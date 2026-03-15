Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châtillon

Tête de listeListe
Nadège Azzaz
Nadège Azzaz Liste divers gauche
J'Aime Châtillon
  • Nadège Azzaz
  • Lounes Adjroud
  • Elodie Dorfiac
  • Antoine Jouenne
  • Linda Fali
  • Gilles Monchy
  • Isabelle Gillard
  • Marc Samama
  • Eva Linares-Cruz
  • Stéphane Jacquot
  • Martine Gouriet
  • Emmanuel Haimez
  • Angie Ocampo Caicedo
  • Christophe Mouton
  • Ségolène Guertin
  • Yannick Mandaba
  • Nathalie Pavageau
  • David Oboeuf
  • Marie Christine Millard Reveneau
  • Patrick Widloecher
  • Nevenka Canaguier
  • Benjamin Lelasseux
  • Lina Boudjeroudi
  • Pedro Garcia
  • Rachida Dali
  • Nicolas Bost
  • Manon Elmoznino
  • Martin Lainée
  • Catherine Lagardere-Eymery
  • Thomas Escaig
  • Laetitia Ferracci
  • Jean-Baptiste Bénot
  • Laure Auboiroux
  • Vincent Vaudour
  • Marisa Rustico
  • Antoine Rogissard
  • Gwendoline Prince
  • Romuald Pain
  • Dominique Bourgoin-Desquilbet
  • Jérôme Sarfati
  • Stéphanie Zitoune Isidor
William Thay
William Thay Liste divers droite
100% Châtillon
  • William Thay
  • Emmanuelle Simi
  • Jackie Boulay
  • Cécile Huber
  • Sébastien Vergnaud
  • Sylvie Touraine
  • David Lefevre
  • Agatha Randriamahefarivo
  • Maxime Robin
  • Céline Fraysse
  • Romain Kavuncu
  • Vanessa Fressart
  • Stéphane Nouvellon
  • Shirel Douieb
  • Roland Batteux
  • Eliane Bonnissent
  • Jonathan Farah
  • Brigitte Fremicourt
  • Jean-Baptiste Amiot
  • Mélina Chantoiseau
  • Louis Mourey
  • Chantal Vedel
  • Richard Dadouche
  • Margot Robin
  • Marc Lance
  • Delphine Serafini
  • Léo Mariangeli
  • Sabine Lorenzini
  • Patrick Rigaudière
  • Catherine Hallais
  • Riwal Batteux
  • Clara Consolo
  • Nathan Altazin
  • Véronique Valard
  • Thibault Hermann
  • Catherine Rabacal
  • Minh Nguyen
  • Nathalie Dubot
  • Jean-Félix Salmon
  • Annie Magnenet
  • Jean-Pierre Schosteck
Susana Estevao
Susana Estevao Liste divers droite
Ambitions Châtillon
  • Susana Estevao
  • Thierry Derouet
  • Valérie Smaine
  • Jean-Claude Carepel
  • Natalia Tortosa
  • Philippe Couvreur
  • Nawal Kias
  • Patrice Hauchard
  • Isabelle Barrientos
  • Gilles Piveteau
  • Thi-Minh Ly
  • Hubert Baillard
  • Lydie Du Basty
  • Eric Vanabelle
  • Peggy Nicolas
  • Tristan Bataille
  • Susana Pereira Louro Marques
  • Louis Derouet
  • Estelle Oktar
  • Guillaume Robin
  • Jihan Bouaïcha
  • Joäo Moreira
  • Aurélie Meziane
  • Tugdual Nicolazo de Barmon
  • Coralie Generau-Saurou
  • Maxence Rubinowicz
  • Marie Objois
  • Grégoire Markarian
  • Marie Marcena
  • Dominique Objois
  • Laurence Barroin
  • Erwan Glapiak
  • Martine Tissot
  • Pedro Campos Mingatos
  • Isabelle Schmitt
  • Rodolphe Sellier
  • Cécile Soufflet
  • Francis Loireau
  • Gaëlle Girerd
  • Denis Gey
  • Mathilde Guérin
Carole Guillerm
Carole Guillerm Liste divers droite
CHÂTILLON D'ABORD
  • Carole Guillerm
  • Alain Gazo
  • Isabel Vaz Branco
  • Denis Attal
  • Clarisse Puharre
  • Pascal Delaye
  • Oriane Sauzedde-Gorny
  • Bertrand Rhodes
  • Geneviève Schmitt
  • Thierry Legendre
  • Delphine Besson
  • Hugo Givernaud
  • Elisa Herbaut
  • Reynald Dupuis
  • Dalila Saadi
  • Lucas Foulon
  • Catherine Achon
  • Thierry Paquereau
  • Georgie Bailleau
  • Hervé Guenan
  • Louise-Hélène Martin-Belle
  • Nicolas Garin
  • Muriel Jakubowicz
  • Johnny Lemarié
  • Lisa Naditch
  • Christophe Hénique
  • Michaela Gehrmann
  • Jean-Baptiste Manchon
  • Anne-Marie Chantraine
  • Didier Louis Richard
  • Diane Blanchard
  • Alain Furnon
  • Claudie Bertrand
  • Julien Saint Ramon
  • Axelle Puharré
  • Thierry Seguret
  • Evelyne Baudy
  • Claude Beurtheret
  • Catherine Thevin
  • Philippe Baudy
  • Blandine Boudier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège Azzaz
Nadège Azzaz (31 élus) J'aime chatillon 		5 593 56,17%
  • Nadège Azzaz
  • Stéphane Jacquot
  • Elodie Dorfiac
  • Lounes Adjroud
  • Françoise Montseny
  • Andy Kangoud
  • Isabelle Gillard
  • Christophe Mouton
  • Mélodie Chalvin
  • Yannick Mandaba
  • Martine Gouriet
  • François Ripault
  • Linda Hafiane
  • Antoine Jouenne
  • Linda Fali
  • Jean-Pierre Ferre
  • Nevenka Canaguier
  • Patrick Widloecher
  • Delphine Nebor
  • Antoine Rogissard
  • Véronica Acevedo Caro
  • Vincent Vaudour
  • Ségolène Guertin
  • Gilles Peyronnet
  • Nathalie Pavageau
  • Pedro Garcia
  • Thanh Uyen Nguyen
  • Alain Laurent Colleoc
  • Nicole Mendy
  • Nicolas Bost
  • Marine Cavillon
Jean-Paul Boulet
Jean-Paul Boulet (8 élus) Rassemblés pour châtillon 		4 364 43,82%
  • Jean-Paul Boulet
  • Anne-Christine Bataille
  • Alain Gazo
  • Carole Guillerm
  • Stéphane Marchand
  • Sylvie Laffore-Mysliwice
  • Thierry Braconnier
  • Peggy Nicolas
Participation au scrutin Châtillon
Taux de participation 45,72%
Taux d'abstention 54,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 218

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège Azzaz
Nadège Azzaz J'aime chatillon 		3 989 41,31%
Jean-Paul Boulet
Jean-Paul Boulet Jean-paul boulet 		2 421 25,07%
Anne-Christine Bataille
Anne-Christine Bataille Un avenir pour chatillon 		1 790 18,54%
Carole Guillerm
Carole Guillerm Demain chatillon 		1 454 15,06%
Participation au scrutin Châtillon
Taux de participation 44,48%
Taux d'abstention 55,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 932

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Schosteck
Jean-Pierre Schosteck (31 élus) Union pour chatillon 		7 403 56,36%
  • Jean-Pierre Schosteck
  • Pascale Malherbe
  • Jean-Claude Carepel
  • Valérie Devay
  • Jean-Paul Boulet
  • Erell Renouard
  • David Lefevre
  • Elizabeth Surget
  • Alain Gazo
  • Sylvie Laffore-Mysliwice
  • Jackie Boulay
  • Anne-Christine Bataille
  • Thierry Braconnier
  • Laurence Picard
  • Jean-Luc Illouz
  • Peggy Nicolas
  • Halime Abed
  • Agnes Lequime
  • Olivier Bodo
  • Régine De La Morinerie
  • Antoine Cardon
  • Zahra Ben Ami - Mamar
  • Patrice Hauchard
  • Susana Estevao-Campos
  • Patrick Rigaudiere
  • Eliane Bonnissent
  • Bruno Pascal
  • Marie-Lyne Fidelin
  • Alain Borde
  • Blandine Delfosse
  • François Bartoli
Martine Gouriet
Martine Gouriet (7 élus) Agir et vivre ensemble a chatillon 		4 768 36,30%
  • Martine Gouriet
  • Patrick Widloecher
  • Françoise Montseny
  • Jean-Marc Lelievre
  • Christiane Gourdin
  • Cyrille Azema
  • Marie-Thérèse David
Blanche Doucet
Blanche Doucet (1 élu) Chatillon bleu marine 		962 7,32%
  • Blanche Doucet
Participation au scrutin Châtillon
Taux de participation 62,64%
Taux d'abstention 37,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,95%
Nombre de votants 13 673

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