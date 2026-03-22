Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauvigny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chauvigny

Le deuxième tour des élections municipales à Chauvigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nelly Garda-Flip
Nelly Garda-Flip Liste divers droite
Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie
  • Nelly Garda-Flip
  • Michel Daout
  • Lysiane Greffier
  • Christophe Cottet
  • Cécile Brissonnet
  • Gilles Talbot
  • Nathalie Demazeau
  • Pascal Ducloux
  • Adeline Aucouturier
  • Sylvain Grosjean
  • Sandrine Solano
  • Jean-Noel Dairon
  • Céline Bykowski
  • Arnaud Lecouturier
  • Cristelle Blanchard Blot
  • Vincent Peluchon
  • Marjorie Bonnel
  • Jean-Paul Cathala
  • Sandrine Leproux
  • Yohan Fremy
  • Emeline Poupin
  • Gerard Herbert
  • Cathy Legeron
  • Jean Suire
  • Florence Da Silva
  • Emmanuel Auzilleau
  • Delphine Chanet
  • Jean-Michel Herisse
  • Evelyne Cottin
Thibaut Legube
Thibaut Legube Liste divers gauche
Réinventons Chauvigny
  • Thibaut Legube
  • Géraldine Casanova
  • François Tinard
  • Fernanda Cabaluz Ducasse
  • Sylvain Millard
  • Nathalie Courtois
  • Simon Gauthier
  • Aurélie Awaga
  • David Laroche
  • Marie-Geneviève Milon
  • Nicolas Guerin
  • Claudine Corbineau
  • Nicolas Gros
  • Sandrine Guyon
  • Arnaud Bonin
  • Géraldine Martin
  • Gilles Caire
  • Typhaine Briand
  • Manuarï Martin
  • Sybille Magues
  • Josselin Nattier
  • Sylvie Rodier
  • Jean-Yves Maugis
  • Lydie Dubois
  • Bastien Mossion
  • Madeline Puchaud
  • Eric Lemiere
  • Clotilde Chambragne
  • Alain Bordier
Virginie Puchaud Giraudeau
Virginie Puchaud Giraudeau Liste divers centre
CHAUVIGNY AUTREMENT
  • Virginie Puchaud Giraudeau
  • Charles Chauveau
  • Isabelle Bordier
  • Dominique Guittet
  • Julye Morin
  • Tareck Boiché
  • Sylvie Perraux
  • Gaël Boissinot
  • Armelle Chevalier
  • Jean-Pierre Thevenet
  • Carine Derveaux
  • Alban Robin
  • Clémence Tiffaneau
  • Patrick Piriou
  • Typhaine Marcheix
  • Joël Mazet
  • Patricia Hoareau
  • Philippe Deleplancque
  • Laure Courdavault
  • Romain Lebault
  • Katia Tampier
  • Cédric Augry
  • Eve-Marie Maratier
  • Mathieu Lebeau
  • Martine Gely
  • Antoine Livet
  • Marie-Annette Hoarau
  • Fabrice Biehl
  • Roselyn Mazet
  • Arthur Rousseau
  • Marie Vouhe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chauvigny

Tête de listeListe Voix % des voix
Nelly GARDA-FLIP
Nelly GARDA-FLIP (Ballotage) Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie 		1 173 37,50%
Virginie PUCHAUD GIRAUDEAU
Virginie PUCHAUD GIRAUDEAU (Ballotage) CHAUVIGNY AUTREMENT 		1 041 33,28%
Thibaut LEGUBE
Thibaut LEGUBE (Ballotage) Réinventons Chauvigny 		914 29,22%
Participation au scrutin Chauvigny
Taux de participation 58,71%
Taux d'abstention 41,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 3 215

Source : ministère de l’Intérieur

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