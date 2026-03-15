En direct

19:21 - Les enjeux locaux de Chaumont : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Chaumont exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,25% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (70,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 8625 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,78%) et le nombre de résidences HLM (35,03% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Chaumont mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,85% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Chaumont Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Chaumont il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 24,96% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,02% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 19,98% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 41,99% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,70% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 36,57% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 41,73% lors du vote final.

16:58 - À Chaumont, l'abstention s'annonce forte aux municipales L'adhésion au scrutin des électeurs de Chaumont sera ce soir une clé pour ces élections municipales 2026. Les archives d'il y a six ans indiquent que 4 476 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 29,73 %, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé beaucoup de votants. L'élection suprême en 2022 avait toutefois attiré les électeurs, avec 67,09 % de participation dans la ville (contre 32,91 % d'abstention). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 43,20 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 58,49 %. Juste avant, le scrutin européen avait réuni 46,35 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Chaumont a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Chaumont accordaient leurs suffrages à Christophe Bentz (Rassemblement National) avec 36,57% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Bérangère Abba (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 58,27%. Le rendez-vous des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Chaumont avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,70%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,20% des votes. La physionomie politique de Chaumont a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Chaumont ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Chaumont accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,23%, devant Marine Le Pen qui terminait à 24,96%. Lors de la finale de l'élection à Chaumont, les électeurs accordaient 56,98% pour Emmanuel Macron, contre 43,02% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Chaumont portaient leur choix sur Bérangère Abba (Ensemble !) avec 27,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,01% des suffrages. Cette physionomie politique de Chaumont révèle ainsi une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Chaumont À Chaumont, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 22,78 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 597 400 € la même année. Une somme bien en-dessous des 6,11233 millions d'euros (6 112 330 € très exactement) récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Chaumont atteint désormais un peu plus de 53,70 % en 2024 (contre 30,54 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Chaumont s'est établi à 1 186 euros en 2024 (contre 1 041 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Christine Guillemy à Chaumont Les résultats des dernières élections municipales à Chaumont ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Christine Guillemy (Divers centre) a fait la course en tête en récoltant 61,37% des voix. Derrière, Joris Pierret (Union de la gauche) a capté 741 voix (17,51%). Le trio de tête a été complété par Dorcas Nou (Divers gauche), s'adjugeant 614 voix (14,51%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Divers centre a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Chaumont, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.