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19:21 - Châtenay-Malabry aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Châtenay-Malabry est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 38,11% de cadres supérieurs pour 35 490 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 2 001 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (72,81%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 4 586 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 20,23%, Châtenay-Malabry est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 45,31% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1478,13 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Châtenay-Malabry, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Quel score pour le RN à Châtenay-Malabry lors des dernières élections ? Le RN était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Châtenay-Malabry en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,22% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 22,17% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 7,40% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Châtenay-Malabry comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 14,95% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 16,36% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 41,50 % de participation à Châtenay-Malabry À l'occasion des municipales 2026, la valeur de la participation jouera lourdement sur les résultats de Châtenay-Malabry. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 41,50 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 8 051 votants s'étaient alors manifestés alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 77,01 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 50,80 % en 2022, a largement évolué pour atteindre 70,40 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,43 %. Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Châtenay-Malabry comme une zone fortement mobilisée aux urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Châtenay-Malabry ? Le panorama politique de Châtenay-Malabry a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre clairement de gauche. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Châtenay-Malabry s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Manon Aubry (18,16%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (17,73%) et Raphaël Glucksmann (15,34%). Brice Gaillard (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Châtenay-Malabry quelques semaines plus tard avec 40,80%. Maud Bregeon (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 34,50%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Maud Bregeon (Ensemble !) en tête avec 52,16%.

14:57 - Châtenay-Malabry : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Châtenay-Malabry était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,14% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 29,64%. Lors de la finale de l'élection à Châtenay-Malabry, les électeurs accordaient 77,83% pour Emmanuel Macron, contre 22,17% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Châtenay-Malabry portaient leur choix sur Maud Bregeon (Ensemble !) avec 32,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,78% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Châtenay-Malabry comme une place forte du courant central.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en baisse à Châtenay-Malabry Si on analyse la fiscalité de Châtenay-Malabry, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 22,02 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 825 670 €, loin des 17 629 920 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Châtenay-Malabry atteint désormais près de 26,93 % en 2024 (contre 19,85 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale, qui avoisine les 40 %. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Châtenay-Malabry a représenté environ 1 153 euros en 2024 contre 1 643 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Châtenay-Malabry Dans la commune de Châtenay-Malabry, les forces politiques en présence sont à ce jour encore influencées par l'issue du dernier scrutin municipal. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Georges Siffredi (Union de la droite) a décroché la tête du classement en recueillant 5 043 voix (65,37%). Dans la position du principal opposant, Stéphane Dieudonné (Union de la gauche) a recueilli 2 671 voix (34,62%). Cette victoire écrasante de Georges Siffredi a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Châtenay-Malabry, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.