Résultat municipale 2026 à Chaville (92370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chaville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chaville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chaville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques GUILLET
Jean-Jacques GUILLET Rassemblés pour Chaville. Union de la Droite, du Centre et des Indépendants. 		3 301 39,80%
Thierry BESANÇON
Thierry BESANÇON CHAVILLE DEMAIN 		2 653 31,98%
Jonathan DENUIT
Jonathan DENUIT VIVONS CHAVILLE 		1 473 17,76%
Isabelle CHAYÉ-MAUVARIN
Isabelle CHAYÉ-MAUVARIN Chaville Ecologistes 		868 10,46%
Participation au scrutin Chaville
Taux de participation 60,43%
Taux d'abstention 39,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 8 449

Source : ministère de l’Intérieur

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