Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauvigny : les résultats du 2e tour

Programme de Nelly Garda-Flip à Chauvigny (Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie)

Engagement citoyen

La ville de Chauvigny valorise l'engagement et la solidarité de ses habitants. Le projet municipal met l'accent sur l'importance de l'implication des citoyens dans la vie locale. Chaque habitant est encouragé à participer activement aux décisions qui façonnent l'avenir de leur ville.

Priorités de développement

Le programme municipal se décline en neuf priorités essentielles pour le développement de Chauvigny. Ces priorités visent à améliorer la sécurité, le cadre de vie, et l'accompagnement des jeunes. Chaque priorité est accompagnée d'engagements concrets pour assurer une mise en œuvre efficace.

Transition écologique

La commune s'engage à promouvoir des pratiques durables et à réduire son impact environnemental. Des initiatives telles que le programme d'isolement des bâtiments publics et le développement de l'énergie locale sont mises en avant. La valorisation de la biodiversité et des circuits courts pour l'approvisionnement scolaire sont également des axes prioritaires.

Attractivité économique

Pour dynamiser l'économie locale, Chauvigny met en place des mesures pour soutenir le commerce et l'implantation d'entreprises. La création d'un poste de manager de commerce est prévue pour renforcer l'attractivité de la ville. Des actions pour dynamiser le marché local et développer la zone du Planty sont également envisagées.