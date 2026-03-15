Résultat municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne (41600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaumont-sur-Tharonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaumont-sur-Tharonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumont-sur-Tharonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent AUGER
Laurent AUGER PRESERVONS CHAUMONT & PREPARONS L'AVENIR 		238 40,20%
Pascal GOUBERT DE CAUVILLE
Pascal GOUBERT DE CAUVILLE Les Chaumontais unis entre avenir et traditions 		187 31,59%
Didier BOST
Didier BOST Une nouvelle équipe pour Chaumont 		167 28,21%
Participation au scrutin Chaumont-sur-Tharonne
Taux de participation 67,44%
Taux d'abstention 32,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 611

Source : ministère de l’Intérieur

Villes voisines de Chaumont-sur-Tharonne

En savoir plus sur Chaumont-sur-Tharonne