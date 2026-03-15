Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chaville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaville.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaville
12:09 - Les municipales à Chaville, c'est aujourd'hui
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Chaville sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. À l’occasion des élections municipales de 2026, les citoyens de Chaville devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chaville
|Tête de listeListe
|
Thierry Besançon
Liste divers gauche
CHAVILLE DEMAIN
|
|
Jonathan Denuit
Liste divers gauche
VIVONS CHAVILLE
|
|
Jean-Jacques Guillet
Liste d'union à droite
Rassemblés pour Chaville. Union de la Droite, du Centre et des Indépendants.
|
|
Isabelle Chayé-Mauvarin
Liste Les Ecologistes
Chaville Ecologistes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Guillet (27 élus) Unis pour l'avenir de chaville / aimer chaville - chaville ecologistes
|2 882
|50,89%
|
|Thierry Besançon (8 élus) Vivons chaville
|2 781
|49,10%
|
|Participation au scrutin
|Chaville
|Taux de participation
|43,16%
|Taux d'abstention
|56,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 814
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Guillet Aimer chaville, rassembler les chavillois
|2 586
|44,24%
|Thierry Besançon Vivons chaville
|2 114
|36,16%
|David Ernest Chaville ecologistes
|1 145
|19,58%
|Participation au scrutin
|Chaville
|Taux de participation
|44,81%
|Taux d'abstention
|55,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 012
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Guillet (26 élus) Rassemblés pour chaville.liste d'union de la droite, du centre et des indépendants.
|4 053
|53,49%
|
|Thierry Besançon (3 élus) Agir ensemble
|1 609
|21,23%
|
|Catherine Lime-Biffe (3 élus) Chaville pour vous
|1 495
|19,73%
|
|Monique Couteaux (1 élu) Chaville a gauche
|420
|5,54%
|
|Participation au scrutin
|Chaville
|Taux de participation
|60,85%
|Taux d'abstention
|39,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|7 857
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