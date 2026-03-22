Résultat municipale 2026 à Chaudon (28210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaudon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaudon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaudon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine JEANDEY (14 élus) Un avenir pour Chaudon
|322
|41,39%
|
|Christophe LEGEAY (3 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE CHAUDON
|266
|34,19%
|
|Thierry RIDEAU (2 élus) CHAUDON AUTHENTIQUE ET DYNAMYQUE
|190
|24,42%
|
|Participation au scrutin
|Chaudon
|Taux de participation
|61,81%
|Taux d'abstention
|38,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|785
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chaudon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine JEANDEY (Ballotage) Un avenir pour Chaudon
|289
|37,98%
|Christophe LEGEAY (Ballotage) ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE CHAUDON
|254
|33,38%
|Thierry RIDEAU (Ballotage) CHAUDON AUTHENTIQUE ET DYNAMYQUE
|218
|28,65%
|Participation au scrutin
|Chaudon
|Taux de participation
|60,94%
|Taux d'abstention
|39,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|774
Election municipale 2026 à Chaudon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chaudon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaudon.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaudon
18:37 - Chaudon : retour sur les résultats électoraux de 2024
Le contexte politique de Chaudon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les élections européennes 2024 à Chaudon avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,43%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 15,11% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Chaudon portaient leur choix sur Emma Minot (Rassemblement National) avec 45,60% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Emma Minot culminant à 53,76% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Chaudon
Les dynamiques politiques locales demeurent encore déterminées par le verdict des dernières municipales en date à Chaudon. Unique liste en présence, la liste menée par Dominique Maillard a sans surprise obtenu 303 soutiens (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Chaudon, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux au lendemain de cette élection sans véritable compétition. Un début de réponse assez clair a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Chaudon pour le 2e tour ?
Se retrouvent donc à ce deuxième passage dans les bureaux de vote ce dimanche : la liste "Chaudon Authentique Et Dynamyque" emmenée par Thierry Rideau (DIV), Antoine Jeandey (DIV) et sa liste "Un Avenir Pour Chaudon" et Christophe Legeay sous l'étiquette DIV ("Ensemble, Construisons L'avenir De Chaudon"), d'après les listes des candidats au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Chaudon ferment leurs portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Chaudon avec les résultats du 1er tour
Il y a une semaine à Chaudon, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 60,94 % localement. C'est Antoine Jeandey qui a dominé en rassemblant 37,98 % des bulletins valides. Derrière, Christophe Legeay s'est classé deuxième avec 33,38 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Rideau pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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