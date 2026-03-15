Résultat municipale 2026 à Chaumont (52000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Chaumont. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Chaumont, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Paul FOURNIÉ
Paul FOURNIÉ Chaumont, Partageons demain avec Paul Fournié 		162 35,14%
Antoine DESFRETIER
Antoine DESFRETIER Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes 		136 29,50%
Pierrick WHITE
Pierrick WHITE Bâtir l'avenir, Réveillons Chaumont et Brottes 		85 18,44%
Cyrille VEDRENNE
Cyrille VEDRENNE CHAUMONT POUR LES CHAUMONTAIS 		49 10,63%
Sylvain DEMAY
Sylvain DEMAY Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		29 6,29%
Participation au scrutin Chaumont Partiels *
Taux de participation 50,21%
Taux d'abstention 49,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 470

* Résultats partiels sur 70% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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