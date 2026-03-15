Résultat municipale 2026 à Châtillon (92320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège AZZAZ
Nadège AZZAZ (32 élus) J'Aime Châtillon 		8 376 61,59%
  • Nadège AZZAZ
  • Lounes ADJROUD
  • Elodie DORFIAC
  • Antoine JOUENNE
  • Linda FALI
  • Gilles MONCHY
  • Isabelle GILLARD
  • Marc SAMAMA
  • Eva LINARES-CRUZ
  • Stéphane JACQUOT
  • Martine GOURIET
  • Emmanuel HAIMEZ
  • Angie OCAMPO CAICEDO
  • Christophe MOUTON
  • Ségolène GUERTIN
  • Yannick MANDABA
  • Nathalie PAVAGEAU
  • David OBOEUF
  • Marie Christine MILLARD REVENEAU
  • Patrick WIDLOECHER
  • Nevenka CANAGUIER
  • Benjamin LELASSEUX
  • Lina BOUDJEROUDI
  • Pedro GARCIA
  • Rachida DALI
  • Nicolas BOST
  • Manon ELMOZNINO
  • Martin LAINÉE
  • Catherine LAGARDERE-EYMERY
  • Thomas ESCAIG
  • Laetitia FERRACCI
  • Jean-Baptiste BÉNOT
William THAY
William THAY (3 élus) 100% Châtillon 		2 316 17,03%
  • William THAY
  • Emmanuelle SIMI
  • Jackie BOULAY
Carole GUILLERM
Carole GUILLERM (3 élus) CHÂTILLON D'ABORD 		2 079 15,29%
  • Carole GUILLERM
  • Alain GAZO
  • Isabel VAZ BRANCO
Susana ESTEVAO
Susana ESTEVAO (1 élu) Ambitions Châtillon 		828 6,09%
  • Susana ESTEVAO
Participation au scrutin Châtillon
Taux de participation 59,96%
Taux d'abstention 40,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 13 875

Source : ministère de l’Intérieur

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