Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtellerault : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Châtellerault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Châtellerault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châtellerault.
L'actu des élections municipales 2026 à Châtellerault
11:50 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Châtellerault ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Châtellerault, c'est Hager Jacquemin (Rassemblement National) qui s'est arrogée la première place en récoltant 20,19 % des bulletins valides. Derrière, Manuel Costa Nobre (Union des Démocrates et Indépendants) a pris la position de dauphin avec 17,18 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 17,08 %, Thomas Baudin (Divers centre) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Anne-Florence Bourat, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 14,53 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Châtellerault, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 49,29 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châtellerault
Le deuxième tour des élections municipales à Châtellerault a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thomas Baudin
Liste divers centre
NOUS SOMMES CHATELLERAULT
|
|
Manuel Costa Nobre
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
AGIR POUR VOUS
|
|
Hager Jacquemin
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR AGIR
|
|
Anne-Florence Bourat
Liste divers centre
ENSEMBLE ASSURONS L'AVENIR DE CHÂTELLERAULT
|
|
Dominique Pasquet
Liste d'union à gauche
CHANGER D'ÈRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châtellerault
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hager JACQUEMIN (Ballotage) RASSEMBLER POUR AGIR
|2 254
|20,19%
|Manuel COSTA NOBRE (Ballotage) AGIR POUR VOUS
|1 918
|17,18%
|Thomas BAUDIN (Ballotage) NOUS SOMMES CHATELLERAULT
|1 907
|17,08%
|Anne-Florence BOURAT (Ballotage) ASSURONS VOTRE AVENIR
|1 622
|14,53%
|David SIMON (Ballotage) AVEC VOUS CHATELLERAULT EN GRAND
|1 494
|13,38%
|Dominique PASQUET (Ballotage) CHANGER D'ÈRE
|1 331
|11,92%
|Maxime NOIROT Fier(e)s de Châtellerault
|469
|4,20%
|Patrice VILLERET LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|169
|1,51%
|Participation au scrutin
|Châtellerault
|Taux de participation
|50,71%
|Taux d'abstention
|49,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|11 403
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Châtellerault
- Châtellerault (86100)
- Ecole primaire à Châtellerault
- Maternités à Châtellerault
- Crèches et garderies à Châtellerault
- Classement des collèges à Châtellerault
- Salaires à Châtellerault
- Impôts à Châtellerault
- Dette et budget de Châtellerault
- Climat et historique météo de Châtellerault
- Accidents à Châtellerault
- Délinquance à Châtellerault
- Inondations à Châtellerault
- Nombre de médecins à Châtellerault
- Pollution à Châtellerault
- Entreprises à Châtellerault
- Prix immobilier à Châtellerault