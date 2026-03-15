En direct

19:21 - Chatou et municipales : démographie, économie et choix électoraux Comment la population de Chatou peut-elle influencer le résultat des municipales ? Dans l'agglomération, 19,48% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,92% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 46,11%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,37% et d'une population étrangère de 10,81% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,59% à Chatou, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Les électeurs de Chatou conquis par le RN ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Chatou en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 9,73% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 21,70% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 7,66% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Chatou comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,72% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 19,28% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 21,96% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Chatou En 2020, la participation à Chatou était montée à 33,29 % à la fin du premier round (une mobilisation modeste). C'étaient 6 784 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens participent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 79,14 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 60,06 % des électeurs (soit environ 12 451 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,23 %, bien au-delà des 55,31 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville soucieuse de voter. L'adhésion au scrutin des électeurs de Chatou constituera en tout cas une clé pour ces municipales 2026.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Chatou ? Marie Lebec (Ensemble !) avait enlevé au premier tour des législatives à Chatou au printemps 2024 avec 43,20%. Céline Bourdon (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 24,23%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie Lebec culminant à 54,21% des voix dans la localité. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Chatou avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Valérie Hayer (23,48%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,46% des suffrages. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle ainsi que Chatou restait à l'époque une terre macroniste, solidifiant encore un peu plus son ancrage.

14:57 - Chatou : des verdicts très tranchés lors des élections en 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Chatou tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 41,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 16,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 78,30% pour Emmanuel Macron, contre 21,70% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Chatou soutenaient en priorité Marie Lebec (Ensemble !) avec 43,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,98%.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres clés de Chatou Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Chatou, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,33 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 508 070 € la même année. Un montant loin des 10,80473 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Chatou atteint désormais environ 22,32 % en 2024 (contre 10,74 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Chatou s'est établi à environ 893 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 015 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Chatou S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Chatou peut se révéler éclairant. Au soir du premier tour, Eric Dumoulin (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 75,21% des soutiens. Deuxième, José Tomas (Divers gauche) a rassemblé 24,78% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Chatou, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.