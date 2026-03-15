Résultat municipale 2026 à Chaussin (39120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaussin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaussin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaussin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence GAY
Florence GAY (16 élus) Ensemble pour une dynamique à CHAUSSIN 		493 62,88%
  • Florence GAY
  • Bruno MONNOT
  • Angelique DUTANG
  • Jerome BILLAUT
  • Magali GAUGEY
  • Denis GIBOUDEAUX
  • Florence BORNIER
  • Sebastien LEMONT
  • Apoline OLIVEIRA
  • Julien PAQUES
  • Elodie SACCUCI
  • Jean-Dominique ROYER
  • Aurelie ROYER
  • Michel COURTOIS
  • Michele FERNOUX
  • Pascal Victor MAITRE-GENOT
Chantal TORCK
Chantal TORCK (3 élus) BIEN VIVRE A CHAUSSIN 		291 37,12%
  • Chantal TORCK
  • Jacky CAMUS
  • Sophie DUBUIS-PATENAT
Participation au scrutin Chaussin
Taux de participation 72,32%
Taux d'abstention 27,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 802

Source : ministère de l’Intérieur

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