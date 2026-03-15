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19:21 - Analyse socio-économique de Chaumontel : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Chaumontel, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 3 340 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 254 entreprises, Chaumontel se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,50% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,27% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,57% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 235,52 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Chaumontel, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Chaumontel ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Chaumontel il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 26,72% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,29% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 20,43% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme arrachait 61,81% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 37,90% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 42,56% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,05% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Arnaud Le Gall.

16:58 - Chaumontel : 54,36 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Chaumontel sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal avait vu 45,64 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, une proportion assez classique. 1 218 votants s'étaient alors mobilisés, de nombreux électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 010 habitants qui ont voté au premier tour, soit 77,55 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 51,34 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 69,13 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 52,97 % des électeurs. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Chaumontel ? Les Européennes 2024 à Chaumontel avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,90%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 11,99% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Chaumontel avaient ensuite propulsé aux avants-postes Agnès Marion (Rassemblement National) avec 42,56% au premier tour, devant Elisa Demir (Ensemble !) avec 21,98%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Agnès Marion culminant à 59,05% des voix dans la commune. La préférence des électeurs de Chaumontel a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Chaumontel : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Chaumontel était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 26,72% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 26,37%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,71% pour Emmanuel Macron, contre 49,29% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Chaumontel portaient leur choix sur Zivka Park (Ensemble !) avec 26,01% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Baptiste Marly (Rassemblement National) en première position avec 61,81% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Chaumontel s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils été maîtrisés à Chaumontel ? Si on analyse la fiscalité de Chaumontel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,39 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 32 180 € la même année. Une somme loin des 1,0116 million d'euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Chaumontel est passé à 33,91 % en 2024 (contre 16,73 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Chaumontel s'est chiffrée à 986 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 020 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Sylvain Saragosa à Chaumontel Dans la ville de Chaumontel, les jeux de pouvoir politiques locaux sont toujours conditionnés par l'issue du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Sylvain Saragosa a surclassé ses rivaux en obtenant 58,59% des voix. Derrière, Christophe Vigier a obtenu 482 bulletins valides (41,40%). Ce triomphe au premier tour de Sylvain Saragosa a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Chaumontel, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.