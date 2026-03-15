Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chaville

Tête de listeListe
Thierry Besançon
Thierry Besançon Liste divers gauche
CHAVILLE DEMAIN
  • Thierry Besançon
  • Isabelle Coste
  • Cédric Turini
  • Catherine Fresco
  • Rodolphe Barbier
  • Émilie Thomas
  • Mohand Nait Mouloud
  • Hélène Metras
  • Said Khadir
  • Ines d'Aboville
  • Laurent Mallet
  • Sophie Thomas
  • François Bréfort
  • Jocelyne Girard
  • Alain Defremont
  • Salomé Nicolas-Chavance
  • Alain Schemidt
  • Nadia Kliti
  • Artine Manoukian
  • Laetitia Gautier
  • Théodore Rousseau
  • Aïda Derkaloustian
  • Jean-Herve Neau
  • Sylvie Desloges
  • Rayann Sassine
  • Maêva Lam
  • Jérôme Leamarie
  • Rosaline Jacques-Edouard
  • Olivier License
  • Julia Gartner-Negrin
  • Arnaud Brunelle
  • Carla Carvalho Teixeira
  • William Leonache
  • Sylvie Krill-Sery
  • Florian Wesolowski
  • Ordia Malek
  • Jean-Pierre Fournier
Jonathan Denuit
Jonathan Denuit Liste divers gauche
VIVONS CHAVILLE
  • Jonathan Denuit
  • Monique Couteaux
  • Joël Yapi
  • Chloé Xavier
  • Loïc Rossi
  • Sophie Manégrier
  • Vincent Amé
  • Valérie Robert
  • Marc Girondot
  • Luce Broucke
  • Jérôme Savery
  • Marion Bordas
  • Pathum Bila-Deroussy
  • Caroline Roy
  • Pierre Tabel
  • Béatrice Bloch
  • Jean Levain
  • Françoise Mabut-Dreno
  • Jonathan Baur
  • Amélie Nobrega-Guilherme
  • Clément Chassin
  • Capucine Chapuis
  • Blaise Balogou
  • Colette Garel
  • Samir Soilihi
  • Caroline Scheidecker
  • Vincent Martin
  • Violette Bellanger
  • Paulo de Abreu
  • Léna Fregosi
  • Charly-Stann Rebhi
  • Véronique Cornu
  • Guy Desplanques
  • Françoise Clement
  • Yannis Babassi
Jean-Jacques Guillet
Jean-Jacques Guillet Liste d'union à droite
Rassemblés pour Chaville. Union de la Droite, du Centre et des Indépendants.
  • Jean-Jacques Guillet
  • Anne Louise Mesadieu
  • Hervé Lièvre
  • Armelle Tilly
  • Walid Feghali
  • Julie Cottineau
  • Jacques Bisson
  • Julie Fournier
  • Paolo Antonio
  • Claire-Lise Bideau
  • Stéphane Idoine
  • Cindy Cuny Schweitzer
  • Michel Bès
  • Bérengère Le Vavasseur
  • Patrick Truelle
  • Ulyana Kmetko
  • Vincent Thery
  • Annie Ré
  • Hubert Panissal
  • Doriana Chevrier
  • Thierry Bourassin
  • Nathalie Nicodème-Saradjian
  • Anthony Fuentes
  • Sophie Zimmer-Flochel
  • Aris Khidichian
  • Nathalie Doménégo
  • Etienne Gros
  • Sandra Pottier
  • Frédéric Faure
  • Rachida Belkacem
  • Olivier Silberzahn
  • Cécile de Ferriere
  • Antoine Maria
  • Nour Benfarah
  • Doryan Lamort
Isabelle Chayé-Mauvarin
Isabelle Chayé-Mauvarin Liste Les Ecologistes
Chaville Ecologistes
  • Isabelle Chayé-Mauvarin
  • Nicolas Tardieu
  • Mélanie Lallement
  • Bruno Cailler
  • Mounia Sayah
  • Jordi Ollé Codina
  • Laetitia Harcour
  • Badreddine Djebbi
  • Hansu Yalaz
  • Éric Lallement
  • Corinne Savary
  • Éric Chenu
  • Marie-Odile Pilloy
  • Patrick Sommacal
  • Violaine Neto-Gameiro
  • Luc Mauvarin
  • Roseline Paugois
  • Frédéric Pocheau
  • Valérie Garçon
  • Claude Grigy
  • Jenny Werlé
  • Rémi Lauras
  • Christine Sommacal
  • Augustin Delaforge
  • Claire Bara
  • Nicolas Guertault
  • Fernanda Contié
  • Jean-Claude Denard
  • Sylvie Casalis Cormier
  • Gregory Jean
  • Christine Lamotte
  • Fabrice Etard
  • Sophie Baudienville
  • Gilles Déléris
  • Laurence Labbé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Guillet
Jean-Jacques Guillet (27 élus) Unis pour l'avenir de chaville / aimer chaville - chaville ecologistes 		2 882 50,89%
  • Jean-Jacques Guillet
  • Anne Louise Mesadieu
  • David Ernest
  • Armelle Tilly
  • Hervé Lievre
  • Doriana Chevrier
  • Michel Bes
  • Isabelle Chayé-Mauvarin
  • Hubert Panissal
  • Bérengère Le Vavasseur
  • Nicolas Tardieu
  • Julie Fournier
  • Jacques Bisson
  • Annie Ré
  • Marc Girondot
  • Mélanie Lallement
  • Walid Feghali
  • Brigitte Pradet
  • Eric Chenu
  • Isabelle Dorison
  • Patrick Truelle
  • Nathalie Nicodème-Saradjian
  • Pierre Dubarry De La Salle
  • Cindy Schweitzer
  • Paolo Antonio
  • Corinne Savary
  • Luc Mauvarin
Thierry Besançon
Thierry Besançon (8 élus) Vivons chaville 		2 781 49,10%
  • Thierry Besançon
  • Isabelle Coste
  • Cédric Turini
  • Catherine Fresco
  • Rodolphe Barbier
  • Monique Couteaux
  • Jonathan Denuit
  • Ariane Ackermann
Participation au scrutin Chaville
Taux de participation 43,16%
Taux d'abstention 56,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 814

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Guillet
Jean-Jacques Guillet Aimer chaville, rassembler les chavillois 		2 586 44,24%
Thierry Besançon
Thierry Besançon Vivons chaville 		2 114 36,16%
David Ernest
David Ernest Chaville ecologistes 		1 145 19,58%
Participation au scrutin Chaville
Taux de participation 44,81%
Taux d'abstention 55,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 012

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Guillet
Jean-Jacques Guillet (26 élus) Rassemblés pour chaville.liste d'union de la droite, du centre et des indépendants. 		4 053 53,49%
  • Jean-Jacques Guillet
  • Annie Ré
  • Hervé Lièvre
  • Armelle Tilly
  • Christophe Tampon-Lajarriette
  • Marie-Odile Grandchamp
  • Hubert Panissal
  • Bérengère Le Vavasseur
  • Michel Bès
  • Anne Duchassaing-Heckel
  • Jacques Bisson
  • Anne Brossollet
  • François-Marie Pailler
  • Brigitte Pradet
  • Gilles Cothenet
  • Anne-Louise Mesadieu
  • Laurent Delprat
  • Julie Fournier
  • Jean-Pierre Bouniol
  • Nathalie Nicodème-Saradjian
  • Olivier De Varine-Bohan
  • Anouk Victor
  • Paul Gosset
  • Clémence Huchet De Quénetain
  • Sylvain Lebas
  • Arda Kalayjian
Thierry Besançon
Thierry Besançon (3 élus) Agir ensemble 		1 609 21,23%
  • Thierry Besançon
  • Catherine Griveau
  • David Ernest
Catherine Lime-Biffe
Catherine Lime-Biffe (3 élus) Chaville pour vous 		1 495 19,73%
  • Catherine Lime-Biffe
  • Joël Lebreton
  • Jocelyne Quoniam
Monique Couteaux
Monique Couteaux (1 élu) Chaville a gauche 		420 5,54%
  • Monique Couteaux
Participation au scrutin Chaville
Taux de participation 60,85%
Taux d'abstention 39,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 7 857

Villes voisines de Chaville

En savoir plus sur Chaville