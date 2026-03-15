Résultat municipale 2026 à Châtres-sur-Cher (41320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Châtres-sur-Cher a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Châtres-sur-Cher, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Châtres-sur-Cher [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno CLEMENT
Bruno CLEMENT (12 élus) Le renouveau pour Châtres sur Cher 		271 56,81%
  • Bruno CLEMENT
  • Jade MARCON
  • Laurent LEGENDRE
  • Jennifer LEVY
  • Vincent POITEVIN
  • Sabrina PLOQUIN
  • François BARTHELEMY
  • Julie MASSAULT
  • Michel DAUNAY
  • Nelly HARICOT
  • Michel PINAULT
  • Armelle VALLET
Claude DE CARFORT
Claude DE CARFORT (3 élus) Agir avec Vous et pour Vous 		206 43,19%
  • Claude DE CARFORT
  • Nicole DESESQUELLES
  • Dominique DELILLE
Participation au scrutin Châtres-sur-Cher
Taux de participation 60,73%
Taux d'abstention 39,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 501

Source : ministère de l’Intérieur

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