Résultat municipale 2026 à Chaudon (28210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaudon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaudon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaudon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine JEANDEY
Antoine JEANDEY (14 élus) Un avenir pour Chaudon 		322 41,39%
  • Antoine JEANDEY
  • Régine BESNARD
  • Arnaud CROQUESEL
  • Alexandra GUINEDOT
  • François-Xavier BOREL
  • Gaëlle THIEBAUT
  • Ludovic TAUGOURDEAU
  • Cécile GAMBIER
  • Arthur FERNANDES
  • Lydia BARON
  • Yannick MAFILLE
  • Alexia FAUVEAU
  • Daniel BOIRY
  • Mélanie BOISSEAU
Christophe LEGEAY
Christophe LEGEAY (3 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE CHAUDON 		266 34,19%
  • Christophe LEGEAY
  • Annick BERLAND
  • Romain FERRAND
Thierry RIDEAU
Thierry RIDEAU (2 élus) CHAUDON AUTHENTIQUE ET DYNAMYQUE 		190 24,42%
  • Thierry RIDEAU
  • Cécile DEPEINT
Participation au scrutin Chaudon
Taux de participation 61,81%
Taux d'abstention 38,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 785

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Eure-et-Loir ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Eure-et-Loir. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Chaudon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine JEANDEY
Antoine JEANDEY (Ballotage) Un avenir pour Chaudon 		289 37,98%
Christophe LEGEAY
Christophe LEGEAY (Ballotage) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE CHAUDON 		254 33,38%
Thierry RIDEAU
Thierry RIDEAU (Ballotage) CHAUDON AUTHENTIQUE ET DYNAMYQUE 		218 28,65%
Participation au scrutin Chaudon
Taux de participation 60,94%
Taux d'abstention 39,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 774

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