Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chaville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chaville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chaville.
L'actu des élections municipales 2026 à Chaville
11:52 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Chaville
Jean-Jacques Guillet (Union de la droite) a terminé en tête du premier tour des municipales à Chaville dimanche dernier, avec 39,80 % des voix. Ensuite, Thierry Besançon (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 31,98 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Jean-Jacques Guillet a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 4 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jonathan Denuit (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Isabelle Chayé-Mauvarin, avec la nuance Europe Ecologie-Les Verts, a terminé avec 10,46 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Chaville, l'élection a mobilisé 60,43 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chaville
Le deuxième tour des élections municipales à Chaville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thierry Besançon
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR CHAVILLE
|
|
Jean-Jacques Guillet
Liste d'union à droite
Rassemblés pour Chaville. Union de la Droite, du Centre et des Indépendants.
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chaville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques GUILLET (Ballotage) Rassemblés pour Chaville. Union de la Droite, du Centre et des Indépendants.
|3 301
|39,80%
|Thierry BESANÇON (Ballotage) CHAVILLE DEMAIN
|2 653
|31,98%
|Jonathan DENUIT (Ballotage) VIVONS CHAVILLE
|1 473
|17,76%
|Isabelle CHAYÉ-MAUVARIN (Ballotage) Chaville Ecologistes
|868
|10,46%
|Participation au scrutin
|Chaville
|Taux de participation
|60,43%
|Taux d'abstention
|39,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|8 449
Source : ministère de l’Intérieur
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