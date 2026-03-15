Résultat municipale 2026 à Chaumont-en-Vexin (60240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaumont-en-Vexin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaumont-en-Vexin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont-en-Vexin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle LAMARQUE
Emmanuelle LAMARQUE (19 élus) AIMER VIVRE À CHAUMONT 		729 58,84%
  • Emmanuelle LAMARQUE
  • Mounir RHALIMI
  • Anne-Françoise CUYPERS
  • Guy MEDICI
  • Sylvie THIMOTEE-HUBERT
  • René GAILLET
  • Isabelle PIEREN
  • François RETHORÉ
  • Nathalie BELHADJ
  • Mohamed EZZAGHARI
  • Ismahan DOUDOUH
  • Nicolas BUREAU
  • Magali PAN
  • Eric GILLOUARD
  • Elisabete Nationalité Portugaise PEREIRA
  • Romain FORGE
  • Delphine BACQUAERT
  • Pierre GÉRAUD
  • Lucie PACARY
Jérôme BOSSUT
Jérôme BOSSUT (4 élus) UNIS POUR CHAUMONT 		414 33,41%
  • Jérôme BOSSUT
  • Christel TURBLIN
  • Jérôme SCOUARNEC
  • Katia BEDNAREK
Laurence FACIONE
Laurence FACIONE Passionément Chaumontois 		96 7,75%
Participation au scrutin Chaumont-en-Vexin
Taux de participation 55,48%
Taux d'abstention 44,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 265

Source : ministère de l’Intérieur

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