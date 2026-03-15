En direct

19:21 - Châtillon : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans la ville de Châtillon, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 12405 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,46%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres, atteignant 47,35%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,89% et d'une population étrangère de 11,15% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (60,40%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Châtillon, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - À Châtillon, le RN ne séduit pas Le RN n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors des élections municipales à Châtillon il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 9,32% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 20,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 7,42% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Châtillon comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 13,98% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 15,76% pour le parti à la flamme. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Châtillon En 2020 à Châtillon, l'abstention avait culminé à 55,52 % au premier round (dans la moyenne nationale). C'étaient 9 932 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 18,84 % localement. Même si les dynamiques diffèrent selon le type d'élection, les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,89 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 26,13 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,09 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur apparaît in fine comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. En marge de ces élections municipales, cet élément pèsera en définitive inévitablement sur les résultats de Châtillon.

15:59 - Châtillon : retour sur les élections de 2024 Lors des dernières européennes, le podium à Châtillon s'était dessiné autour de Raphaël Glucksmann (19,80%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,80%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,41%). Lounes Adjroud (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Châtillon après la dissolution avec 43,83%. Jean-Didier Berger (Les Républicains) était à la deuxième place avec 35,54%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lounes Adjroud culminant à 52,02% des voix dans la localité. La situation politique de Châtillon a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme un territoire de sensibilité de gauche.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Châtillon ? Lors des législatives de 2022, les votants de Châtillon plébiscitaient Jean-Louis Bourlanges (Ensemble !) avec 33,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,14%. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Châtillon votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (36,42%), devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 26,02%. Le duel final se soldait finalement par un score de 79,81% pour Emmanuel Macron, contre 20,19% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Châtillon une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La commune de Châtillon a généralement baissé sa fiscalité Concernant la pression fiscale de Châtillon, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a atteint environ 1 206 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 653 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 25,51 % en 2024 (contre 18,43 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 1,52097 million d'euros (1 520 970 € très exactement) en 2024. Une somme loin des 19 394 730 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 24,12 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "J'aime Chatillon" majoritaire à Châtillon Il peut être éclairant d'étudier les scores des dernières élections municipales à Châtillon. Au terme du premier tour, Nadège Azzaz (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 41,31% des bulletins. En deuxième position, Jean-Paul Boulet (Union de la droite) a engrangé 25,07% des voix. Anne-Christine Bataille (Divers droite) suivait, réunissant 1 790 bulletins (18,54%). La très nette distance prise d'emblée offrait des jalons très clairs pour le verdict final. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Nadège Azzaz l'a finalement emporté avec 5 593 suffrages (56,17%), face à Jean-Paul Boulet qui a obtenu 4 364 électeurs (43,82%). Même si Jean-Paul Boulet a gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 943 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.