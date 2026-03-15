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19:18 - L'avenir de la France se décide aussi à Chaumont-sur-Tharonne Quel portrait faire de Chaumont-sur-Tharonne, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 045 habitants répartis dans 1 424 logements, ce village présente une densité de 13 hab par km². Ses 99 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (68,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 35,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 497,91 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Chaumont-sur-Tharonne, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel score pour le RN à Chaumont-sur-Tharonne aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière élection municipale à Chaumont-sur-Tharonne en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,61% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 46,37% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 16,13% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 52,21% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 36,54% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,09% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 42,83% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Chaumont-sur-Tharonne plutôt mobilisée lors des élections Pour ces élections municipales, l'absence ou non de votants à Chaumont-sur-Tharonne sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 38,13 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 61,87 %) alors qu'en raison du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les citoyens participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 21,72 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 42,94 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 30,73 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,78 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Chaumont-sur-Tharonne À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Chaumont-sur-Tharonne avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,54% des inscrits. Les législatives à Chaumont-sur-Tharonne une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Roger Chudeau (Rassemblement National) en tête du peloton avec 39,09% au premier tour, devant Nils Aucante (Divers droite) avec 33,89%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Nils Aucante (Divers droite) jusqu'au sommet avec 57,17%. La préférence des électeurs de Chaumont-sur-Tharonne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Chaumont-sur-Tharonne apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement La synthèse des votes de 2022 dépeint Chaumont-sur-Tharonne comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Chaumont-sur-Tharonne privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,93%), devant Marine Le Pen crédité de 27,61%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,63% pour Emmanuel Macron, contre 46,37% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chaumont-sur-Tharonne accordaient leurs suffrages à Pascal Bioulac (LR) avec 32,26% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Roger Chudeau (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,21% des voix.

12:58 - À l'approche des municipales, comment a évolué la fiscalité à Chaumont-sur-Tharonne ? Pour ce qui est de la fiscalité à Chaumont-sur-Tharonne, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 1 658 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 597 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 37,60 % en 2024 (contre environ 10,85 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 45 100 euros de recettes en 2024, loin des 101 080 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 7,46 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Chaumont-sur-Tharonne ? Observer les résultats du dernier scrutin municipal à Chaumont-sur-Tharonne peut être instructif. Au terme du premier tour, Laurent Auger a imposé son rythme en totalisant 305 soutiens (56,90%). En deuxième position, Claire Simonnet a capté 231 votes (43,09%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Chaumont-sur-Tharonne, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour renverser cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.