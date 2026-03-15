Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtenay-Malabry : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtenay-Malabry [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châtenay-Malabry sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châtenay-Malabry.
L'actu des élections municipales 2026 à Châtenay-Malabry
12:09 - À quelle heure ferment les 19 bureaux de vote à Châtenay-Malabry ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Châtenay-Malabry sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Châtenay-Malabry d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Châtenay-Malabry. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châtenay-Malabry
|Tête de listeListe
|
Brice Gaillard
Liste d'union à gauche
Réinventons Châtenay-Malabry
|
|
Carl Segaud
Liste d'union à droite
Avec Carl SEGAUD, on est si bien ensemble à Châtenay-Malabry
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Siffredi (33 élus) Avec georges siffredi, bien vivre notre ville
|5 043
|65,37%
|
|Stéphane Dieudonné (6 élus) Collectif citoyen chatenaisien
|2 671
|34,62%
|
|Participation au scrutin
|Châtenay-Malabry
|Taux de participation
|41,50%
|Taux d'abstention
|58,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 051
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Siffredi (34 élus) Avec georges siffredi, notre ville avance
|6 784
|66,60%
|
|Sylvie Delaune (4 élus) Agir autrement pour chatenay malabry
|2 317
|22,74%
|
|Geneviève Colomer (1 élu) Chatenay, c'est à vous !
|904
|8,87%
|
|Delfina De Matos Ville prospere
|180
|1,76%
|Participation au scrutin
|Châtenay-Malabry
|Taux de participation
|57,77%
|Taux d'abstention
|42,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,22%
|Nombre de votants
|10 861
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