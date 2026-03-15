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19:20 - Chaumes-en-Brie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Chaumes-en-Brie, les élections s'achèvent. Avec ses 3 452 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 226 entreprises, Chaumes-en-Brie offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (81,15%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 278 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 743 euros/mois, la ville ambitionne plus de prospérité. À Chaumes-en-Brie, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quels scores du RN à Chaumes-en-Brie avant les municipales 2026 ? Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Chaumes-en-Brie en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,13% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 52,77% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 26,77% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Chaumes-en-Brie comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 42,95% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,55% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 57,17% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Céline Thiébault-Martinez.

16:58 - À Chaumes-en-Brie, la participation s'annonce forte aux municipales Il y a six ans à Chaumes-en-Brie, le premier round des élections municipales avait vu 47,95 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 1 028 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part largement mobilisé, avec 76,24 % de participation dans la ville (23,76 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,21 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,95 % au premier tour, contre 45,13 % en 2022. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Chaumes-en-Brie comme une commune civiquement engagée. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Chaumes-en-Brie sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Chaumes-en-Brie ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Chaumes-en-Brie demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, confortant son positionnement. Lors des dernières élections européennes, le podium à Chaumes-en-Brie s'était en effet figé autour de Jordan Bardella (42,95%), devançant Valérie Hayer (12,14%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,45%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Chaumes-en-Brie plébiscitaient ensuite Morgann Vanacker (Rassemblement National) avec 45,55% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Morgann Vanacker culminant à 57,17% des voix dans la commune.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Chaumes-en-Brie lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chaumes-en-Brie accordaient leurs suffrages à Morgann Vanacker (RN) avec 26,77% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 54,68%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Chaumes-en-Brie privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,13%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 23,98%. Lors de la finale de l'élection à Chaumes-en-Brie, les électeurs accordaient 52,77% pour Marine Le Pen, contre 47,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Chaumes-en-Brie se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Chaumes-en-Brie En matière d'impôts locaux à Chaumes-en-Brie, le produit fiscal par foyer s'est établi à 988 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 037 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 47,48 % en 2024 (contre environ 29,48 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 57 370 € en 2024, en net recul par rapport aux 915 580 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 24,21 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Chaumes-en-Brie ? Les résultats des précédentes municipales à Chaumes-en-Brie ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, François Venanzuola a viré en tête en obtenant 744 bulletins (73,51%). À ses trousses, Mathieu Arlandis a recueilli 268 votes (26,48%). Cette victoire écrasante a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Chaumes-en-Brie, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.