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19:18 - Comment la composition démographique de Châtres-sur-Cher façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Châtres-sur-Cher montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec 27% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,64%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (70,86%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (36,73%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 519 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,04%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Châtres-sur-Cher mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,87% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les électeurs de Châtres-sur-Cher séduits par le RN ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Châtres-sur-Cher en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,03% des voix lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 56,20% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 29,75% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 59,22% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 48,93% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,05% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 56,24% le dimanche suivant, et un siège remporté par Roger Chudeau.

16:58 - Résultats électoraux à Châtres-sur-Cher : le point sur la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche à Châtres-sur-Cher, le premier tour de l'élection municipale avait vu 66,62 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national. 531 votants s'étaient alors manifestés, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales sont en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 616 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 75,77 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 54,79 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 63,14 % au premier tour, contre 55,75 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes. Pour ces élections municipales, cette contingence à Châtres-sur-Cher sera quoi qu'il en soit déterminante dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Châtres-sur-Cher Roger Chudeau (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Châtres-sur-Cher en juin 2024 avec 52,05%. Sylvie Mayer (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 20,90%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Roger Chudeau culminant à 56,24% des suffrages exprimés localement. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Châtres-sur-Cher avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,93%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,74% des voix. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Dernière présidentielle à Châtres-sur-Cher : les résultats qu'il faut comprendre Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Châtres-sur-Cher tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,03% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 22,82%. Lors de la finale de l'élection à Châtres-sur-Cher, les électeurs accordaient 56,20% pour Marine Le Pen, contre 43,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Châtres-sur-Cher accordaient leurs suffrages à Roger Chudeau (RN) avec 29,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,22% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Châtres-sur-Cher un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Châtres-sur-Cher À Châtres-sur-Cher, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 892 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 766 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 50,33 % en 2024 (contre 25,93 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne du pays, qui s'établit à environ 40 %, en augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 84 020 € en 2024, en net recul par rapport aux 271 270 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 22,23 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Châtres-sur-Cher Il peut être éclairant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Châtres-sur-Cher. Dès le premier tour, Sylvie Doucet-Lauverjat a viré en tête en obtenant 258 soutiens (56,20%). À sa poursuite, Pierre Godart a capté 201 votes (43,79%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Châtres-sur-Cher, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Afin de renverser cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra démultiplier le score obtenu, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.