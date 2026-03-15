Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chaumont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaumont.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaumont
12:07 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Chaumont
Dans le cadre des municipales de 2026, les 14 747 votants de Chaumont sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Chaumont. Il est important de noter que les 20 bureaux de vote de la ville de Chaumont ferment à 18 heures pour le dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Chaumont dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chaumont
|Tête de listeListe
|
Antoine Desfretier
Liste Divers
Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes
|
|
Sylvain Demay
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Pierrick White
Liste divers gauche
Bâtir l'avenir, Réveillons Chaumont et Brottes
|
|
Paul Fournié
Liste divers droite
Chaumont, Partageons demain avec Paul Fournié
|
|
Cyrille Vedrenne
Liste du Rassemblement National
CHAUMONT POUR LES CHAUMONTAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Guillemy (29 élus) Chaumont naturellement
|2 596
|61,37%
|
|Joris Pierret (3 élus) Chaumont 2020 "avançons ensemble"
|741
|17,51%
|
|Dorcas Nou (2 élus) Nous, chaumont !
|614
|14,51%
|
|Sylvain Demay (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|279
|6,59%
|
|Participation au scrutin
|Chaumont
|Taux de participation
|29,73%
|Taux d'abstention
|70,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 476
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Guillemy (27 élus) Chaumont en mouvement
|4 262
|52,26%
|
|Patrick Lefevre (5 élus) Ensemble construisons l' avenir
|2 312
|28,35%
|
|Cyril De Rouvre (3 élus) Cyril de rouvre
|1 580
|19,37%
|
|Participation au scrutin
|Chaumont
|Taux de participation
|53,19%
|Taux d'abstention
|46,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,71%
|Nombre de votants
|8 557
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Guillemy Chaumont en mouvement
|3 880
|47,61%
|Patrick Lefevre Ensemble construisons l' avenir
|2 100
|25,77%
|Cyril De Rouvre Cyril de rouvre
|1 795
|22,02%
|Thierry Simon Tous pour chaumont
|374
|4,58%
|Participation au scrutin
|Chaumont
|Taux de participation
|53,72%
|Taux d'abstention
|46,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,72%
|Nombre de votants
|8 643
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