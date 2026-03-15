Résultat municipale 2026 à Chauffry (77169) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chauffry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chauffry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauffry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LEJONC
Patrick LEJONC (14 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHAUFFRY 		317 78,27%
  • Patrick LEJONC
  • Maryvonne SOUILLET
  • Alexis CHARLOTEAUX
  • Pascale GERAUDEL
  • Thierry SOATTO
  • Coralie BIALAS
  • Jean-Jacques EGO
  • Julie CHARTRIN
  • Jean-Noel LEDOUX
  • Séverine SELLIER
  • Sylvain TOTIER
  • Claudia DOUALLA
  • Martial PUISIEUX
  • Gaëlle MARSALLON
Gabriël GOEMANS
Gabriël GOEMANS (1 élu) CHAUFFRY DÉMOCRATIE 		88 21,73%
  • Gabriël GOEMANS
Participation au scrutin Chauffry
Taux de participation 55,95%
Taux d'abstention 44,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 423

Source : ministère de l’Intérieur

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