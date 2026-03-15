Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtenay-Malabry : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châtenay-Malabry

Tête de listeListe
Brice Gaillard
Brice Gaillard Liste d'union à gauche
Réinventons Châtenay-Malabry
  • Brice Gaillard
  • Badourou Thiam
  • Pierre Boudier
  • Lucie Bacon
  • Jayden Wanjiru
  • Hélène Gallet
  • Philippe Lugherini
  • Joëlle Abulius
  • Fantin Pomeau
  • Michèle Canet
  • Marc Saint-Jean
  • Khushi Ahuja
  • Konogan Mahé
  • Janice Wanjiru
  • Dinh Phong Nguyen
  • Elise Catonnet
  • William Adzoho Kokuvi
  • Sylvie Boxberger
  • Siméon Cholley
  • Martine Garcin
  • Laurent Collet
  • Monique Servanin
  • Bernard Ragon
  • Barbara Gutglas
  • Michel Castellan
  • Françoise Ferri-Laville
  • Erik Hédreul
  • Sylvie Petitfour
  • Yves Carpels
  • Sophie Lalanne
  • Yves Girod
  • Eliane Münger
  • André Moulin
  • Éléonore Houée
  • François Thomas-Jousselin
  • Christine Pradeilles
  • Christian Rumelhard
  • Claire Larpenteur
  • Daniel Gelli
  • Dominique Omessa
  • Stéphane Dieudonné
Carl Segaud
Carl Segaud Liste d'union à droite
Avec Carl SEGAUD, on est si bien ensemble à Châtenay-Malabry
  • Carl Segaud
  • Mariam Sharshar
  • Georges Siffredi
  • Françoise Peythieux
  • Franck Debray
  • Irène Tsilikas
  • Patrick Bachelier
  • Sylvie Boëzennec
  • Elie de Saint-Jores
  • Laurence Quémerch
  • Gilles Débrosse
  • Isabelle Barroso-Bulckaen
  • Marc Feugère
  • Taousse Guillard
  • Mustapha Kordjani
  • Zenab Soury
  • Roger Rolao
  • Catherine Bourgeois-Taramini
  • Patrick Dessen
  • Mariama Sakho
  • Joël Devezeaud
  • Viorelia Roman-Nosatii
  • Georges Roca
  • Clotilde Prime
  • Jean-Pierre Peyrat
  • Peggy Choquet
  • Salah Benyahia
  • Louisa Hervé
  • Éric Le Faucheur
  • Mélanie Defacq-Muller
  • Rémy Mateu
  • Lisa Farina
  • Olivier Bodo
  • Marine Audouin
  • Maxime Bambara
  • Nathalie Jusseaume
  • Jean-Claude Allard
  • Marie Hallu
  • Quentin Hatziraptis
  • Dianga Sall
  • Jean-François Lamour

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Siffredi
Georges Siffredi (33 élus) Avec georges siffredi, bien vivre notre ville 		5 043 65,37%
  • Georges Siffredi
  • Pénélope Fraissinet
  • Carl Segaud
  • Irène Tsilikas
  • Patrick Bachelier
  • Françoise Peythieux
  • Jean-Louis Ghiglione
  • Mariam Sharshar
  • Elie De Saint Jores
  • Sylvie Boezennec
  • Gilles Debrosse
  • Dianga Sall
  • Marc Feugere
  • Taousse Guillard
  • Mustapha Kordjani
  • Zenab Soury
  • Ruddy Coquin
  • Isabelle Barroso-Bulckaen
  • Franck Debray
  • Mélanie Defacq-Muller
  • Freddy Nayagom
  • Adeline Leon
  • Roger Rolao
  • Marie-Thérèse Auffret
  • Philippe Amram
  • Laurence Quemerch
  • Patrick Dessen
  • Viorelia Roman
  • Bruno Peytour
  • Marie-Louise Herve
  • Jean-Pierre Peyrat
  • Anne-Marie Jouët
  • Jean-Marc Baltzer
Stéphane Dieudonné
Stéphane Dieudonné (6 élus) Collectif citoyen chatenaisien 		2 671 34,62%
  • Stéphane Dieudonné
  • Emmanuelle Novaro
  • Roland Marzuoli
  • N'deye Maty Sene
  • Julien Peyrard
  • Michèle Canet
Participation au scrutin Châtenay-Malabry
Taux de participation 41,50%
Taux d'abstention 58,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 051

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Siffredi
Georges Siffredi (34 élus) Avec georges siffredi, notre ville avance 		6 784 66,60%
  • Georges Siffredi
  • Pénélope Fraissinet
  • Jean-Paul Martinerie
  • Irène Tsilikas
  • Patrick Bachelier
  • Elisabeth Fombaron
  • Carl Segaud
  • Sophie Audouin
  • Jean-Louis Ghiglione
  • Marianne Piquet-Ducourneau
  • Michel Canal
  • Lise Chinan
  • Elie De Saint-Jores
  • Dianga Sall
  • Mustapha Kordjani
  • Taousse Guillard
  • Marc Feugere
  • Janie-Noële Helies
  • Ruddy Coquin
  • Claudie Bouchard
  • Olivier Langeron
  • Françoise Peythieux
  • Gilles Debrosse
  • Peggy Choquet
  • Franck Debray
  • Tatiana Puyfages
  • Jean-François Teil
  • Zenab Soury
  • Freddy Nayagom
  • Mélanie Defacq-Muller
  • Roger Rolao
  • Adeline Leon
  • Jean-Marc Baltzer
  • Marie-Thérèse Auffret
Sylvie Delaune
Sylvie Delaune (4 élus) Agir autrement pour chatenay malabry 		2 317 22,74%
  • Sylvie Delaune
  • Paul Verhée
  • Maty Sene
  • Philippe Voiron
Geneviève Colomer
Geneviève Colomer (1 élu) Chatenay, c'est à vous ! 		904 8,87%
  • Geneviève Colomer
Delfina De Matos
Delfina De Matos Ville prospere 		180 1,76%
Participation au scrutin Châtenay-Malabry
Taux de participation 57,77%
Taux d'abstention 42,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,22%
Nombre de votants 10 861

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