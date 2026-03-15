Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chauny

Tête de listeListe
Mario Lirussi
Mario Lirussi Liste divers centre
Ensemble pour une ville qui vous ressemble
  • Mario Lirussi
  • Josiane Guffroy
  • Dominique Ignaszak
  • Maryse Grehan
  • Damien Kaczmarek
  • Catherine Lefevre
  • Maximilien Guerguet
  • Laurence Lalonde
  • Jérôme Chery
  • Maryline Wanecq
  • Sébastien Licette
  • Jennifer Caure
  • Abdallah El Baied
  • Monique Lefevre
  • Aurélien Prunier
  • Sophie Meuret
  • Frédéric Boillereau
  • Véronique Lasseron
  • Gérard Laporte
  • Françoise Lacaille
  • Jean-Jacques Lecendre
  • Julie Zafra
  • Jean-Marc Vermont
  • Sandrine Franciette
  • Olivier Delhalle
  • Sèverine Minisini
  • Yves Bibré
  • Margaret Robert
  • Marc Thierry
  • France Durand
  • Philippe Bonheme
  • Ophélie Noe-Lavauzelle
  • Denis Carlier
David Telatynski
David Telatynski Liste divers centre
Un nouvel élan pour CHAUNY
  • David Telatynski
  • Catherine Letrillard
  • Régis Lapersonne
  • Catherine Arnould-Dujardin
  • Francis Malhomme
  • Carole Barthelemy
  • Jean-Luc Renaux
  • Vanina Lavalard
  • Yves Gamba
  • Catherine Gaudefroy
  • Valentin Pegart
  • Valérie Mariage
  • François Guerin
  • Valérie Buriez
  • Karim Chafi
  • Dominique Fisener
  • Fabrice Bracq
  • Nora Ferguen
  • Benjamin Lecareux
  • Nacéra Issaad
  • Christophe Carré
  • Emilie Chassain
  • Jerome Wetischek
  • Solène Koffmann
  • Nicolas Walter
  • Pauline Deprez
  • Michel Troszczynski
  • Vanessa Javourez
  • Remi Parmentier
  • Sarah Remery
  • Eric Pourplanche
  • Daniele Meignan
  • Renaud Leduc
Alban Delforge
Alban Delforge Liste Divers
ALBAN 100% CHAUNY
  • Alban Delforge
  • Marie-Claude Gosset
  • Bertrand Lemaire
  • Véronique Helin
  • Mathieu Vandeputte
  • Aurore Vivet
  • Alain Ponthieu
  • Delphine Lefebvre
  • Amar Koulouh
  • Claudie Belleau
  • Denis Ropers
  • Christelle Senet
  • Claude Seassau
  • Armelle Zafra
  • Philippe Toffin
  • Sylvie Sellier
  • Xavier Mascret
  • Delphine Lenglet
  • Jordan Beaurain
  • Agnès Michta
  • Patrick Lepretre
  • Sophie Rohard
  • Frédéric Jouve
  • Axelle Brusa
  • Matthéo Mondot
  • Andrée Bono
  • Joël Ponthieux
  • Sabine Alexandre
  • René Manne
  • Caroline Durand
  • Jackie Voltan
  • Valentine Rapin
  • Jean-Marie Helin
  • Virginie Gadeyne
Steve Watier
Steve Watier Liste de La France insoumise
CHAUNY POUR TOUS
  • Steve Watier
  • Fannie Gibot
  • Rémi Martinet
  • Khadija Senez
  • Haci Kocabey
  • Catherine Person
  • Maxime Defretin
  • Orlane Mercier
  • David Dessaint
  • Naomi Senez
  • Gilles Senez
  • Christelle Alloux
  • Eric Sarazin
  • Nathalie Barre
  • Michael Mercier
  • Mihriban Kocabey
  • Matthias Mercher
  • Audrey Watier
  • Alexis Mayeur
  • Ghislaine Cochet
  • Michaël Mercher
  • Fatiha Sefsouf
  • Johnny Van Acker
  • Nathalie Martinet
  • Félix Villanueva
  • Marthe Possian
  • Sylvain Milza
  • Elisabeth Lecomte
  • Arnaud Baris
  • Clotilde Vandendorpe
  • Vincent Bethencourt
  • Sylvia Agati
  • Daniel Coville
José Beaurain
José Beaurain Liste du Rassemblement National
Voyons l'avenir ensemble
  • José Beaurain
  • Sandra Wattgen
  • Jean-Christophe Dodre
  • Brigitte Fian
  • Matthieu Bibaut
  • Lydia Bompis
  • Fabrice Gantois
  • Mélanie Desmons
  • Michel Belloy
  • Delphine Azéma
  • Christian Godefroy
  • Sandrine Deloffre
  • Michael Langlois
  • Elisabeth Boursalian
  • Jérôme Morel
  • Claire Briquet
  • Jonathan Quizy
  • Jeanne-Cyrille Ghewy
  • Yves Vallerand
  • Marion Arevalo
  • Mallory Coubronne
  • Laura Denant
  • Aymeric Desmons
  • Angélique Damiens
  • Fabrice Kulas
  • Marie-Elisabeth Lebrun
  • Thibaut Papaux
  • Claire Liverneaux
  • Aimé Chaudre
  • Rejane Demarly
  • Jean-Michel Quint
  • Henriette Moittié
  • Lucas Fenouillot
  • Odette Adde
  • François Liverneaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Lievin
Emmanuel Lievin (26 élus) Unis pour chauny 		1 433 53,09%
  • Emmanuel Lievin
  • Josiane Guffroy
  • Régis Lapersonne
  • Sylvia Agati
  • Dominique Ignaszak
  • Catherine Letrillard
  • Mario Lirussi
  • Maryse Grehan
  • Jean-Pierre Liefhooghe
  • Sabine Ledoux
  • David Telatynski
  • Catherine Lefevre
  • Francis Heredia
  • Sarah Piraux
  • Yves Vallerand
  • Ophélie Noe Lavauzelle
  • Abdallah El Baied
  • Jennifer Caure
  • Benjamin Lécareux
  • Sophie Meuret
  • Jean-Luc Renaux
  • Françoise Lacaille
  • Steve Watier
  • Monique Lefevre
  • Tewfik Ferguen
  • Nacéra Issaad
Alban Delforge
Alban Delforge (4 élus) Re-inventons chauny 		643 23,82%
  • Alban Delforge
  • Stéphanie Zafra
  • Damien Kaczmarek
  • Marie-Claude Gosset
José Beaurain
José Beaurain (3 élus) Voyons l'avenir ensemble 		623 23,08%
  • José Beaurain
  • Brigitte Fian
  • Fabrice Gantois
Participation au scrutin Chauny
Taux de participation 36,67%
Taux d'abstention 63,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 799

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Lalonde
Marcel Lalonde (26 élus) Action pour l'avenir de chauny 		2 246 55,84%
  • Marcel Lalonde
  • Josiane Guffroy
  • Jean-Pierre Liefhooghe
  • Charline Leroy
  • Gilbert Brassart
  • Catherine Gaudefroy
  • Alban Delforge
  • Dominique Bonhême
  • Gwenaël Nihouarn
  • Nicole Vénnéman
  • Nabil Aïdi
  • Françoise Lacaille
  • Jean-Pierre Cazé
  • Marie-Annick Blitte
  • Michel Krif
  • Emmanuelle Defruit
  • Régis Lapersonne
  • Stéphanie Phoyu
  • Nazem Youssef
  • Florence Plateaux
  • Didier Dejoye
  • Catherine Lefevre
  • Jérôme Morel
  • Carole Barthelemy
  • Yves Vallerand
  • Cécile Gavel
Véronique Agoutin
Véronique Agoutin (4 élus) Chauny fait front 		921 22,89%
  • Véronique Agoutin
  • Sébastien Moreau
  • Martine Jonet
  • Loïc Poidevin
Francis Heredia
Francis Heredia (3 élus) Un avenir pour chauny 		855 21,25%
  • Francis Heredia
  • Sylvia Agati-Ragazzini
  • Mario Lirussi
Participation au scrutin Chauny
Taux de participation 52,30%
Taux d'abstention 47,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 4 107

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcel Lalonde
Marcel Lalonde Action pour l'avenir de chauny 		2 079 49,45%
Véronique Agoutin
Véronique Agoutin Chauny fait front 		848 20,17%
Francis Heredia
Francis Heredia Un avenir pour chauny 		678 16,12%
Karim Chafi
Karim Chafi Chauny nouvelle génération 		394 9,37%
Jean-Pierre Vanderplancke
Jean-Pierre Vanderplancke Une nouvelle donne pour chauny 		205 4,87%
Participation au scrutin Chauny
Taux de participation 54,92%
Taux d'abstention 45,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 4 313

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