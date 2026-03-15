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19:17 - Les données démographiques de Châtillon-sur-Seine révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Châtillon-sur-Seine se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 5 404 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 378 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 538 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (35,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 512 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 49,20% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3,47 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Châtillon-sur-Seine incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Châtillon-sur-Seine ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Châtillon-sur-Seine en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 32,62% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 54,36% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 13,97% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 23,73% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,81% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 41,41% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 44,10% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 64,92 % à Châtillon-sur-Seine aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 64,92 % à Châtillon-sur-Seine lors de la dernière élection du conseil municipal (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays) alors que la pandémie du Covid semait le doute dans la population. N'oublions pas que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 32,43 % des personnes inscrites. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 50,18 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 40,77 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,92 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité se révèle comme une zone marquée par l'abstention. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Châtillon-sur-Seine, ce facteur jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Châtillon-sur-Seine a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Châtillon-sur-Seine, les choix s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (46,81%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Châtillon-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Hubert Brigand (Les Républicains) avec 43,86% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Hubert Brigand culminant à 55,90% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Châtillon-sur-Seine il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Châtillon-sur-Seine portaient leur choix sur Hubert Brigand (LR) avec 51,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hubert Brigand virant de nouveau en tête avec 76,27% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Châtillon-sur-Seine quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 32,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,45%. Lors de la finale de l'élection à Châtillon-sur-Seine, les électeurs accordaient 54,36% pour Marine Le Pen, contre 45,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Châtillon-sur-Seine s'inscrit comme une ville politiquement partagée.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Châtillon-sur-Seine ? À Châtillon-sur-Seine, pour ce qui est des contributions locales, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 910 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 701 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 34,01 % en 2024 (contre près de 14,39 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 162 770 € en 2024, loin des quelque 1,17653 million d'euros (1 176 530 € très exactement) récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,38 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Châtillon-sur-Seine La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Châtillon-sur-Seine est riche d'enseignements. Sans aucune opposition, 'Expérience et dynamisme pour châtillon' menée par Hubert Brigand a sans surprise rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Châtillon-sur-Seine, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Au lendemain de cette élection sans réelle confrontation, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux. Un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.