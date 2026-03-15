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19:19 - Élections municipales à Chaumont-en-Vexin : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Chaumont-en-Vexin peut-elle impacter les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 181 hab par km² et un taux de chômage de 11,35%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (24,26%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1350 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,42%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,97%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chaumont-en-Vexin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,17% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Chaumont-en-Vexin Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Chaumont-en-Vexin en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,40% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 53,01% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 28,78% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 49,87% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 45,66% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,12% pour le parti d'extrême droite. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Ballard.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chaumont-en-Vexin En ce jour de municipales 2026 à Chaumont-en-Vexin, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 50,29 % lors des précédentes élections municipales, un niveau conforme à la tendance du pays alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 27,75 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,76 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,99 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 56,82 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les données dessinent in fine le profil d'une zone souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales.

15:59 - Il y a deux ans, Chaumont-en-Vexin s'était tournée vers l'extrême droite Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Chaumont-en-Vexin avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,66% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Chaumont-en-Vexin avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Ballard (Rassemblement National) avec 47,12% au premier tour, devant Marianne Seck (Union de la gauche) avec 23,75%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc confirmé que Chaumont-en-Vexin demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Les électeurs de Chaumont-en-Vexin avaient clairement privilégié le RN il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chaumont-en-Vexin soutenaient en priorité Philippe Ballard (RN) avec 28,78% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Chanez Herbanne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,13% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Chaumont-en-Vexin quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 31,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,01% pour Marine Le Pen, contre 46,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Chaumont-en-Vexin se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Chaumont-en-Vexin à l'approche des municipales ? À Chaumont-en-Vexin, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 955 € en 2024 (données les plus récentes) contre 844 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 53,37 % en 2024 (contre près de 31,83 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 57 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 655 250 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,82 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Chaumont-en-Vexin À Chaumont-en-Vexin, les résultats des municipales il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale, Emmanuelle Lamarque a viré en tête en obtenant 518 suffrages (51,69%). Derrière, Rene Gaillet a capté 27,04% des bulletins valides. Le podium a été complété par Philippe Virolle, glanant 213 suffrages (21,25%). Ce triomphe au premier tour de Emmanuelle Lamarque a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Chaumont-en-Vexin, cette répartition historique des voix pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.