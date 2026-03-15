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19:18 - Le poids démographique et économique de Chaussin aux élections municipales Quel portrait faire de Chaussin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 576 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 99 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,91%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,32% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 335,32 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Chaussin, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Chaussin Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Chaussin en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 36,67% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,96% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 29,91% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Chaussin comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 51,26% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 52,04% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 57,00% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Justine Gruet.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Chaussin au crible En ce jour de municipale à Chaussin, la participation sera très observée. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 34,49 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que l'événement était incertain, en pleine pandémie de Covid-19. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 80,49 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 50,09 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 78,44 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 60,52 % des électeurs (soit environ 618 votants). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Chaussin Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Chaussin soutenaient en priorité Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National) avec 52,04% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aurore Vuillemin-Plancon culminant à 57,00% des voix sur place. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Chaussin avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,26%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,43% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc révélé que Chaussin restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, solidifiant encore un peu plus sa position.

14:57 - Pour les municipales 2026, Chaussin reste un territoire bien ancré à l'extrême droite La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Chaussin plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,67% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,00%. Lors de la finale de l'élection à Chaussin, les électeurs accordaient 58,96% pour Marine Le Pen, contre 41,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Chaussin accordaient leurs suffrages à Aurore Vuillemin-Plançon (RN) avec 29,91% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Justine Gruet (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 66,93% des voix.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Chaussin en vue des municipales ? Si l'on examine la fiscalité de Chaussin, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,99 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 33 040 € la même année, contre quelque 404 100 euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Chaussin est passé à 41,29 % en 2024 (contre 16,93 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chaussin a représenté environ 837 euros en 2024 contre 722 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Chaussin Les résultats des dernières municipales à Chaussin ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Bien vivre a chaussin' menée par Chantal Torck a naturellement recueilli 235 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Chaussin, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Six années après ce scrutin sans réelle compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).