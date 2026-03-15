Résultat municipale 2026 à Chaumont-en-Vexin (60240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaumont-en-Vexin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaumont-en-Vexin, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont-en-Vexin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuelle LAMARQUE (19 élus) AIMER VIVRE À CHAUMONT
|729
|58,84%
|
|Jérôme BOSSUT (4 élus) UNIS POUR CHAUMONT
|414
|33,41%
|
|Laurence FACIONE Passionément Chaumontois
|96
|7,75%
|Participation au scrutin
|Chaumont-en-Vexin
|Taux de participation
|55,48%
|Taux d'abstention
|44,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|1 265
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Chaumont-en-Vexin [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Chaumont-en-Vexin en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaumont-en-Vexin
19:19 - Élections municipales à Chaumont-en-Vexin : impact de la démographie et de l'économie locale
Comment la population de Chaumont-en-Vexin peut-elle impacter les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 181 hab par km² et un taux de chômage de 11,35%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (24,26%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1350 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,42%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,97%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chaumont-en-Vexin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,17% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.
17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Chaumont-en-Vexin
Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Chaumont-en-Vexin en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,40% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 53,01% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 28,78% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 49,87% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 45,66% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,12% pour le parti d'extrême droite. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Ballard.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chaumont-en-Vexin
En ce jour de municipales 2026 à Chaumont-en-Vexin, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 50,29 % lors des précédentes élections municipales, un niveau conforme à la tendance du pays alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 27,75 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,76 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,99 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 56,82 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les données dessinent in fine le profil d'une zone souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales.
15:59 - Il y a deux ans, Chaumont-en-Vexin s'était tournée vers l'extrême droite
Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Chaumont-en-Vexin avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,66% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Chaumont-en-Vexin avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Ballard (Rassemblement National) avec 47,12% au premier tour, devant Marianne Seck (Union de la gauche) avec 23,75%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc confirmé que Chaumont-en-Vexin demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - Les électeurs de Chaumont-en-Vexin avaient clairement privilégié le RN il y a 4 ans
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chaumont-en-Vexin soutenaient en priorité Philippe Ballard (RN) avec 28,78% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Chanez Herbanne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,13% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Chaumont-en-Vexin quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 31,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,01% pour Marine Le Pen, contre 46,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Chaumont-en-Vexin se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Chaumont-en-Vexin à l'approche des municipales ?
À Chaumont-en-Vexin, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 955 € en 2024 (données les plus récentes) contre 844 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 53,37 % en 2024 (contre près de 31,83 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 57 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 655 250 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,82 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Chaumont-en-Vexin
À Chaumont-en-Vexin, les résultats des municipales il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale, Emmanuelle Lamarque a viré en tête en obtenant 518 suffrages (51,69%). Derrière, Rene Gaillet a capté 27,04% des bulletins valides. Le podium a été complété par Philippe Virolle, glanant 213 suffrages (21,25%). Ce triomphe au premier tour de Emmanuelle Lamarque a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Chaumont-en-Vexin, cette répartition historique des voix pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Chaumont-en-Vexin
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Chaumont-en-Vexin sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Ce dimanche 15 mars 2026, les 2 177 votants de Chaumont-en-Vexin sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Lors des municipales précédentes, en raison de la crise du coronavirus, le 2nd tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été reporté de trois mois. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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