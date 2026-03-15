Résultat municipale 2026 à Châtillon-la-Palud (01320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtillon-la-Palud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtillon-la-Palud, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon-la-Palud [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique LAMY
Dominique LAMY (16 élus) CHATILLON-LA-PALUD, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		433 60,39%
  • Dominique LAMY
  • Amelie BALLAND
  • Pascal VERNE
  • Myriam LOZANO
  • Michel CHAVASSIEUX
  • Fabienne BROQUET
  • Georges BERAUD
  • Régine JOANNON
  • Olivier PETIOT
  • Chantal BROUILLET
  • Thomas FROMENT
  • Stephanie MAMMOLITI
  • Lucas HURSTEL
  • Vanessa PILLOT
  • Nicolas TRAFFEY
  • Alexandra FALCAND
Clément COURTIAL
Clément COURTIAL (3 élus) Agir Pour Chatillon la Palud 		284 39,61%
  • Clément COURTIAL
  • Isabelle POIRIER
  • Roger CAILLON
Participation au scrutin Châtillon-la-Palud
Taux de participation 57,37%
Taux d'abstention 42,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 747

Source : ministère de l’Intérieur

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