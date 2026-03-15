Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville : les infos en direct

Programme de Thierry Besançon à Chaville (CHAVILLE DEMAIN)

Chaville Demain

Le projet "Chaville Demain" vise à améliorer la qualité de vie des Chavilloises et Chavillois. Avec un score de 49,11% lors des élections de 2020, l'équipe souhaite obtenir une victoire dès le premier tour cette année. L'accent est mis sur la nécessité de rétablir la stabilité politique et de reprendre le contrôle des dépenses publiques.

Priorités de la Ville

Six priorités ont été définies pour répondre aux besoins des citoyens. Ces priorités incluent la facilitation de la mobilité, la garantie de la sécurité, et l'aménagement d'une ville à taille humaine. L'objectif est de soutenir les services publics sans augmenter les impôts, tout en prenant en compte les besoins des familles.

Impératifs Urgents

Trois impératifs ont été identifiés comme essentiels pour la préservation de l'environnement et des infrastructures locales. Il s'agit de protéger les arbres et les places de parking, de modifier le plan d'urbanisme pour préserver des équipements sportifs, et d'arrêter un projet immobilier controversé. Ces actions visent à sauvegarder le cadre de vie des habitants.

Méthode de Travail

La méthode proposée repose sur l'écoute active des citoyens et la prise de décisions collectives. Il est essentiel d'associer les habitants aux commissions municipales pour garantir une gouvernance participative. L'implication de tous dans le pilotage et l'évaluation des projets est également primordiale pour assurer leur succès.