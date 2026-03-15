Résultat municipale 2026 à Chauvigny (86300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chauvigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chauvigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chauvigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nelly GARDA-FLIP
Nelly GARDA-FLIP Bien dans ma Ville, Bien dans ma Vie 		1 173 37,50%
Virginie PUCHAUD GIRAUDEAU
Virginie PUCHAUD GIRAUDEAU CHAUVIGNY AUTREMENT 		1 041 33,28%
Thibaut LEGUBE
Thibaut LEGUBE Réinventons Chauvigny 		914 29,22%
Participation au scrutin Chauvigny
Taux de participation 58,71%
Taux d'abstention 41,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 3 215

Source : ministère de l’Intérieur

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