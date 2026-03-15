Résultat municipale 2026 à Châtenay-Malabry (92290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtenay-Malabry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtenay-Malabry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtenay-Malabry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carl SEGAUD
Carl SEGAUD (33 élus) Avec Carl SEGAUD, on est si bien ensemble à Châtenay-Malabry 		8 118 69,85%
  • Carl SEGAUD
  • Mariam SHARSHAR
  • Georges SIFFREDI
  • Françoise PEYTHIEUX
  • Franck DEBRAY
  • Irène TSILIKAS
  • Patrick BACHELIER
  • Sylvie BOËZENNEC
  • Elie DE SAINT-JORES
  • Laurence QUÉMERCH
  • Gilles DÉBROSSE
  • Isabelle BARROSO-BULCKAEN
  • Marc FEUGÈRE
  • Taousse GUILLARD
  • Mustapha KORDJANI
  • Zenab SOURY
  • Roger ROLAO
  • Catherine BOURGEOIS-TARAMINI
  • Patrick DESSEN
  • Mariama SAKHO
  • Joël DEVEZEAUD
  • Viorelia ROMAN-NOSATII
  • Georges ROCA
  • Clotilde PRIME
  • Jean-Pierre PEYRAT
  • Peggy CHOQUET
  • Salah BENYAHIA
  • Louisa HERVÉ
  • Éric LE FAUCHEUR
  • Mélanie DEFACQ-MULLER
  • Rémy MATEU
  • Lisa FARINA
  • Olivier BODO
Brice GAILLARD
Brice GAILLARD (6 élus) Réinventons Châtenay-Malabry 		3 504 30,15%
  • Brice GAILLARD
  • Badourou THIAM
  • Pierre BOUDIER
  • Lucie BACON
  • Jayden WANJIRU
  • Hélène GALLET
Participation au scrutin Châtenay-Malabry
Taux de participation 55,24%
Taux d'abstention 44,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 136

Source : ministère de l’Intérieur

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