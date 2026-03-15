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19:21 - Châtellerault : élections municipales et dynamiques démographiques La démographie et la situation socio-économique de Châtellerault contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,84%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (67,51%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 13323 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,04%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (7,15%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Châtellerault mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,66% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les électeurs de Châtellerault tentés par le RN ? Le RN restait loin du match lors du scrutin municipal à Châtellerault il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,12% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,40% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN sécurisait 38,49% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 31,12% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,74% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 36,12% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Châtellerault avant 2026 Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Châtellerault sera déterminante dans le dénouement du scrutin. La participation s'élevait à 33,48 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Les municipales sont pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 67,25 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). La participation aux législatives, mesurée de son côté à 43,53 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 60,09 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 46,10 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où la participation peine à décoller.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Châtellerault Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Châtellerault avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,12%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,20% des voix. Les législatives à Châtellerault quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) en tête avec 33,06% au premier tour, devant Hager Jacquemin (Rassemblement National) avec 31,74%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nicolas Turquois culminant à 63,88% des suffrages exprimés dans la localité. La préférence des électeurs de Châtellerault a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - En 2022, la commune de Châtellerault s'était massivement ancrée à la majorité présidentielle La physionomie politique de Châtellerault dessine une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Châtellerault privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (29,97%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,12%. Lors de la finale de l'élection à Châtellerault, les électeurs accordaient 60,60% pour Emmanuel Macron, contre 39,40% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Châtellerault plébiscitaient Nicolas Turquois (Ensemble !) avec 38,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,51% des suffrages.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition à Châtellerault avant les municipales ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Châtellerault, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 1 037 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 017 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 47,59 % en 2024 (contre environ 28,14 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence utile. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 933 200 euros en 2024, en net recul par rapport aux 8 925 180 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 20,97 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le match de la municipale à Châtellerault n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Analyser les scores des dernières municipales à Châtellerault peut s'avérer intéressant. Au terme du premier tour, Jean-Pierre Abelin (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 3 715 soutiens (50,27%). À ses trousses, Françoise Méry (Union de la gauche) a rassemblé 1 156 suffrages en sa faveur (15,64%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Châtellerault, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi colossal, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.