Résultat municipale 2026 à Châtillon-sur-Seine (21400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtillon-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtillon-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtillon-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémie BRIGAND
Jérémie BRIGAND (24 élus) CHATILLON, UNE NOUVELLE ENERGIE 		1 547 63,98%
  • Jérémie BRIGAND
  • Valérie DEFOSSE
  • Valentin BONNARD
  • Pascale DE BERNARD
  • Christian LOMBAERT
  • Audrey VERSTRAETE
  • Yoann PANDOCCHI
  • Sarah FRANÇOIS
  • Hervé DE GUILLEBON
  • Laura CHAUMONNOT
  • Lionel FRANSORET
  • Marie-Laure CHAINEY
  • Antoine SCHMITH
  • Virginie GAUNIN
  • Jérôme VEZIN
  • Corinne CARNET
  • Victor CHARTON
  • Edwige GUEGAN
  • Jean-François RENAUT
  • Françoise FLACELIERE
  • François-Xavier LOUCHET
  • Christine CHAUMONNOT
  • Eddy PEREIRA
  • Pierrette NOIROT
Roland LEMAIRE
Roland LEMAIRE (5 élus) Un nouvel élan pour Châtillon 		871 36,02%
  • Roland LEMAIRE
  • Zoé LECOUTEUX
  • Geoffrey CHEVALIER
  • Géraldine PERRAUDIN
  • François GAILLARD
Participation au scrutin Châtillon-sur-Seine
Taux de participation 67,04%
Taux d'abstention 32,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 2 479

Source : ministère de l’Intérieur

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