Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauvigny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chauvigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chauvigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chauvigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Chauvigny
11:47 - Les résultats du premier tour des élections à Chauvigny
Nelly Garda-Flip (Les Républicains) a remporté le premier round de l'élection municipale à Chauvigny il y a une semaine, avec 37,50 % des bulletins valides. Ensuite, Virginie Puchaud Giraudeau (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 33,28 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 29,22 %, Thibaut Legube, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Chauvigny, le vote a enregistré un taux d'abstention de 41,29 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chauvigny
Le deuxième tour des élections municipales à Chauvigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nelly Garda-Flip
Liste divers droite
Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie
|
|
Thibaut Legube
Liste divers gauche
Réinventons Chauvigny
|
|
Virginie Puchaud Giraudeau
Liste divers centre
CHAUVIGNY AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chauvigny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nelly GARDA-FLIP (Ballotage) Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie
|1 173
|37,50%
|Virginie PUCHAUD GIRAUDEAU (Ballotage) CHAUVIGNY AUTREMENT
|1 041
|33,28%
|Thibaut LEGUBE (Ballotage) Réinventons Chauvigny
|914
|29,22%
|Participation au scrutin
|Chauvigny
|Taux de participation
|58,71%
|Taux d'abstention
|41,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|3 215
Source : ministère de l’Intérieur
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