Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chaumont

Le deuxième tour des élections municipales à Chaumont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Desfretier
Antoine Desfretier Liste Divers
Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes
  • Antoine Desfretier
  • Coralie Domenichini
  • Jean-Yves Brugnon
  • Catherine Durand
  • Hervé Duvallet
  • Émilie Denisart-François
  • Gérard Groslambert
  • Anne-Dominique Pierson
  • Johan Gromaire
  • Lise Courtois
  • Thierry Alonso
  • Véronique Bourlier-Mouillet
  • Jean-Marie Joder
  • Élise Osmond
  • Didier Lurquin
  • Sophie Mugnier
  • Yannick François
  • Christine Breuillet
  • Cédric Boutot
  • Laura Cuenot
  • Antonio de Morais Cardoso
  • Maryse Camus
  • Jean-Baptiste Friquet
  • Alison Bernet
  • Gil Blanchet
  • Sophie Hamann
  • André Parker
  • Dominique Minon
  • Bernard Duvernier
  • Martine Benicy-Formet
  • Francis Maire
  • Élise Michelot
  • Karim Bellabas
  • Michelle Thomas-Mathis
  • Jacky Champonnois
  • Chantal Minot
  • Régis Dupont
Pierrick White
Pierrick White Liste divers gauche
Bâtir l'avenir, Réveillons Chaumont et Brottes
  • Pierrick White
  • Rachel Sugneau-Rodrigues
  • Nicolas Scherrer
  • Pascale Rebourg
  • Eddy Cantonnet
  • Hourida Mezigheche
  • Alexandre Durand
  • Adeline Renard
  • Alexandre Pernet
  • Anne-Charlotte Vagnerre
  • Abbes Djanti
  • Delphine Lapoirie
  • John Frymyer
  • Laura Thierry
  • Francis Coudray
  • Alexandra Sorin
  • Arnaud Milard
  • Élodie Bouchot
  • Benoît Federico
  • Salomé Multon
  • Félix Arnault
  • Nora Mzouri
  • Thierry Fromholtz
  • Bérangère Esprit
  • Pierre Ilongo
  • Angélique Richard
  • Emmanuel Dumont
  • Jade Daguzan
  • Aurélien Sciaux
  • Isabelle Decourcelles
  • Olivier Desprez
  • Karine Matry
  • Abdelaziz Grimet
  • Ambre Domprobst
  • Éric Thomas
  • Christelle Vouillot
  • Philippe Berard
Paul Fournié
Paul Fournié Liste divers droite
Chaumont, Partageons demain avec Paul Fournié
  • Paul Fournié
  • Karine Colombo
  • Thierry Gerona
  • Isabelle Fenaux-Millot
  • Jean-Charles Bel
  • Céline Brasseur
  • Mickaël Pirot
  • Camille Garlinski
  • Olivier Chantier
  • Catherine Sfeir-Lavigne
  • Guillaume Simon
  • Laurence Aïdan
  • Azzedine Djanti
  • Emilie Molin Remy
  • Jean-Pierre Guerlet
  • Sylvie Cordier
  • Bertrand Saintot
  • Marie-Christine Murgida
  • Frédéric Debilly
  • Catherine Pouget
  • Frédéric Riggiu
  • Amélie Deblaize
  • Gabriel Courcelle
  • Nathalie Delamotte
  • Simon Dufaut
  • Émilie Durand
  • Morgan Legrand
  • Solène Batier
  • Nathan Ronzon
  • Joëlle Maudonnet
  • Luc Verdier
  • Cindy Remy
  • Francis Marchal
  • Christine Girard
  • Paulo Da Silva
  • Véronique Garnier
  • François Paris
Cyrille Vedrenne
Cyrille Vedrenne Liste du Rassemblement National
CHAUMONT POUR LES CHAUMONTAIS
  • Cyrille Vedrenne
  • Bernadette Cieplik
  • Florent Batier
  • Sonia Pitollet
  • Renaud Prince
  • Géraldine Bigorgne
  • Tony Maillard
  • Charlotte Didier
  • Romain Lélu
  • Micheline Salach
  • Patrice Duhaut
  • Marie Gonthier
  • Aïssa Badi
  • Léa Blanc
  • Anthony Depétasse
  • Délia Grenier
  • Dylan Morel--Mennetrier
  • Agnès Gyors
  • Patrick Sabron
  • Blanche Chopin
  • Hervé Grodard
  • Sylvie Maillard
  • Jean-Paul Peureux
  • Sabine Valton
  • Jorge Moreno
  • Bernadette Decker
  • Mickaël Brock
  • Lydie Parisot
  • Jean Péruggia
  • Isabelle Remy
  • Yvan Maillard
  • Caren Duhaut
  • Bernard Convolte
  • Elena Jankovska
  • Jean-Christophe Febvre
  • Armande Lambert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chaumont

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul FOURNIÉ
Paul FOURNIÉ (Ballotage) Chaumont, Partageons demain avec Paul Fournié 		2 353 31,72%
Antoine DESFRETIER
Antoine DESFRETIER (Ballotage) Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes 		1 969 26,54%
Pierrick WHITE
Pierrick WHITE (Ballotage) Bâtir l'avenir, Réveillons Chaumont et Brottes 		1 590 21,43%
Cyrille VEDRENNE
Cyrille VEDRENNE (Ballotage) CHAUMONT POUR LES CHAUMONTAIS 		1 193 16,08%
Sylvain DEMAY
Sylvain DEMAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		314 4,23%
Participation au scrutin Chaumont
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 7 609

Source : ministère de l’Intérieur

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