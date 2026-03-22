Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaumont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chaumont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaumont.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaumont
11:49 - Paul Fournié et Antoine Desfretier aux premières places la semaine dernière
Dans le cadre du premier tour des municipales à Chaumont, c'est Paul Fournié (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 31,72 % des bulletins valides. Ensuite, Antoine Desfretier a obtenu la seconde place avec 26,54 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 21,43 %, Pierrick White, étiqueté Divers gauche, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Cyrille Vedrenne, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 16,08 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Chaumont, le rendez-vous électoral a mobilisé 51,91 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chaumont
Le deuxième tour des élections municipales à Chaumont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Desfretier
Liste Divers
Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes
|
|
Pierrick White
Liste divers gauche
Bâtir l'avenir, Réveillons Chaumont et Brottes
|
|
Paul Fournié
Liste divers droite
Chaumont, Partageons demain avec Paul Fournié
|
|
Cyrille Vedrenne
Liste du Rassemblement National
CHAUMONT POUR LES CHAUMONTAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chaumont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul FOURNIÉ (Ballotage) Chaumont, Partageons demain avec Paul Fournié
|2 353
|31,72%
|Antoine DESFRETIER (Ballotage) Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes
|1 969
|26,54%
|Pierrick WHITE (Ballotage) Bâtir l'avenir, Réveillons Chaumont et Brottes
|1 590
|21,43%
|Cyrille VEDRENNE (Ballotage) CHAUMONT POUR LES CHAUMONTAIS
|1 193
|16,08%
|Sylvain DEMAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|314
|4,23%
|Participation au scrutin
|Chaumont
|Taux de participation
|51,91%
|Taux d'abstention
|48,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|7 609
Source : ministère de l’Intérieur
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