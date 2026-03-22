Résultat municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne (41600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaumont-sur-Tharonne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent AUGER (12 élus) PRESERVONS CHAUMONT & PREPARONS L'AVENIR
|293
|47,18%
|
|Pascal GOUBERT DE CAUVILLE (2 élus) Les Chaumontais unis entre avenir et traditions
|202
|32,53%
|
|Didier BOST (1 élu) Une nouvelle équipe pour Chaumont
|126
|20,29%
|
|Participation au scrutin
|Chaumont-sur-Tharonne
|Taux de participation
|69,32%
|Taux d'abstention
|30,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|628
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chaumont-sur-Tharonne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent AUGER (Ballotage) PRESERVONS CHAUMONT & PREPARONS L'AVENIR
|238
|40,20%
|Pascal GOUBERT DE CAUVILLE (Ballotage) Les Chaumontais unis entre avenir et traditions
|187
|31,59%
|Didier BOST (Ballotage) Une nouvelle équipe pour Chaumont
|167
|28,21%
|Participation au scrutin
|Chaumont-sur-Tharonne
|Taux de participation
|67,44%
|Taux d'abstention
|32,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|611
Election municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chaumont-sur-Tharonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaumont-sur-Tharonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaumont-sur-Tharonne
18:39 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Chaumont-sur-Tharonne ?
La physionomie politique de Chaumont-sur-Tharonne a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Chaumont-sur-Tharonne avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,54% des inscrits. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Roger Chudeau (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,09% au premier tour, devant Nils Aucante (Divers droite) avec 33,89%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Nils Aucante (Divers droite) jusqu'au sommet avec 57,17%.
15:57 - Municipales 2020 : la victoire de Laurent Auger à Chaumont-sur-Tharonne
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Chaumont-sur-Tharonne s'avère très instructive. Au soir du premier scrutin, Laurent Auger a distancé ses rivaux en totalisant 56,90% des soutiens. Deuxième, Claire Simonnet a obtenu 43,09% des voix. Cette victoire écrasante de Laurent Auger a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Chaumont-sur-Tharonne, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour ébranler cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Qui sont les candidats à Chaumont-sur-Tharonne pour la finale de l'élection ?
Comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Laurent Auger, à la tête de "Preservons Chaumont & Preparons L'avenir", la liste "Les Chaumontais Unis Entre Avenir Et Traditions" emmenée par Pascal Goubert De Cauville et la liste "Une Nouvelle Équipe Pour Chaumont" emmenée par Didier Bost se retrouvent donc ce dimanche à ce nouveau passage dans les isoloirs. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Chaumont-sur-Tharonne permettra aux 906 inscrits de prendre une décision.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Chaumont-sur-Tharonne pour ce 2e tour de l'élection ?
Laurent Auger a remporté le premier volet de l'élection municipale à Chaumont-sur-Tharonne la semaine dernière, avec 40,20 % des voix. À sa suite, Pascal Goubert De Cauville est arrivé en deuxième position avec 31,59 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La meilleure place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Laurent Auger, mais il a chuté lourdement, abandonnant 16 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Didier Bost a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Chaumont-sur-Tharonne, l'élection a enregistré une participation de 67,44 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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