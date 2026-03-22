Résultat municipale 2026 à Chécy (45430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chécy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chécy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chécy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle GLOMERON
Isabelle GLOMERON (24 élus) CHECY VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT 		2 208 60,29%
  • Isabelle GLOMERON
  • Rémy RABILLARD
  • Florence GRANDVILLIERS
  • Hubert TINSEAU
  • Caroline RIBOT-TRINH
  • Stéphane LECLERCQ
  • Ingrid BONNEFOY
  • Francis LAVENU
  • Najiha AFRASS
  • Callagan TAHA
  • Laure AUBAILLY
  • Ludovic BAUBERT
  • Cécile LE MOUËL
  • Alain PIZZINAT
  • Virginie LACROIX
  • Yassine MANSOUF
  • Pascale LOUVEL
  • Arnaud BERTRAND
  • Cendra HENNEBELLE
  • Benjamin GOESSANT
  • Emilie LAPORTE
  • Pierre RENOU
  • Amélie DUCHESNE
  • Mickaël AGUILLON
Frédéric LEFÈVRE
Frédéric LEFÈVRE (5 élus) CHÉCY NOUVEAU CAP 		1 454 39,71%
  • Frédéric LEFÈVRE
  • Agnès MARCHAL
  • Jean-Michel GIRAUX
  • Marie SANCHEZ SCHNEIDER
  • Lionel EMINIC
Participation au scrutin Chécy
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 3 796

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Chécy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle GLOMERON
Isabelle GLOMERON (Ballotage) CHECY VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT 		1 523 39,66%
Frédéric LEFÈVRE
Frédéric LEFÈVRE (Ballotage) CHÉCY NOUVEAU CAP 		1 277 33,26%
Virginie BAULINET
Virginie BAULINET (Ballotage) CHECY AU COEUR 		1 040 27,08%
Participation au scrutin Chécy
Taux de participation 60,30%
Taux d'abstention 39,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 3 898

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