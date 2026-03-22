Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtellerault : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Châtellerault

Le deuxième tour des élections municipales à Châtellerault a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thomas Baudin
Thomas Baudin Liste divers centre
NOUS SOMMES CHATELLERAULT
  • Thomas Baudin
  • Marie-Astrid Rabit
  • Amine Messaoudene
  • Céline Favreau
  • Philippe Mis
  • Lucie Berroyer
  • Aïssa Kandila
  • Frédérique Colas
  • Thierry Champion
  • Sophie Gueguen
  • Pierre-Laurent Joly
  • Laura Brouard
  • Charles Myara
  • Stéphanie Bondy
  • Michel Droin
  • Gwenaelle Princet
  • Florent Marles
  • Cindy Sevestre
  • Zakaria Benguenaoui
  • Catherine Papuchon
  • Emeric Carre
  • Laura Colmagro
  • Mohamed Bourakba
  • Catherine Guenser
  • Alexandre Jeffray
  • Ludivine Saillard
  • Eric Salama
  • Claudia Moreira Mesquita
  • Jacques Grellier
  • Zobida Belaïd
  • Mamadou Diallo
  • Sylvie Terrassin
  • Claude Levesque
  • Jennifer Bergonnier
  • Emmanuel Maurin
  • Patricia Rimkus
  • Xavier Bugeaud
  • Lucie Hermann
  • Jérôme Boulay
Manuel Costa Nobre
Manuel Costa Nobre Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
AGIR POUR VOUS
  • Manuel Costa Nobre
  • Valérie Barbot
  • Stéphane Raynaud
  • Christelle Brandy
  • Eric Lenoir
  • Hortense Le Strat
  • Amaury Lacroix
  • Sandra Ferdonnet
  • Michel Fresneau
  • Sabrina Chambon
  • Saïd El Badri
  • Pascaline Brouard
  • Farid Moussouni
  • Florine Brouard
  • Antoine Zugmeyer
  • Anaîs Feuilloley
  • Hubert Preher
  • Elisabeth Phlipponneau
  • Patrice Cantinolle
  • Karine Delanney
  • Bruno Da Silva
  • Maryline Terrones Coronado
  • Jean-Michel Gregoire
  • Elvire Huber
  • Jean-Claude Baudry
  • Virginie Leroux
  • Ahmed Ben Djillali
  • Virginie Tridon-Dupouy
  • Bruno Matos Da Silva
  • Martine Mourasse-Marlacq
  • Florian Dupuis
  • Dominique Chevalier Perre
  • Gilles Mauduit
  • Béatrice Roussenque
  • Jérémy Giraud
  • Corine Farineau
  • François Duchesne
  • Nadège Jamet
  • Henri Rogier
Hager Jacquemin
Hager Jacquemin Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR AGIR
  • Hager Jacquemin
  • Jean-Michel Bregeat
  • Katya Collin
  • Marc Jacquemin
  • Astrid Martins Rosa
  • Nicolas Sanch
  • Estelle Heggli
  • Louis Decube
  • Darina Cousseau
  • Frédéric Lacorre
  • Marion Latus
  • Benoît Henneuse
  • Maryvonne Tête
  • Stève Flament
  • Michèle Bloudeau
  • Cédric Venault
  • Natacha Moreau
  • Christophe Bloudeau
  • Françoise Costa
  • Dimitri Chantemargue
  • Cristelle Magnan
  • Baptiste Aubrun
  • Josiane Floch
  • Gérard Sinople
  • Vanessa Le Pape
  • Joachim Spott
  • Fabienne Atinault
  • Serge Gaudin
  • Marion Ferdoile
  • Didier André Fiot
  • Annick Leveque
  • Jérôme Epinoux
  • Marie Riviere
  • Philippe Brunet
  • Nathalie Guerin
  • Noël Latus
  • Lya Schoonbaert
  • Jean-Jacques Bancarel
  • Carole Pommier
Anne-Florence Bourat
Anne-Florence Bourat Liste divers centre
ENSEMBLE ASSURONS L'AVENIR DE CHÂTELLERAULT
  • Anne-Florence Bourat
  • David Simon
  • Julia Kurnikowski
  • Frédéric Braillard
  • Evelyne Azihari
  • Nicolas Gasnier
  • Claudie Melquiond
  • Yves Trousselle
  • Monique Thiollet
  • Hervé Guedjali
  • Amandine Berger
  • Benjamin Baudry
  • Malika Berry
  • Didier Violet
  • Aurélie Lepage
  • Xavier Brouard
  • Julie Wozniak
  • Luigi Pinheiro
  • Béatrice Monot
  • Franck Vallet
  • Claire Dumoulin
  • Vincent Chavanel Albira
  • Dalhia Khnafo
  • Alexandre Marleix
  • Magalie Rocheron
  • Marcel Poirier
  • Dominique Langlais
  • David Cottereau
  • Bernadette Cigala
  • Virgile Flores
  • Anne-Lucie Dumay-Belaribi
  • Paul Taillefer
  • Valérie Allain
  • Mathieu Beaulieu
  • Véronique Riquin
  • Steeve Pecqueur
  • Flavie Boulanger
  • Luis Da Silva Gonzalves
  • Stéphanie Rabot
Dominique Pasquet
Dominique Pasquet Liste d'union à gauche
CHANGER D'ÈRE
  • Dominique Pasquet
  • Françoise Mery
  • Valentin Cognard
  • Patricia Bazin
  • Abdurrahman Capraz
  • Evelyne Bonnifait
  • Aurélien Longe-Letang
  • Christelle Dechereux
  • Bruno Longe-Letang
  • Dominique Casari
  • Pascal Le Reun
  • Christiane Clement
  • Jean-Michel Sucher
  • Alexia Tresorier
  • Mounir Bousbaa
  • Marianna Daplex
  • Jean-Pierre Parisot
  • Myriam Riahi
  • Gilles Robin
  • Frédérique Ledoux
  • Jean-Claude Etienne
  • Sylvie Rene
  • Alexis Billy
  • Louise Le Reun
  • Antoine Despierre
  • Nelly Picard
  • Hans Loiseau
  • Lynda Quesne
  • Norman Bosse-Platiere
  • Dominique Dupre-Parasote
  • Fabien Bergerac
  • Enora Burban
  • Giresse Kamleu Kamleu
  • Annick Briolant
  • Fabrice Thevenet
  • Laurence Aumon
  • Cédric Chasseport
  • Evelyne Edouard
  • Didier Portal
  • Agnès Barbosa-Manesse
  • Pierre Baraudon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Châtellerault

Tête de listeListe Voix % des voix
Hager JACQUEMIN
Hager JACQUEMIN (Ballotage) RASSEMBLER POUR AGIR 		2 254 20,19%
Manuel COSTA NOBRE
Manuel COSTA NOBRE (Ballotage) AGIR POUR VOUS 		1 918 17,18%
Thomas BAUDIN
Thomas BAUDIN (Ballotage) NOUS SOMMES CHATELLERAULT 		1 907 17,08%
Anne-Florence BOURAT
Anne-Florence BOURAT (Ballotage) ASSURONS VOTRE AVENIR 		1 622 14,53%
David SIMON
David SIMON (Ballotage) AVEC VOUS CHATELLERAULT EN GRAND 		1 494 13,38%
Dominique PASQUET
Dominique PASQUET (Ballotage) CHANGER D'ÈRE 		1 331 11,92%
Maxime NOIROT
Maxime NOIROT Fier(e)s de Châtellerault 		469 4,20%
Patrice VILLERET
Patrice VILLERET LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		169 1,51%
Participation au scrutin Châtellerault
Taux de participation 50,71%
Taux d'abstention 49,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 11 403

Source : ministère de l’Intérieur

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