Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville : les résultats du 2e tour

Programme de Thierry Besançon à Chaville (ENSEMBLE POUR CHAVILLE)

Stabilité Politique

La stabilité politique à Chaville est mise en avant comme une priorité. La majorité actuelle est critiquée pour sa déliquescence, notamment avec le départ des écologistes. Un appel est fait pour reprendre le contrôle de la ville face à l'influence croissante des promoteurs.

Compétence Équipe

La liste de Thierry Besançon se distingue par la compétence de ses membres. Elle est composée de Chavilloises et de Chavillois engagés, ainsi que de professionnels expérimentés. L'expérience municipale est valorisée comme un atout pour la gestion de la ville.

Vision Écologique

Une vision d'une ville à échelle humaine est proposée, axée sur une écologie concrète. L'accent est mis sur l'amélioration des services publics de proximité plutôt que sur des grands projets coûteux. L'objectif est d'engager des investissements ciblés pour améliorer le quotidien des citoyens.

Priorités de Mobilité

Les priorités incluent la facilitation de la mobilité au quotidien, notamment pour les seniors. Des mesures comme l'augmentation de la fréquence du Proxibus et la sécurisation des itinéraires vélos sont envisagées. L'aménagement d'une ville à taille humaine est également souligné, avec une attention particulière à l'urbanisme et à la biodiversité.