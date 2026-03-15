Résultat municipale 2026 à Châtellerault (86100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtellerault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtellerault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtellerault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hager JACQUEMIN
Hager JACQUEMIN RASSEMBLER POUR AGIR 		2 254 20,19%
Manuel COSTA NOBRE
Manuel COSTA NOBRE AGIR POUR VOUS 		1 918 17,18%
Thomas BAUDIN
Thomas BAUDIN NOUS SOMMES CHATELLERAULT 		1 907 17,08%
Anne-Florence BOURAT
Anne-Florence BOURAT ASSURONS VOTRE AVENIR 		1 622 14,53%
David SIMON
David SIMON AVEC VOUS CHATELLERAULT EN GRAND 		1 494 13,38%
Dominique PASQUET
Dominique PASQUET CHANGER D'ÈRE 		1 331 11,92%
Maxime NOIROT
Maxime NOIROT Fier(e)s de Châtellerault 		469 4,20%
Patrice VILLERET
Patrice VILLERET LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		169 1,51%
Participation au scrutin Châtellerault
Taux de participation 50,71%
Taux d'abstention 49,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 11 403

Source : ministère de l’Intérieur

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