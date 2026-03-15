Résultat municipale 2026 à Châtillon-la-Palud (01320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtillon-la-Palud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtillon-la-Palud, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon-la-Palud [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique LAMY (16 élus) CHATILLON-LA-PALUD, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|433
|60,39%
|
|Clément COURTIAL (3 élus) Agir Pour Chatillon la Palud
|284
|39,61%
|
|Participation au scrutin
|Châtillon-la-Palud
|Taux de participation
|57,37%
|Taux d'abstention
|42,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Nombre de votants
|747
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Châtillon-la-Palud [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Châtillon-la-Palud en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Châtillon-la-Palud
19:16 - Châtillon-la-Palud : démographie, élections et stratégies politiques
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Châtillon-la-Palud comme partout. Avec une population de 1 675 habitants répartis dans 764 logements, cette ville présente une densité de 120 hab par km². Ses 120 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 21,07% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,86% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,64% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 42,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 255,22 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Châtillon-la-Palud montre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.
17:57 - Quel résultat pour le RN à Châtillon-la-Palud aux municipales 2026 ?
Le mouvement lepéniste était absent lors de la dernière élection municipale à Châtillon-la-Palud en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,37% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 28,08% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 58,61% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,85% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 48,09% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,71% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Jérôme Buisson.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Châtillon-la-Palud au crible
La fuite des électeurs se montait à 48,31 % à Châtillon-la-Palud pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 20,12 % des inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,27 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,88 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,20 %. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une ville moins abstentionniste que la moyenne. Cette contingence à Châtillon-la-Palud constituera en définitive un véritable pivot de ces municipales 2026.
15:59 - Châtillon-la-Palud classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Châtillon-la-Palud s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, sans revirement par rapport à 2022. Les élections européennes du printemps 2024 à Châtillon-la-Palud avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,85%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,64% des votes. Les élections législatives à Châtillon-la-Palud une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jérôme Buisson (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 48,09% au premier tour, devant Charline Liotier (Union de la gauche) avec 24,10%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jérôme Buisson culminant à 54,71% des suffrages exprimés dans la localité.
14:57 - Les électeurs de Châtillon-la-Palud avaient privilégié le Rassemblement national en 2022
Lors des législatives de 2022, les votants de Châtillon-la-Palud plébiscitaient Jérôme Buisson (RN) avec 28,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,61% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Châtillon-la-Palud voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 30,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,38% pour Marine Le Pen, contre 47,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Châtillon-la-Palud un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils compter à Châtillon-la-Palud ?
À Châtillon-la-Palud, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,90 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 23 060 € la même année. Un apport qui est loin des 281 900 euros perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Châtillon-la-Palud a évolué pour se fixer à 31,00 % en 2024 (contre 15,91 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Châtillon-la-Palud a représenté environ 604 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 606 € relevés en 2020.
11:59 - Élections de 2020 à Châtillon-la-Palud : une élection pliée dès le premier round
À Châtillon-la-Palud, les résultats des municipales précédentes se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Gilles Dubois a creusé l'écart en recueillant 52,72% des suffrages. Deuxième, Dominique Lamy a obtenu 47,27% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Châtillon-la-Palud, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Châtillon-la-Palud
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les maires des 35 000 communes françaises. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 à Châtillon-la-Palud est disponible ci-dessous. Le bureau de vote de la commune de Châtillon-la-Palud est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de décider. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Châtillon-la-Palud dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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