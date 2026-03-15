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19:20 - Élections municipales à Chauffry : un éclairage démographique Dans les rues de Chauffry, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 004 habitants répartis dans 442 logements, ce bourg présente une densité de 195 habitants par km². Ses 53 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 310 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,43%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 32,88% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 110,51 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, à Chauffry, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Chauffry : des scrutins marqués par le vote RN Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Chauffry il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 32,79% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,38% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 32,08% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 53,60% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,97% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 47,93% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,33% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Julien Limongi.

16:58 - Dernières municipales : 56,87 % de participation à Chauffry En marge de l'élection municipale 2026, le niveau d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Chauffry. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 43,13 % des électeurs, en deçà de la moyenne nationale alors que le pays était effrayé par le Covid. Il est en effet établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 21,60 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,95 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,22 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,53 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, la ville apparaît à l'arrivée comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Chauffry : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes du printemps 2024 à Chauffry avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (42,97%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 9,28% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Chauffry avaient ensuite propulsé aux avants-postes Julien Limongi (Rassemblement National) avec 47,93% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 23,97%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Limongi culminant à 50,33% des voix sur place. .

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Chauffry : les résultats à comprendre La synthèse des votes de 2022 dépeint Chauffry comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Chauffry tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,74%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,38% pour Marine Le Pen, contre 41,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Chauffry accordaient leurs suffrages à Aymeric Durox (RN) avec 32,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aymeric Durox virant de nouveau en tête avec 53,60% des voix.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Chauffry avant le scrutin Avec la montée des prélèvements locaux à Chauffry, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 9,07 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 6 600 euros environ, loin des 102 540 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Chauffry a évolué pour se fixer à un peu moins de 31,04 % en 2024 (contre 11,99 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Chauffry s'est établi à 517 € en 2024 contre 341 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Chauffry ? La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Chauffry s'avère très instructive. Dès le premier tour à l'époque, Richard Warzocha a pris les commandes en obtenant 47,88% des bulletins. À sa poursuite, Stéphane Halloo a capté 36,40% des votes. Ce décalage visible dessinait un avantage très net en aval du 1er tour. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Richard Warzocha l'a finalement emporté avec 217 voix (59,28%), face à Stéphane Halloo s'adjugeant 149 votants (40,71%). , ajoutant 25 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Chauffry, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser.