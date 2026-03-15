Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumontel : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chaumontel

Tête de listeListe
Jacques Rogaume
Jacques Rogaume Divers
CHAUMONTEL UN NOUVEAU SOUFFLE
  • Jacques Rogaume
  • Florence Gabry
  • Pera Stankovic
  • Evelyne Poignon
  • Arnaud Chevallier
  • Gwendoline Pluquet
  • Olivier Poignon
  • Emilie Devin
  • Christopher Ben Chaib
  • Souad Douiri
  • Sébastien Dupré
  • Barbara Schwartz
  • Laurent Miot
  • Charline Pony
  • David Devin
  • Elisabeth Miot
  • Walerian Weber
  • Christelle Noublanche
  • Hervé Dehez
  • Emma Rogaume
  • Fabrice Labasque
  • Catherine Schmidtge
  • Mehdi Mokhtari
  • Beata Weber
Sylvain Saragosa
Sylvain Saragosa Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHAUMONTEL
  • Sylvain Saragosa
  • Isabelle Sueur
  • Jacques Gaubour
  • Virginie Vieville
  • Ernest Collober
  • Corinne Tange
  • Marc Roland Zapior
  • Marguerite Font
  • Xavier Coquentin
  • Jocelyne Charline Jacqueline Coussemant
  • Mickael Montouchet
  • Lida Dayet
  • Lionel Gonzalez
  • Marie-Paule Bimbert
  • Stephane Dudal
  • Line Doman
  • Tony Sabak
  • Renée Malingre
  • Thomas Bergia
  • Maryse Postolle
  • Stephane Elie Ladas
  • Véronique Petit
  • José Da Rocha
  • Nathalie Olga Sortais
  • Thierry Suffys

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Saragosa
Sylvain Saragosa (19 élus) Ensemble pour chaumontel 		682 58,59%
  • Sylvain Saragosa
  • Corinne Tange
  • Jacques Gaubour
  • Isabelle Sueur-Parent
  • Patrice Bronsart
  • Véronique Petit
  • Ernest Collober
  • Virginie Vieville
  • Thierry Suffys
  • Severine Letoile
  • José Carlos Da Rocha
  • Marguerite Font
  • Julien Whyte
  • Jocelyne Coussemant
  • Marc Zapior
  • Stéphanie Petiaux
  • Emiliano Garcia Cartas
  • Carla Greco
  • Gildas Pontoizeau
Christophe Vigier
Christophe Vigier (4 élus) Chaumontel notre village 		482 41,40%
  • Christophe Vigier
  • Gwendoline Pluquet
  • Frédéric Hermosilla
  • Kongprachanh Sirimanotham
Participation au scrutin Chaumontel
Taux de participation 45,64%
Taux d'abstention 54,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 218

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Saragosa
Sylvain Saragosa (18 élus) Acteur pour le futur chaumontel 		908 54,96%
  • Sylvain Saragosa
  • Betty Huylebroeck
  • Patrice Bronsart
  • Evelyne Poignon
  • Christophe Vigier
  • Florence Gabry
  • Fabrice Huylebroeck
  • Isabelle Sueur Parent
  • Nuno Dias
  • Jeanne Froidurot
  • Georges Schmitt
  • Sandy Juchors
  • Karim Kentache
  • Katya Schmitt
  • Jacques Gaubour
  • Corinne Tange
  • Olivier Poignon
  • Marylene Coulon
Betty Beaslay
Betty Beaslay (5 élus) Une equipe notre village 		744 45,03%
  • Betty Beaslay
  • Jacques Labarre
  • Martine Ghenassia
  • André Lefevre
  • Véronique Petit
Participation au scrutin Chaumontel
Taux de participation 64,31%
Taux d'abstention 35,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 1 721

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