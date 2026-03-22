Résultat municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne (41600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaumont-sur-Tharonne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent AUGER
Laurent AUGER (12 élus) PRESERVONS CHAUMONT & PREPARONS L'AVENIR 		293 47,18%
  • Laurent AUGER
  • Sandrine PAGNIEZ FESSARD
  • Denis BOURSAIN
  • Brigitte ROUILLON
  • Patrice PAUL
  • Magali JUMELIN
  • Christophe GAUDÉ
  • Estelle GARD
  • Fabrice DAVID
  • Anaïs POURADIER
  • Bruno JUMELIN
  • Isabelle AVRIL
Pascal GOUBERT DE CAUVILLE
Pascal GOUBERT DE CAUVILLE (2 élus) Les Chaumontais unis entre avenir et traditions 		202 32,53%
  • Pascal GOUBERT DE CAUVILLE
  • Rose Marie PICOT
Didier BOST
Didier BOST (1 élu) Une nouvelle équipe pour Chaumont 		126 20,29%
  • Didier BOST
Participation au scrutin Chaumont-sur-Tharonne
Taux de participation 69,32%
Taux d'abstention 30,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 628

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Chaumont-sur-Tharonne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent AUGER
Laurent AUGER (Ballotage) PRESERVONS CHAUMONT & PREPARONS L'AVENIR 		238 40,20%
Pascal GOUBERT DE CAUVILLE
Pascal GOUBERT DE CAUVILLE (Ballotage) Les Chaumontais unis entre avenir et traditions 		187 31,59%
Didier BOST
Didier BOST (Ballotage) Une nouvelle équipe pour Chaumont 		167 28,21%
Participation au scrutin Chaumont-sur-Tharonne
Taux de participation 67,44%
Taux d'abstention 32,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 611

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