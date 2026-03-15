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19:21 - Chaville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Chaville peut-elle affecter les résultats des municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 16,96% des résidents sont des enfants, et 6,54% sont des personnes âgées. Le taux important de cadres, représentant 48,36%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,20% et d'une population étrangère de 11,45% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,81% à Chaville, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Municipales 2026 à Chaville : le RN peine à convaincre Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors des municipales à Chaville il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 7,89% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 19,10% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 5,81% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Chaville comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 11,99% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 15,35% pour le Rassemblement national. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chaville Au soir de cette élection municipale 2026, le niveau de la participation agira fortement sur les résultats de Chaville. Pour rappel, la participation s'élevait à 44,81 % lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que l'épidémie de coronavirus jetait une ombre sur la compétition. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre largement mobilisé, avec 82,06 % de participation dans la ville (17,94 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 62,96 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 75,88 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 59,52 % des inscrits. Avec du recul, la commune apparaît donc sensiblement comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Comment Chaville a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des dernières élections européennes, le podium à Chaville s'était forgé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,19%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,18%) et François-Xavier Bellamy (12,52%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Chaville avaient ensuite favorisé Prisca Thevenot (Majorité présidentielle) avec 37,07% au premier tour, devant Salomé Nicolas-Chavance (Union de la gauche) avec 33,64%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Prisca Thevenot culminant à 58,77% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Chaville ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Chaville plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 38,81% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 21,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 80,90% pour Emmanuel Macron, contre 19,10% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Chaville accordaient leurs suffrages à Prisca Thevenot (Ensemble !) avec 36,84% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,89%.

12:58 - Chaville : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Chaville, le taux de la taxe d'habitation est passé à 22,08 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 705 580 €, marquant une forte baisse face aux 11,21471 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Chaville atteint désormais un peu moins de 25,84 % en 2024 (contre 18,76 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chaville a représenté 998 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 538 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Chaville ? La lecture des résultats des municipales de 2020 à Chaville est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Jean-Jacques Guillet (Union de la droite) a décroché la tête du classement en récoltant 2 586 voix (44,24%). À ses trousses, Thierry Besançon (Divers gauche) a capté 2 114 votes (36,16%). La troisième place est revenue à David Ernest (Europe Ecologie-Les Verts), avec 19,58% des voix. Un différentiel conséquent. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Jacques Guillet l'a finalement emporté avec 2 882 voix (50,89%), face à Thierry Besançon s'adjugeant 49,10% des électeurs inscrits. À la surprise générale, le candidat arrivé à la deuxième place a pu remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Bien que Thierry Besançon ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 667 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.