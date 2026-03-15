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19:20 - Le poids démographique et économique de Chauvigny aux élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Chauvigny se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 7 037 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 482 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 025 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (75,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,76% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 50,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 962,14 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, Chauvigny incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Chauvigny ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des élections locales à Chauvigny en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,19% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,41% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 18,37% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme réunissait 42,02% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,84% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,27% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 41,31% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Chauvigny Dans le cadre de cette élection municipale à Chauvigny, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats locaux. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 385 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 45,26 % (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre fortement mobilisé, avec 76,75 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 23,25 %). Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 50,22 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 68,53 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 51,74 %. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet de classer Chauvigny comme une commune assez participative.

15:59 - Le vote de Chauvigny nettement ancré à droite il y a deux ans Le panorama politique de Chauvigny a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Lors des élections européennes, le podium à Chauvigny s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,84%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,60%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,23%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Eric Soulat (Rassemblement National) aux avants-postes avec 37,27% au premier tour, devant Pascal Lecamp (Majorité présidentielle) avec 31,80%. Au second tour, c'est en revanche Pascal Lecamp (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 58,69% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Chauvigny ? Lors des législatives de 2022, les votants de Chauvigny soutenaient en priorité Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 25,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,98%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Chauvigny plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,65% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 25,19%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,59% pour Emmanuel Macron, contre 42,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Chauvigny comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Élections municipales à Chauvigny : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale En matière d'impôts locaux à Chauvigny, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 970 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 741 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 49,06 % en 2024 (contre environ 24,06 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 193 710 € en 2024. Un total bien loin des 1 406 870 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 17,42 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de la municipale à Chauvigny Dans la cité de Chauvigny, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore conditionnées par l'issue du dernier scrutin. Au terme du premier tour, Gérard Herbert (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 56,80% des suffrages. À ses trousses, Jean-Luc Morisset (Divers gauche) a capté 25,20% des votes. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Sandrine Lemoine (Divers gauche), obtenant 416 voix (17,98%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Chauvigny, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Faire basculer une telle majorité constituera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.