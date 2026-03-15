Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Châtillon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Châtillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Châtillon
12:08 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Châtillon
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Châtillon sont les suivants : de 8 h à 20 h. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Châtillon de s'exprimer sur la manière dont est gérée leur localité. À Châtillon et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour rappel, Nadège Azzaz a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châtillon
|Tête de listeListe
|
Nadège Azzaz
Liste divers gauche
J'Aime Châtillon
|
|
William Thay
Liste divers droite
100% Châtillon
|
|
Susana Estevao
Liste divers droite
Ambitions Châtillon
|
|
Carole Guillerm
Liste divers droite
CHÂTILLON D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadège Azzaz (31 élus) J'aime chatillon
|5 593
|56,17%
|
|Jean-Paul Boulet (8 élus) Rassemblés pour châtillon
|4 364
|43,82%
|
|Participation au scrutin
|Châtillon
|Taux de participation
|45,72%
|Taux d'abstention
|54,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 218
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadège Azzaz J'aime chatillon
|3 989
|41,31%
|Jean-Paul Boulet Jean-paul boulet
|2 421
|25,07%
|Anne-Christine Bataille Un avenir pour chatillon
|1 790
|18,54%
|Carole Guillerm Demain chatillon
|1 454
|15,06%
|Participation au scrutin
|Châtillon
|Taux de participation
|44,48%
|Taux d'abstention
|55,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 932
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Schosteck (31 élus) Union pour chatillon
|7 403
|56,36%
|
|Martine Gouriet (7 élus) Agir et vivre ensemble a chatillon
|4 768
|36,30%
|
|Blanche Doucet (1 élu) Chatillon bleu marine
|962
|7,32%
|
|Participation au scrutin
|Châtillon
|Taux de participation
|62,64%
|Taux d'abstention
|37,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,95%
|Nombre de votants
|13 673
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