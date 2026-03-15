Résultat municipale 2026 à Chavenay (78450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chavenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chavenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chavenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Myriam BRENAC
Myriam BRENAC (16 élus) chavenay ensemble! 		627 61,65%
  • Myriam BRENAC
  • Stéphane GOMPERTZ
  • Claire PRESLE
  • Pierre Luc CHARRON
  • Stéphanie PRECHAC
  • Dominique FOUGERES
  • Anne KAWADRY
  • Jérôme COTIGNY
  • Pauline CLARK
  • Xavier COUINEAU
  • Françoise LUTZ
  • Bruno MOUSSET
  • Hélène DISERVI
  • Pierre FOUCAUD
  • Anne-Frédérique FIGVED
  • Olivier ENGERAND
Régis FERRO
Régis FERRO (3 élus) Chavenay en lumière 		390 38,35%
  • Régis FERRO
  • Anne-Sophie SEBILLOTTE
  • Serge KRATZ
Participation au scrutin Chavenay
Taux de participation 67,29%
Taux d'abstention 32,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 041

Source : ministère de l’Intérieur

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