Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaunay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chaunay

Le deuxième tour des élections municipales à Chaunay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Déborah Deforges
Déborah Deforges Divers
UNIS POUR CHAUNAY
  • Déborah Deforges
  • Jean-Pierre Lescuyer
  • Caroline Michelet
  • Yohann Texereau
  • Stessie Balusseau
  • Mathieu Texier
  • Maryline Ancher
  • Florent Souche
  • Alexandra Esteve
  • Guillaume Vuze
  • Sidonie Graton
  • Frédéric Semy
  • Camille Laporte
  • Jean-Louis Texier
  • Della Cole
  • Xavier Morisseau
  • Gwendoline Delage
Jean-Luc Terranova
Jean-Luc Terranova Divers
2026, CHAUNAY DYNAMIQUE !
  • Jean-Luc Terranova
  • Marion Santana
  • Alain Desbourdes
  • Marie-Laure Texereau
  • Frédéric Bachelier
  • Aurélie Mouton
  • Sébastien Pierron
  • Axelle Faure
  • Fabrice Ferron
  • Sandrine Callier
  • Fabien Souché
  • Laëtitia Vanneron
  • Daniel Maurouard
  • Suzanne Baudel
  • Patrick Serre
Renée Francois
Renée Francois Divers
UN NOUVEAU REGARD POUR CHAUNAY
  • Renée Francois
  • Fabrice Ampoulié
  • Martine Rogeon
  • Michel Masson
  • Mallaury Ampoulié
  • Cédric Raymond
  • Mélanie Roux
  • Sébastien Sabourin-Mayet
  • Ameline Philibert
  • Sébastien Lequilbec
  • Marie-Ange Ferrari
  • François Bonneau
  • Francette Minot
  • Thibaut Canteau
  • Maurane Merlin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chaunay

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc TERRANOVA
Jean-Luc TERRANOVA (Ballotage) 2026, CHAUNAY DYNAMIQUE ! 		191 39,30%
Déborah DEFORGES
Déborah DEFORGES (Ballotage) UNIS POUR CHAUNAY 		191 39,30%
Renée FRANCOIS
Renée FRANCOIS (Ballotage) UN NOUVEAU REGARD POUR CHAUNAY 		104 21,40%
Participation au scrutin Chaunay
Taux de participation 64,26%
Taux d'abstention 35,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 516

Source : ministère de l’Intérieur

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