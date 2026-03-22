Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chauny

Le deuxième tour des élections municipales à Chauny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Telatynski
David Telatynski Liste divers centre
Un nouvel élan pour CHAUNY
  • David Telatynski
  • Catherine Letrillard
  • Régis Lapersonne
  • Catherine Arnould-Dujardin
  • Francis Malhomme
  • Carole Barthelemy
  • Jean-Luc Renaux
  • Vanina Lavalard
  • Yves Gamba
  • Catherine Gaudefroy
  • Valentin Pegart
  • Valérie Mariage
  • François Guerin
  • Valérie Buriez
  • Karim Chafi
  • Dominique Fisener
  • Fabrice Bracq
  • Nora Ferguen
  • Benjamin Lecareux
  • Nacéra Issaad
  • Christophe Carré
  • Emilie Chassain
  • Jerome Wetischek
  • Solène Koffmann
  • Nicolas Walter
  • Pauline Deprez
  • Michel Troszczynski
  • Vanessa Javourez
  • Remi Parmentier
  • Sarah Remery
  • Eric Pourplanche
  • Daniele Meignan
  • Renaud Leduc
Alban Delforge
Alban Delforge Liste Divers
ALBAN 100% CHAUNY
  • Alban Delforge
  • Marie-Claude Gosset
  • Bertrand Lemaire
  • Véronique Helin
  • Mathieu Vandeputte
  • Aurore Vivet
  • Alain Ponthieu
  • Delphine Lefebvre
  • Amar Koulouh
  • Claudie Belleau
  • Denis Ropers
  • Christelle Senet
  • Claude Seassau
  • Armelle Zafra
  • Philippe Toffin
  • Sylvie Sellier
  • Xavier Mascret
  • Delphine Lenglet
  • Jordan Beaurain
  • Agnès Michta
  • Patrick Lepretre
  • Sophie Rohard
  • Frédéric Jouve
  • Axelle Brusa
  • Matthéo Mondot
  • Andrée Bono
  • Joël Ponthieux
  • Sabine Alexandre
  • René Manne
  • Caroline Durand
  • Jackie Voltan
  • Valentine Rapin
  • Jean-Marie Helin
  • Virginie Gadeyne
José Beaurain
José Beaurain Liste du Rassemblement National
Voyons l'avenir ensemble
  • José Beaurain
  • Sandra Wattgen
  • Jean-Christophe Dodre
  • Brigitte Fian
  • Matthieu Bibaut
  • Lydia Bompis
  • Fabrice Gantois
  • Mélanie Desmons
  • Michel Belloy
  • Delphine Azéma
  • Christian Godefroy
  • Sandrine Deloffre
  • Michael Langlois
  • Elisabeth Boursalian
  • Jérôme Morel
  • Claire Briquet
  • Jonathan Quizy
  • Jeanne-Cyrille Ghewy
  • Yves Vallerand
  • Marion Arevalo
  • Mallory Coubronne
  • Laura Denant
  • Aymeric Desmons
  • Angélique Damiens
  • Fabrice Kulas
  • Marie-Elisabeth Lebrun
  • Thibaut Papaux
  • Claire Liverneaux
  • Aimé Chaudre
  • Rejane Demarly
  • Jean-Michel Quint
  • Henriette Moittié
  • Lucas Fenouillot
  • Odette Adde
  • François Liverneaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chauny

Tête de listeListe Voix % des voix
José BEAURAIN
José BEAURAIN (Ballotage) Voyons l'avenir ensemble 		1 463 36,48%
David TELATYNSKI
David TELATYNSKI (Ballotage) Un nouvel élan pour CHAUNY 		1 367 34,09%
Mario LIRUSSI
Mario LIRUSSI (Ballotage) Ensemble pour une ville qui vous ressemble 		516 12,87%
Alban DELFORGE
Alban DELFORGE (Ballotage) ALBAN 100% CHAUNY 		494 12,32%
Steve WATIER
Steve WATIER CHAUNY POUR TOUS 		170 4,24%
Participation au scrutin Chauny
Taux de participation 51,08%
Taux d'abstention 48,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 4 088

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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