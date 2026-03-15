Résultat municipale 2026 à Chaumes-en-Brie (77390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaumes-en-Brie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaumes-en-Brie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumes-en-Brie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François VENANZUOLA
François VENANZUOLA (21 élus) UNIS POUR CHAUMES 		645 51,72%
  • François VENANZUOLA
  • Stéphanie DUMENIL
  • Emmanuel ANTHOINE
  • Nathalie RIBERT
  • Frédéric DE PUTTER
  • Françoise MANZAGOL
  • Franck ALCAZAR
  • Christine QUAIS
  • François DUMENIL
  • Carine FECHA
  • Mohamed ABIDI
  • Brigitte ROBERT
  • Daniel FAVRIL
  • Marie-Ange BAUER
  • Christian BERGEZ
  • Delphine CHAILLOU
  • Olivier CANCHON
  • Marilyne BERTRAND
  • Dimitry SANTINHO
  • Sylvie RICHARD
  • Didier BÉTEILLE
Jérémie CHRISMENT
Jérémie CHRISMENT (6 élus) NOUVEL ELAN 		602 48,28%
  • Jérémie CHRISMENT
  • Virginie BISET
  • Vincent ELOY
  • Aurélia TRICHET
  • Franck LORENZON
  • Caroline DAUZAT
Participation au scrutin Chaumes-en-Brie
Taux de participation 55,35%
Taux d'abstention 44,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 277

Source : ministère de l’Intérieur

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