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19:16 - Châtillon-la-Palud : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Châtillon-la-Palud comme partout. Avec une population de 1 675 habitants répartis dans 764 logements, cette ville présente une densité de 120 hab par km². Ses 120 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 21,07% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,86% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,64% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 42,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 255,22 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Châtillon-la-Palud montre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Châtillon-la-Palud aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste était absent lors de la dernière élection municipale à Châtillon-la-Palud en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,37% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 28,08% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 58,61% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,85% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 48,09% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,71% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Jérôme Buisson.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Châtillon-la-Palud au crible La fuite des électeurs se montait à 48,31 % à Châtillon-la-Palud pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 20,12 % des inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,27 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,88 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,20 %. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une ville moins abstentionniste que la moyenne. Cette contingence à Châtillon-la-Palud constituera en définitive un véritable pivot de ces municipales 2026.

15:59 - Châtillon-la-Palud classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Châtillon-la-Palud s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, sans revirement par rapport à 2022. Les élections européennes du printemps 2024 à Châtillon-la-Palud avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,85%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,64% des votes. Les élections législatives à Châtillon-la-Palud une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jérôme Buisson (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 48,09% au premier tour, devant Charline Liotier (Union de la gauche) avec 24,10%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jérôme Buisson culminant à 54,71% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Châtillon-la-Palud avaient privilégié le Rassemblement national en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Châtillon-la-Palud plébiscitaient Jérôme Buisson (RN) avec 28,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,61% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Châtillon-la-Palud voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 30,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,38% pour Marine Le Pen, contre 47,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Châtillon-la-Palud un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils compter à Châtillon-la-Palud ? À Châtillon-la-Palud, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,90 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 23 060 € la même année. Un apport qui est loin des 281 900 euros perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Châtillon-la-Palud a évolué pour se fixer à 31,00 % en 2024 (contre 15,91 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Châtillon-la-Palud a représenté environ 604 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 606 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 à Châtillon-la-Palud : une élection pliée dès le premier round À Châtillon-la-Palud, les résultats des municipales précédentes se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Gilles Dubois a creusé l'écart en recueillant 52,72% des suffrages. Deuxième, Dominique Lamy a obtenu 47,27% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Châtillon-la-Palud, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.