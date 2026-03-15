En direct

19:20 - Chavenay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Chavenay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 56,66% de cadres supérieurs pour 1 741 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 223 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 544 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (89,85%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 12,24% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 44,30% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 587,97 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. En somme, à Chavenay, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Chavenay Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Chavenay il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 11,13% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 21,00% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 8,39% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Chavenay comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 16,01% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 19,75% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 26,12% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 58,96 % de participation à Chavenay Les archives d'il y a six ans montrent que 859 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Chavenay, correspondant à un taux de participation de 58,96 % (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays), bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche attiré les électeurs, avec 86,25 % de participation dans la ville (contre 13,75 % d'abstention). Même si les dynamiques diffèrent d'un type d'élection à l'autre, les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 62,69 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 81,52 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 65,70 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité se positionne comme une zone fortement mobilisée aux urnes. L'adhésion au scrutin de Chavenay constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Le vote de Chavenay nettement ancré au centre il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Chavenay. Lors des dernières élections européennes, le podium à Chavenay s'était en effet forgé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (27,89%), talonnée par François-Xavier Bellamy (18,08%) et la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (16,01%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Béatrice Piron (Majorité présidentielle) en pole position avec 47,90% au premier tour, devant Valentin Salvino (Union de l'extrême droite) avec 19,75%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Béatrice Piron culminant à 73,88% des voix dans la localité.

14:57 - Chavenay : rappel des résultats clés de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chavenay accordaient leurs suffrages à Béatrice Piron (Ensemble !) avec 50,22% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 83,31%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Chavenay privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (45,66%), surpassant ainsi Valérie Pécresse qui obtenait 11,54%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en offrant 79,00% pour Emmanuel Macron, contre 21,00% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Chavenay une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Chavenay En matière d'impôts locaux à Chavenay, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 409 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 618 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 26,56 % en 2024 (contre 12,12 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 49 170 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 927 180 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 19,47 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Chavenay Demain !" majoritaire à Chavenay Il peut être intéressant d'examiner les scores de la dernière élection municipale à Chavenay. Dès le premier tour de scrutin, Myriam Brenac a raflé la première place en rassemblant 439 bulletins (51,58%). À sa poursuite, Jérôme Cotigny a capté 305 suffrages en sa faveur (35,84%). Une troisième force s'est dégagée derrière Arnauld Bernard, obtenant 107 voix (12,57%). Ce triomphe au premier tour de Myriam Brenac a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chavenay, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.