Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chaumont

Tête de listeListe
Antoine Desfretier
Antoine Desfretier Liste Divers
Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes
  • Antoine Desfretier
  • Coralie Domenichini
  • Jean-Yves Brugnon
  • Catherine Durand
  • Hervé Duvallet
  • Émilie Denisart-François
  • Gérard Groslambert
  • Anne-Dominique Pierson
  • Johan Gromaire
  • Lise Courtois
  • Thierry Alonso
  • Véronique Bourlier-Mouillet
  • Jean-Marie Joder
  • Élise Osmond
  • Didier Lurquin
  • Sophie Mugnier
  • Yannick François
  • Christine Breuillet
  • Cédric Boutot
  • Laura Cuenot
  • Antonio de Morais Cardoso
  • Maryse Camus
  • Jean-Baptiste Friquet
  • Alison Bernet
  • Gil Blanchet
  • Sophie Hamann
  • André Parker
  • Dominique Minon
  • Bernard Duvernier
  • Martine Benicy-Formet
  • Francis Maire
  • Élise Michelot
  • Karim Bellabas
  • Michelle Thomas-Mathis
  • Jacky Champonnois
  • Chantal Minot
  • Régis Dupont
Sylvain Demay
Sylvain Demay Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Sylvain Demay
  • Agnès Roze
  • Bruno Ott
  • Francine Bourgeonnier
  • Arnaud Laumont
  • Anita Andréotti
  • Paul Delaborde
  • Paola Kornemann
  • Joris Dupas
  • Catherine Robert
  • Christian Champonnois
  • Maryline Prévost
  • Kévin Toursel
  • Audrey Marcus
  • Hyacinthe Luscap
  • Odile Gauvain
  • Bruno Béligny
  • Tatiana Ott
  • Jean-Claude Bourcelot
  • Justine Lévêque
  • Antony Commovick
  • Josiane Henry
  • Fernand Dupont
  • Liliane Mouchotte
  • Olivier Loucif
  • Amandine Bourlier
  • Christian Durandal
  • Lolita Fréquelin
  • Pascal Blaque
  • Marie Petit
  • Frédéric Mielot
  • Patricia Ravier
  • Michaël Nicaise
  • Eva Bernet
  • Francis Volot
  • Mariane Ravier
  • Daniel Molle
Pierrick White
Pierrick White Liste divers gauche
Bâtir l'avenir, Réveillons Chaumont et Brottes
  • Pierrick White
  • Rachel Sugneau-Rodrigues
  • Nicolas Scherrer
  • Pascale Rebourg
  • Eddy Cantonnet
  • Hourida Mezigheche
  • Alexandre Durand
  • Adeline Renard
  • Alexandre Pernet
  • Anne-Charlotte Vagnerre
  • Abbes Djanti
  • Delphine Lapoirie
  • John Frymyer
  • Laura Thierry
  • Francis Coudray
  • Alexandra Sorin
  • Arnaud Milard
  • Élodie Bouchot
  • Benoît Federico
  • Salomé Multon
  • Félix Arnault
  • Nora Mzouri
  • Thierry Fromholtz
  • Bérangère Esprit
  • Pierre Ilongo
  • Angélique Richard
  • Emmanuel Dumont
  • Jade Daguzan
  • Aurélien Sciaux
  • Isabelle Decourcelles
  • Olivier Desprez
  • Karine Matry
  • Abdelaziz Grimet
  • Ambre Domprobst
  • Éric Thomas
  • Christelle Vouillot
  • Philippe Berard
Paul Fournié
Paul Fournié Liste divers droite
Chaumont, Partageons demain avec Paul Fournié
  • Paul Fournié
  • Karine Colombo
  • Thierry Gerona
  • Isabelle Fenaux-Millot
  • Jean-Charles Bel
  • Céline Brasseur
  • Mickaël Pirot
  • Camille Garlinski
  • Olivier Chantier
  • Catherine Sfeir-Lavigne
  • Guillaume Simon
  • Laurence Aïdan
  • Azzedine Djanti
  • Emilie Molin Remy
  • Jean-Pierre Guerlet
  • Sylvie Cordier
  • Bertrand Saintot
  • Marie-Christine Murgida
  • Frédéric Debilly
  • Catherine Pouget
  • Frédéric Riggiu
  • Amélie Deblaize
  • Gabriel Courcelle
  • Nathalie Delamotte
  • Simon Dufaut
  • Émilie Durand
  • Morgan Legrand
  • Solène Batier
  • Nathan Ronzon
  • Joëlle Maudonnet
  • Luc Verdier
  • Cindy Remy
  • Francis Marchal
  • Christine Girard
  • Paulo Da Silva
  • Véronique Garnier
  • François Paris
Cyrille Vedrenne
Cyrille Vedrenne Liste du Rassemblement National
CHAUMONT POUR LES CHAUMONTAIS
  • Cyrille Vedrenne
  • Bernadette Cieplik
  • Florent Batier
  • Sonia Pitollet
  • Renaud Prince
  • Géraldine Bigorgne
  • Tony Maillard
  • Charlotte Didier
  • Romain Lélu
  • Micheline Salach
  • Patrice Duhaut
  • Marie Gonthier
  • Aïssa Badi
  • Léa Blanc
  • Anthony Depétasse
  • Délia Grenier
  • Dylan Morel--Mennetrier
  • Agnès Gyors
  • Patrick Sabron
  • Blanche Chopin
  • Hervé Grodard
  • Sylvie Maillard
  • Jean-Paul Peureux
  • Sabine Valton
  • Jorge Moreno
  • Bernadette Decker
  • Mickaël Brock
  • Lydie Parisot
  • Jean Péruggia
  • Isabelle Remy
  • Yvan Maillard
  • Caren Duhaut
  • Bernard Convolte
  • Elena Jankovska
  • Jean-Christophe Febvre
  • Armande Lambert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Guillemy
Christine Guillemy (29 élus) Chaumont naturellement 		2 596 61,37%
  • Christine Guillemy
  • Paul Fournié
  • Isabelle Fenaux
  • Pierre Etienne
  • Céline Brasseur
  • Gérard Groslambert
  • Véronique Nickels
  • Nabil Chaoui
  • Jessica Goulin
  • Frédéric Roussel
  • Catherine Pazdzior-Vigneron
  • Christophe Fischer
  • Sophie Noël
  • Arnaud Lamotte
  • Marie-Christine Murgida
  • Didier Cognon
  • Laurence Aïdan
  • Thierry Alonso
  • Karine Colombo
  • Patrick Viard
  • Catherine Sfeir-Lavigne
  • André-Xavier Reslinger
  • Michèle Lemaire
  • Khalid Bousabata
  • Sylvie Cordier
  • Olivier Chantier
  • Morgane Lengrand
  • Olivier Doré
  • Nelly Boussard
Joris Pierret
Joris Pierret (3 élus) Chaumont 2020 "avançons ensemble" 		741 17,51%
  • Joris Pierret
  • Lise Courtois
  • Rémi Volot
Dorcas Nou
Dorcas Nou (2 élus) Nous, chaumont ! 		614 14,51%
  • Dorcas Nou
  • Alexandre Pernet
Sylvain Demay
Sylvain Demay (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		279 6,59%
  • Sylvain Demay
Participation au scrutin Chaumont
Taux de participation 29,73%
Taux d'abstention 70,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 476

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Guillemy
Christine Guillemy (27 élus) Chaumont en mouvement 		4 262 52,26%
  • Christine Guillemy
  • Johann Clerc
  • Véronique Nickels
  • Gérard Groslambert
  • Céline Brasseur
  • Jacky Boichot
  • Céline Cuccuru
  • Patrick Viard
  • Isabelle Fenaux
  • Fréderic Roussel
  • Catherine Pazdzior
  • Didier Cognon
  • Sophie Noel
  • Paul Fournié
  • Béatrice Jehlé
  • Gérard Bocquillon
  • Jessica Goulin
  • Frédéric Perrin
  • Valérie Nedelec
  • Paul Flamérion
  • Odile Dechanet
  • Pierre Etienne
  • Sabah Mirioui
  • Bernard Simon
  • Michèle Lemaire
  • Jean-Charles Berthier
  • Marie-Christine Murgida
Patrick Lefevre
Patrick Lefevre (5 élus) Ensemble construisons l' avenir 		2 312 28,35%
  • Patrick Lefevre
  • Yasmina El Faqir
  • Axel Causin
  • Delphine Gauthier Sdigha
  • Abbès Djanti
Cyril De Rouvre
Cyril De Rouvre (3 élus) Cyril de rouvre 		1 580 19,37%
  • Cyril De Rouvre
  • Karine Colombo
  • Claude Martin
Participation au scrutin Chaumont
Taux de participation 53,19%
Taux d'abstention 46,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,71%
Nombre de votants 8 557

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Guillemy
Christine Guillemy Chaumont en mouvement 		3 880 47,61%
Patrick Lefevre
Patrick Lefevre Ensemble construisons l' avenir 		2 100 25,77%
Cyril De Rouvre
Cyril De Rouvre Cyril de rouvre 		1 795 22,02%
Thierry Simon
Thierry Simon Tous pour chaumont 		374 4,58%
Participation au scrutin Chaumont
Taux de participation 53,72%
Taux d'abstention 46,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,72%
Nombre de votants 8 643

Villes voisines de Chaumont

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