexis Billy
  • Louise Le Reun
  • Antoine Despierre
  • Nelly Picard
  • Hans Loiseau
  • Lynda Quesne
  • Norman Bosse-Platiere
  • Dominique Dupre-Parasote
  • Fabien Bergerac
  • Enora Burban
  • Giresse Kamleu Kamleu
  • Annick Briolant
  • Fabrice Thevenet
  • Laurence Aumon
  • Cédric Chasseport
  • Evelyne Edouard
  • Didier Portal
  • Agnès Barbosa-Manesse
  • Pierre Baraudon
Maxime Noirot
Maxime Noirot Liste de La France insoumise
Fier(e)s de Châtellerault
  • Maxime Noirot
  • Sarah Audoux
  • Olivier Ruë
  • Florence Fouchier
  • Armel Mangean
  • Jessica Tranchant
  • Roger Even
  • Laurie Mirande
  • Michel Suret-Canale
  • Virginie Lapeyre
  • Marius Desjardin
  • Michèle Martinez
  • Omar Hadj-Abdelkader
  • Sajéda Belbrahim
  • Fadi Mohsen
  • Saliha Merdji
  • Laurent Sirizzotti
  • Brigitte Garros
  • Adam Abdallah Abderrahman
  • Bouchra Bouzaara
  • Thierry Grangé
  • Armelle Ginibre
  • Victor Maisonneuve
  • Kenza Ait Ouarab
  • Djemel Hamidi
  • Naima Haouari
  • Sidi Moussouni
  • Brigitte Gnimassou
  • Kader Bouras
  • Marie-Joseffe Gaucher
  • Maximilien Blin
  • Marielle Thibault
  • Martin Guerif
  • Lydie Jalladeau
  • Christian Massonneau
  • Ayem Idrissi Lahlou
  • Michel Kerleau
  • Charlotte Gobron
  • Julien Laumond
  • Kim Robin
  • David Tillet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Abelin
Jean-Pierre Abelin (31 élus) L'efficacite avec vous ! 		3 715 50,27%
  • Jean-Pierre Abelin
  • Maryse Lavrard
  • Yasin Ergül
  • Evelyne Azihari
  • Thomas Baudin
  • Jeannie Marecot
  • Jacques Melquiond
  • Laurence Rabussier
  • Jean-Michel Meunier
  • Françoise Braud
  • Michel Fresneau
  • Corine Farineau
  • Stephane Raynaud
  • Béatrice Roussenque
  • Michel Droin
  • Anne-Florence Bourat
  • Hubert Preher
  • Gwenaelle Princet
  • Amine Messaoudene
  • Sophie Gueguen
  • Patrice Cantinolle
  • Elisabeth Phlipponneau
  • Jean-Claude Baudry
  • Frederique Naud Colas
  • Ahmed Ben Djillali
  • Severine Bart
  • Simeon Fongang
  • Isabelle Ducher
  • Gilles Mauduit
  • Flavy Fruchon
  • Manuel Costa-Nobre
Françoise Méry
Françoise Méry (3 élus) Ma ville, solidaire et écologique 		1 156 15,64%
  • Françoise Méry
  • Yves Trousselle
  • Maryline Allemandou-Domingo
Didier Simonet
Didier Simonet (2 élus) Unis pour vivre heureux 		853 11,54%
  • Didier Simonet
  • Julie Rousseau
Marion Latus
Marion Latus (2 élus) Rassembler châtellerault 		726 9,82%
  • Marion Latus
  • Jean-Pierre De Michiel
David Simon
David Simon (1 élu) Une nouvelle dynamique pour chatellerault 		609 8,24%
  • David Simon
Patrice Villeret
Patrice Villeret Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		230 3,11%
Fabrice Auger
Fabrice Auger Agir pour ne plus subir 		101 1,36%
Participation au scrutin Châtellerault
Taux de participation 33,48%
Taux d'abstention 66,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 555

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Abelin
Jean-Pierre Abelin (29 élus) L'important c'est vous 		6 353 47,38%
  • Jean-Pierre Abelin
  • Maryse Lavrard
  • Jacques Melquiond
  • Laurence Rabussier
  • Philippe Mis
  • Anne-Florence Bourat
  • Mohamed Ben Embarek
  • Françoise Braud
  • Gilles Mauduit
  • Corine Farineau
  • Jacques Dumas
  • Chantal Petit
  • Frédéric Braillard
  • Evelyne Azihari
  • Thomas Baudin
  • Béatrice Roussenque
  • Jean-Michel Meunier
  • Elisabeth Phlipponneau
  • Hubert Preher
  • Marie Montassier
  • Adrien Laurendeau
  • Nelly Cassan-Faux
  • Yasin Ergül
  • Aurélie Leborgne
  • Ahmed Ben Djillali
  • Stéphanie Cottereau
  • Daniel Beaudeux
  • Gaëtane Meslem
  • Jean-Claude Gaillard
Michel Guerin
Michel Guerin (8 élus) Rassembler les énergies pour chatellerault 		5 259 39,22%
  • Michel Guerin
  • Françoise Méry
  • Pierre Baraudon
  • Myriam Métais
  • Yvon Ganivelle
  • Catherine Weinland
  • Gilles Michaud
  • Dominique Pesnot-Pin
Eric Audebert
Eric Audebert (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chatellerault 		1 796 13,39%
  • Eric Audebert
  • Laure Brard
Participation au scrutin Châtellerault
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 13 769

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Abelin
Jean-Pierre Abelin L'important c'est vous 		5 393 42,16%
Michel Guerin
Michel Guerin Rassembler les énergies pour chatellerault 		4 545 35,53%
Eric Audebert
Eric Audebert Rassemblement bleu marine pour chatellerault 		2 235 17,47%
Patrice Villeret
Patrice Villeret Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		618 4,83%
Participation au scrutin Châtellerault
Taux de participation 55,24%
Taux d'abstention 44,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Nombre de votants 13 204

Villes voisines de Châtellerault

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