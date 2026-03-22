Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chaville

Le deuxième tour des élections municipales à Chaville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thierry Besançon
Thierry Besançon Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR CHAVILLE
  • Thierry Besançon
  • Isabelle Coste
  • Jonathan Denuit
  • Mélanie Lallement
  • Cédric Turini
  • Émilie Thomas
  • Nicolas Tardieu
  • Monique Couteaux
  • Rodolphe Barbier
  • Catherine Fresco
  • Joël Yapi
  • Chloé Xavier
  • Bruno Cailler
  • Hélène Metras
  • Mohand Nait Mouloud
  • Sophie Thomas
  • Said Khadir
  • Sophie Manégrier
  • Loïc Rossi
  • Mounia Sayah
  • François Bréfort
  • Nadia Kliti
  • Alain Defremont
  • Jocelyne Girard
  • Vincent Amé
  • Marion Bordas
  • Éric Lallement
  • Ines d'Aboville
  • Alain Schemidt
  • Béatrice Bloch
  • Jérôme Savery
  • Laetitia Harcour
  • Artine Manoukian
  • Carla Carvalho Teixeira
  • Théodore Rousseau
Jean-Jacques Guillet
Jean-Jacques Guillet Liste d'union à droite
Rassemblés pour Chaville. Union de la Droite, du Centre et des Indépendants.
  • Jean-Jacques Guillet
  • Anne Louise Mesadieu
  • Hervé Lièvre
  • Armelle Tilly
  • Walid Feghali
  • Julie Cottineau
  • Jacques Bisson
  • Julie Fournier
  • Paolo Antonio
  • Claire-Lise Bideau
  • Stéphane Idoine
  • Cindy Cuny Schweitzer
  • Michel Bès
  • Bérengère Le Vavasseur
  • Patrick Truelle
  • Ulyana Kmetko
  • Vincent Thery
  • Annie Ré
  • Hubert Panissal
  • Doriana Chevrier
  • Thierry Bourassin
  • Nathalie Nicodème-Saradjian
  • Anthony Fuentes
  • Sophie Zimmer-Flochel
  • Aris Khidichian
  • Nathalie Doménégo
  • Etienne Gros
  • Sandra Pottier
  • Frédéric Faure
  • Rachida Belkacem
  • Olivier Silberzahn
  • Cécile de Ferriere
  • Antoine Maria
  • Nour Benfarah
  • Doryan Lamort

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chaville

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques GUILLET
Jean-Jacques GUILLET (Ballotage) Rassemblés pour Chaville. Union de la Droite, du Centre et des Indépendants. 		3 301 39,80%
Thierry BESANÇON
Thierry BESANÇON (Ballotage) CHAVILLE DEMAIN 		2 653 31,98%
Jonathan DENUIT
Jonathan DENUIT (Ballotage) VIVONS CHAVILLE 		1 473 17,76%
Isabelle CHAYÉ-MAUVARIN
Isabelle CHAYÉ-MAUVARIN (Ballotage) Chaville Ecologistes 		868 10,46%
Participation au scrutin Chaville
Taux de participation 60,43%
Taux d'abstention 39,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 8 449

Source : ministère de l’Intérieur

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