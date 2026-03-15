Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chauny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chauny.
L'actu des élections municipales 2026 à Chauny
12:05 - Bureaux de vote à Chauny : les horaires d'ouverture
Les 10 bureaux de vote de la ville de Chauny sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En comparaison, le 1er tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Chauny est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chauny
|Tête de listeListe
|
Mario Lirussi
Liste divers centre
Ensemble pour une ville qui vous ressemble
|
|
David Telatynski
Liste divers centre
Un nouvel élan pour CHAUNY
|
|
Alban Delforge
Liste Divers
ALBAN 100% CHAUNY
|
|
Steve Watier
Liste de La France insoumise
CHAUNY POUR TOUS
|
|
José Beaurain
Liste du Rassemblement National
Voyons l'avenir ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Lievin (26 élus) Unis pour chauny
|1 433
|53,09%
|
|Alban Delforge (4 élus) Re-inventons chauny
|643
|23,82%
|
|José Beaurain (3 élus) Voyons l'avenir ensemble
|623
|23,08%
|
|Participation au scrutin
|Chauny
|Taux de participation
|36,67%
|Taux d'abstention
|63,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 799
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Lalonde (26 élus) Action pour l'avenir de chauny
|2 246
|55,84%
|
|Véronique Agoutin (4 élus) Chauny fait front
|921
|22,89%
|
|Francis Heredia (3 élus) Un avenir pour chauny
|855
|21,25%
|
|Participation au scrutin
|Chauny
|Taux de participation
|52,30%
|Taux d'abstention
|47,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Nombre de votants
|4 107
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcel Lalonde Action pour l'avenir de chauny
|2 079
|49,45%
|Véronique Agoutin Chauny fait front
|848
|20,17%
|Francis Heredia Un avenir pour chauny
|678
|16,12%
|Karim Chafi Chauny nouvelle génération
|394
|9,37%
|Jean-Pierre Vanderplancke Une nouvelle donne pour chauny
|205
|4,87%
|Participation au scrutin
|Chauny
|Taux de participation
|54,92%
|Taux d'abstention
|45,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|4 313
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