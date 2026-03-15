Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtenay-Malabry : les infos en direct

Bilan de l'équipe sortante

Le bilan de l'équipe sortante, après 31 ans de mandat, est jugé très négativement. Les critiques portent sur une administration autoritaire et une bétonisation excessive de la ville. De plus, il y a un constat de recul des services publics et d'aggravation des fractures sociales et territoriales.

Propositions pour l'avenir

Le programme proposé inclut des mesures phares visant à améliorer la qualité de vie à Châtenay-Malabry. Parmi ces mesures, on trouve la création d'un centre municipal de santé et un grand plan de rénovation et de végétalisation. L'objectif est de répondre aux attentes des habitants et de garantir un développement harmonieux de la ville.

Démocratie locale

Un engagement fort pour la démocratie locale est mis en avant, afin que chaque citoyen puisse faire entendre sa voix. Cela inclut la promesse d'une plus grande transparence dans les décisions politiques. L'idée est de construire une ville où les habitants participent activement à la vie locale.

Engagement financier

Le candidat, Brice Gaillard, assure que les impôts n'augmenteront pas durant son mandat. Cet engagement financier vise à rassurer les électeurs sur la gestion économique de la ville. L'accent est mis sur un projet financier clair et responsable, en phase avec les besoins des citoyens.