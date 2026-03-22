Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaunay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaunay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chaunay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaunay.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaunay
11:47 - Les premiers résultats des élections 2026 à Chaunay
A l'ouverture de l'élection municipale à Chaunay, le scrutin a mobilisé 64,26 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Jean-Luc Terranova qui a pris la pole position en récoltant 39,30 % des votes. Derrière, Déborah Deforges est arrivée en deuxième position avec 39,30 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 21,40 %, Renée Francois a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chaunay
Le deuxième tour des élections municipales à Chaunay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Déborah Deforges
Divers
UNIS POUR CHAUNAY
|
|
Jean-Luc Terranova
Divers
2026, CHAUNAY DYNAMIQUE !
|
|
Renée Francois
Divers
UN NOUVEAU REGARD POUR CHAUNAY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chaunay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc TERRANOVA (Ballotage) 2026, CHAUNAY DYNAMIQUE !
|191
|39,30%
|Déborah DEFORGES (Ballotage) UNIS POUR CHAUNAY
|191
|39,30%
|Renée FRANCOIS (Ballotage) UN NOUVEAU REGARD POUR CHAUNAY
|104
|21,40%
|Participation au scrutin
|Chaunay
|Taux de participation
|64,26%
|Taux d'abstention
|35,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|516
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Chaunay
- Chaunay (86510)
- Ecole primaire à Chaunay
- Maternités à Chaunay
- Crèches et garderies à Chaunay
- Salaires à Chaunay
- Impôts à Chaunay
- Dette et budget de Chaunay
- Climat et historique météo de Chaunay
- Accidents à Chaunay
- Délinquance à Chaunay
- Inondations à Chaunay
- Nombre de médecins à Chaunay
- Pollution à Chaunay
- Entreprises à Chaunay
- Prix immobilier à Chaunay