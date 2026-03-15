Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon : les infos en direct

Programme de Nadège Azzaz à Châtillon (J'Aime Châtillon)

Engagement citoyen

Le collectif J’aime Châtillon se positionne comme un acteur engagé au service des Châtillonnaises et Châtillonnais. Sous la direction de Nadège AZZAZ, l'équipe a su maintenir une gestion rigoureuse tout en répondant aux besoins de la population. L'objectif est de continuer à construire une ville plus solidaire et écologique.

Projets d'urbanisme

Le programme pour le mandat 2026-2032 inclut des projets d'urbanisme maîtrisés et équilibrés, visant à préserver la zone pavillonnaire. Des initiatives comme la désimperméabilisation des sols et la rénovation d'espaces verts sont également prévues. Ces actions visent à intégrer davantage de nature dans la ville tout en répondant aux attentes des habitants.

Développement des services

Le développement de nouveaux services est au cœur des priorités, avec la création d'une nouvelle école maternelle et d'un poste de police municipale. De plus, un Centre Municipal de Santé sera mis en place pour améliorer l'accès aux soins. Ces initiatives visent à renforcer la qualité de vie des Châtillonnaises et Châtillonnais.

Soutien aux associations

Le projet inclut également un soutien accru aux associations locales, avec la création de nouveaux espaces dédiés. Cela permettra de favoriser les activités culturelles et sportives pour tous les âges. L'objectif est de renforcer le tissu social de Châtillon et d'encourager l'engagement communautaire.