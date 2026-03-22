Résultat municipale 2026 à Chécy (45430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Chécy [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chécy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chécy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chécy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle GLOMERON (24 élus) CHECY VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT
|2 208
|60,29%
|
|Frédéric LEFÈVRE (5 élus) CHÉCY NOUVEAU CAP
|1 454
|39,71%
|
|Participation au scrutin
|Chécy
|Taux de participation
|61,05%
|Taux d'abstention
|38,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|3 796
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chécy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle GLOMERON (Ballotage) CHECY VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT
|1 523
|39,66%
|Frédéric LEFÈVRE (Ballotage) CHÉCY NOUVEAU CAP
|1 277
|33,26%
|Virginie BAULINET (Ballotage) CHECY AU COEUR
|1 040
|27,08%
|Participation au scrutin
|Chécy
|Taux de participation
|60,30%
|Taux d'abstention
|39,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Nombre de votants
|3 898
Election municipale 2026 à Chécy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chécy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chécy.
L'actu des élections municipales 2026 à Chécy
18:39 - Les élections de 2024 : quel verdict à Chécy ?
Le paysage politique de Chécy a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,50%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Chécy avaient ensuite propulsé aux avants-postes Richard Ramos (Ensemble !) avec 35,64% au premier tour, devant Anthony Zeller (Rassemblement National) avec 30,18%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Richard Ramos culminant à 65,01% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Chécy ?
La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Chécy est particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, la liste menée par Jean-Vincent Vallies a logiquement obtenu 1 599 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Chécy, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse assez clair a déjà été apporté.
13:58 - Les votants de Chécy doivent trancher entre 2 listes
Comme le précisent les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Frédéric Lefèvre et Isabelle Glomeron. En dépit d'un score suffisant, Virginie Baulinet a opté pour ne pas concourir à cette élection finale. L'horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Chécy a été défini à 18 heures.
11:59 - Isabelle Glomeron, Frédéric Lefèvre et Virginie Baulinet forment le trio de tête à Chécy
Il y a une semaine à Chécy, le scrutin s'est soldé par une participation de 60,30 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Isabelle Glomeron (Divers gauche) qui est arrivée en tête en s'adjugeant 39,66 % des votes. Derrière, Frédéric Lefèvre (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 33,26 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 27,08 %, Virginie Baulinet (Divers gauche) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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