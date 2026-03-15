Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumontel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumontel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chaumontel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaumontel.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaumontel
13:45 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils été maîtrisés à Chaumontel ?
Si on analyse la fiscalité de Chaumontel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,39 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 32 180 € la même année. Une somme loin des 1,0116 million d'euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Chaumontel est passé à 33,91 % en 2024 (contre 16,73 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Chaumontel s'est chiffrée à 986 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 020 € quatre ans auparavant.
11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Sylvain Saragosa à Chaumontel
Dans la ville de Chaumontel, les jeux de pouvoir politiques locaux sont toujours conditionnés par l'issue du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Sylvain Saragosa a surclassé ses rivaux en obtenant 58,59% des voix. Derrière, Christophe Vigier a obtenu 482 bulletins valides (41,40%). Ce triomphe au premier tour de Sylvain Saragosa a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Chaumontel, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Chaumontel
Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Chaumontel. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Chaumontel sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date prévue en raison du covid. Il avait été reporté de trois mois. La liste des candidats en 2026 est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chaumontel
|Tête de listeListe
|
Jacques Rogaume
Divers
CHAUMONTEL UN NOUVEAU SOUFFLE
|
|
Sylvain Saragosa
Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHAUMONTEL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Saragosa (19 élus) Ensemble pour chaumontel
|682
|58,59%
|
|Christophe Vigier (4 élus) Chaumontel notre village
|482
|41,40%
|
|Participation au scrutin
|Chaumontel
|Taux de participation
|45,64%
|Taux d'abstention
|54,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 218
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Saragosa (18 élus) Acteur pour le futur chaumontel
|908
|54,96%
|
|Betty Beaslay (5 élus) Une equipe notre village
|744
|45,03%
|
|Participation au scrutin
|Chaumontel
|Taux de participation
|64,31%
|Taux d'abstention
|35,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|1 721
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