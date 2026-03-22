Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chauny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chauny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chauny.
L'actu des élections municipales 2026 à Chauny
11:48 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Chauny
Dans le cadre du premier tour des municipales à Chauny, c'est José Beaurain (Rassemblement National) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 36,48 % des bulletins valides. David Telatynski (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 34,09 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 12,87 %, Mario Lirussi, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Alban Delforge a rassemblé 12,32 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Chauny, le rendez-vous électoral a mobilisé 51,08 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chauny
Le deuxième tour des élections municipales à Chauny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Telatynski
Liste divers centre
Un nouvel élan pour CHAUNY
|
|
Alban Delforge
Liste Divers
ALBAN 100% CHAUNY
|
|
José Beaurain
Liste du Rassemblement National
Voyons l'avenir ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chauny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|José BEAURAIN (Ballotage) Voyons l'avenir ensemble
|1 463
|36,48%
|David TELATYNSKI (Ballotage) Un nouvel élan pour CHAUNY
|1 367
|34,09%
|Mario LIRUSSI (Ballotage) Ensemble pour une ville qui vous ressemble
|516
|12,87%
|Alban DELFORGE (Ballotage) ALBAN 100% CHAUNY
|494
|12,32%
|Steve WATIER CHAUNY POUR TOUS
|170
|4,24%
|Participation au scrutin
|Chauny
|Taux de participation
|51,08%
|Taux d'abstention
|48,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|4 088
Source : ministère de l’Intérieur
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