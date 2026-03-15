Résultat municipale 2026 à Chaumontel (95270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaumontel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaumontel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaumontel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain SARAGOSA
Sylvain SARAGOSA (21 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHAUMONTEL 		1 110 75,31%
  • Sylvain SARAGOSA
  • Isabelle SUEUR
  • Jacques GAUBOUR
  • Virginie VIEVILLE
  • Ernest COLLOBER
  • Corinne TANGE
  • Marc Roland ZAPIOR
  • Marguerite FONT
  • Xavier COQUENTIN
  • Jocelyne Charline Jacqueline COUSSEMANT
  • Mickael MONTOUCHET
  • Lida DAYET
  • Lionel GONZALEZ
  • Marie-Paule BIMBERT
  • Stephane DUDAL
  • Line DOMAN
  • Tony SABAK
  • Renée MALINGRE
  • Thomas BERGIA
  • Maryse POSTOLLE
  • Stephane Elie LADAS
Jacques ROGAUME
Jacques ROGAUME (2 élus) CHAUMONTEL UN NOUVEAU SOUFFLE 		364 24,69%
  • Jacques ROGAUME
  • Florence GABRY
Participation au scrutin Chaumontel
Taux de participation 57,73%
Taux d'abstention 42,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 1 535

Source : ministère de l’Intérieur

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